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Обязательно внесите финальные подкормки для томатов

В августе в северных регионах нашей большой страны уже начинает спадать температура, что негативно сказывается на процессе созревания последнего урожая томатов.
Именно поэтому посадкам необходима помощь в виде натуральных удобрений, которые помогут ускорить процесс созревания плодов. Удобрения, о которых пойдет речь ниже, выступят в качестве натуральных стимуляторов роста, с их помощью каждый сможет получить отменный урожай сочных и спелых томатов.




Подкормка с кефиром



Простое, но очень эффективное удобрение, которое поможет томатам быстрее наливаться, а также повысит иммунитет растений. Данная подкормка содержит большое количество кальция и помогает от вершинной гнили, которая может стать причиной гибели всего урожая. Помимо кальция в удобрении содержатся фосфор и калий, которые ускорят процесс созревания урожая и сделают плоды более сочными и вкусными.

Необходимые ингредиенты:

кефир — 1 л;

зола — 4 стакана;

йод — 10 капель;

биогумус — по инструкции;

вода — 10

Способ приготовления

В ведре соедините кефир и золу. При взаимодействии золы с кислотами, содержащимися в кефире, все полезные вещества из золы перейдут в форму, легко доступную для растений. Добавьте в ведро 10 л воды и дополнительно 10 капель йода и биогумус в соответствии с инструкцией.
Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора разведите в 10 л воды и используйте для полива томатов сверху по листу либо под корень.


Удобрение с дрожжами



В дрожжах содержится большое количество витаминов группы В, которые являются природными стимуляторами роста. Аминокислоты в меде также помогут плодам быстрее созревать. Результат от использования натуральной подкормки с медом и дрожжами можно будет увидеть примерно через 2 недели после ее использования.


Необходимые ингредиенты:

дрожжи — 10 гр;

мед — 2 ч.л;

гуминовые кислоты — по инструкции;

вода — 10 л.

Способ приготовления


В теплой воде соедините дрожжи и мед и оставьте на 30 минут. Перелейте массу  в ведро с 10 л воды и добавьте гуматы в соответствии с инструкцией на упаковке.



Как использовать: используйте средство для полива томатов под корень.

Опрыскивание томатов



Отличный эффект можно получить, если опрыскивать томаты средством, приготовленным из 10 л воды, 2 ст.л гумата калия и стимулятора роста — препарата циркон.



Как использовать: опрыскивайте томаты по листу во второй половине дня.

Подкормка с янтарной кислотой



Янтарная кислота используется как мощный биостимулятор, который способствует росту и развитию растений.

Необходимые ингредиенты:

янтарная кислота — 2 гр;

гумат калия — 1 ст.л;

вода — 10 л.

Как использовать: поливайте томаты сверху по листу либо используйте для опрыскивания растений.
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Томаты
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