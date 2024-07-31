Обязательно внесите финальные подкормки для томатов

В августе в северных регионах нашей большой страны уже начинает спадать температура, что негативно сказывается на процессе созревания последнего урожая томатов.

Именно поэтому посадкам необходима помощь в виде натуральных удобрений, которые помогут ускорить процесс созревания плодов. Удобрения, о которых пойдет речь ниже, выступят в качестве натуральных стимуляторов роста, с их помощью каждый сможет получить отменный урожай сочных и спелых томатов.

Подкормка с кефиром

Удобрение с дрожжами

Опрыскивание томатов

Подкормка с янтарной кислотой

Простое, но очень эффективное удобрение, которое поможет томатам быстрее наливаться, а также повысит иммунитет растений. Данная подкормка содержит большое количество кальция и помогает от вершинной гнили, которая может стать причиной гибели всего урожая. Помимо кальция в удобрении содержатся фосфор и калий, которые ускорят процесс созревания урожая и сделают плоды более сочными и вкусными.кефир — 1 л;зола — 4 стакана;йод — 10 капель;биогумус — по инструкции;вода — 10В ведре соедините кефир и золу. При взаимодействии золы с кислотами, содержащимися в кефире, все полезные вещества из золы перейдут в форму, легко доступную для растений. Добавьте в ведро 10 л воды и дополнительно 10 капель йода и биогумус в соответствии с инструкцией.Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора разведите в 10 л воды и используйте для полива томатов сверху по листу либо под корень.В дрожжах содержится большое количество витаминов группы В, которые являются природными стимуляторами роста. Аминокислоты в меде также помогут плодам быстрее созревать. Результат от использования натуральной подкормки с медом и дрожжами можно будет увидеть примерно через 2 недели после ее использования.дрожжи — 10 гр;мед — 2 ч.л;гуминовые кислоты — по инструкции;вода — 10 л.В теплой воде соедините дрожжи и мед и оставьте на 30 минут. Перелейте массу в ведро с 10 л воды и добавьте гуматы в соответствии с инструкцией на упаковке.Как использовать: используйте средство для полива томатов под корень.Отличный эффект можно получить, если опрыскивать томаты средством, приготовленным из 10 л воды, 2 ст.л гумата калия и стимулятора роста — препарата циркон.Как использовать: опрыскивайте томаты по листу во второй половине дня.Янтарная кислота используется как мощный биостимулятор, который способствует росту и развитию растений.янтарная кислота — 2 гр;гумат калия — 1 ст.л;вода — 10 л.поливайте томаты сверху по листу либо используйте для опрыскивания растений.