Франциска Манн – балерина, станцевавшая стриптиз у дверей газовой камеры

Стриптиз в Освенциме. Кажется невероятным, но это произошло на самом деле. Известная польская танцовщица перед дверьми газовой камеры устроила показательное выступление, соблазняя нацистов. Все случилось спонтанно: в голове девушки созрел план, как дать отпор нелюдям, которые готовы были отправить на смерть почти три тысячи еврейских женщин…











Имя танцовщицы, не побоявшейся противостоять нацистам, – Франциска Манн (в девичестве Розенберг). Ее довоенная жизнь была связана исключительно с балетом, она побеждала в солидных европейских конкурсах, постоянно блистала на сцене и даже мечтала о собственной школе танца. Еще до войны Франциска успела выйти замуж. Когда нацисты оккупировали Польшу, девушка оказалась в Варшавском гетто.







Чтобы не бросать любимое дело, Франциска была готова выступать даже в кабаре. Она все еще грезила о том, что будет срывать овации, выходя на сцену концертных залов, а не местного театра в гетто. Франциска была на хорошем счету у нацистов: ей одной из немногих было позволительно покидать территорию гетто, поскольку она работала курьером между гетто и штаб-квартирой немцев, располагавшейся в гостинице «Польша».







В 1942 году нацисты запустили программу, согласно которой евреям якобы предоставлялся шанс уехать за границу при наличии у них паспорта нейтральной страны.

Конечно же, таких паспортов у еврейских поляков не было, однако нацисты оказались хитры: тайно распространялись слухи, как купить такие паспорта. Сумму называли баснословную – порядка полутора тысяч долларов (сегодня это около 20 тысяч долларов). За эти деньги можно было получить спасительное гражданство в одной из латиноамериканских стран.Программу запустили для того, чтобы заставить выйти из подполья тех евреев, которым до этого удавалось скрываться в «арийской» части города. В этом случае они не только рассекречивали себя, но и добровольно отдавали все свое состояние. Франциска была одной из тех, через кого информацию распространяли среди евреев. Предположительно, она не знала о том, как будут обстоять дела, и действительно верила обещаниям, что, предъявив паспорт, можно будет сбежать из Польши. Забегая наперед скажем, что таким образом спаслись всего несколько сотен человек, это было сделано для того, чтобы все остальные поверили обещаниям и охотно принялись покупать заветные паспорта.Люди, которым «посчастливилось» купить поддельные паспорта, должны были поездом добраться до границы Германии, а оттуда – получить заветный пропуск на свободу. Однако все оказалось совершенно иначе. Поезд, в котором ехали почти три тысячи человек, отправился на юг Польши, туда, где располагался лагерь Освенцим. По сути, это был единственный случай, когда сюда приехал комфортабельный пассажирский поезд.Пассажиров обманули, сказав, что они прибыли на границу со Швейцарией, а возле вагонов их встретил Франц Хесслер, представившийся сотрудником Министерства иностранных дел Третьего рейха. Нацисты объяснили, что процедура прохождения через границу требует дезинфекции, поэтому настоятельно рекомендовали всем пассажирам последовать в раздевалки.Франциска Манн убивает Йозефа Шиллингера 23 октября 1943 года. Предположительно рисунок Владислава Сивека, узника Освенцима.Видимо, в этот момент часть пассажиров все же догадалась, что произошло. В женской раздевалке началась паника, некоторые девушки и женщины моментально осознали, что их ждет впереди. Франциска была из их числа. Она оказалась одной из тех немногих, кто не стал плакать и кричать, она все делала спокойно. Увидев, что охранники с любопытством следят за каждым ее движением, она стала намеренно плавно стягивать с себя всю одежду. Стриптиз привлек внимание нацистов, никто не мог оторвать глаз от танцовщицы, раздевавшейся донага. Видимо, в этот момент у Франциски появилась идея, как отомстить убийцам.Франциска намеренно оставалась в туфлях, пока буквально не довела нацистских надсмотрщиков до изнеможения. Затем она стремительно сняла туфлю и бросила в лицо одному из охранников. Удар каблуком оказался настолько сильным, что нацист схватился обеими руками за щеку. Франциска не растерялась и в этот момент выхватила у него оружие. Далее последовали несколько выстрелов: эсэсовец Йозеф Шиллингер был убит, а Эммерих ранен в ногу так сильно, что после лечения навсегда остался калекой. Другие женщины, увидев происходящее, тоже набросились на своих мучителей. Шансов спастись не было, но они били, кусали и царапали нацистов. Это был бунт, захлебнувшийся в крови, но показавший, что даже перед лицом смерти можно оставаться бесстрашным бойцом.Отчет из архивов американских вооруженных сил, в котором описывается убийство Йозефа Шиллингера.Эсэсовцы насилу выбежали из раздевалки, закрыли двери и расстреляли через тонкие стены всех, кто был в комнате. Франциска Манн и все остальные женщины погибли героями . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)