Как спасти орхидею, используя только чеснок, результат потрясающий

Помочь орхидее с загнившими корнями, пожелтевшими и гнилыми листьями под силу даже начинающему цветоводу в домашних условиях. Используя натуральные продукты, и зная несколько секретов, получится восстановить даже то растение, у которого остался всего один здоровый лист.







Восстановительный этап

Обработка листа

Процесс восстановления

Важно тщательно подготовить орхидею к восстановлению: удалить все корни, больные листья, засохшие цветоносы, очистить ствол. Промойте оставшийся лист под проточной водой и аккуратно протрите его мягкой тканью. Поместите лист в сухое прохладное место на сутки.Для восстановления орхидеи не нужны дорогие покупные удобрения. Для обработки листа понадобится лишь чеснок, который является натуральным антибактериальным средством, а также содержит большое количество питательных веществ, которые помогут стимулировать процессы восстановления и активный рост корневой системы. Залейте 4 зубчика чеснока литром воды и оставьте настаиваться на сутки. За это время все питательные вещества из чеснока перейдут в воду.Протрите лист чесночным настоем, используя мягкий ватный диск. После обработки поверхности листа замочите ствол в чесночной воде на 25 минут, а затем оставьте в сухом прохладном месте еще на сутки.Остатки чесночной воды используйте для обработки и полива здоровых орхидей, что поможет укрепить иммунитет растений и усилить их рост.Для быстрого восстановления орхидеи потребуется простая конструкция. Для ее изготовления обрежьте горлышко пластиковой бутылки и вырежьте два треугольных сегмента.Закрепите в подготовленной конструкции отрез тонкого поролона: по нему вода будет поступать к стволу орхидеи. Поместите конструкцию в большую емкость, сверху расположите орхидею. Налейте в емкость воду так, чтобы она касалась лишь поролона. Следите за уровнем воды и периодически опрыскивайте лист.Новые молодые корни появятся очень быстро.Ориентировочно через 2 месяца молодое растение будет готово к пересадке на постоянное место.