Самые распространенные ошибки на собеседовании

Советы, которые помогут не провалить собеседование на работу вашей мечты
Мы все живые люди, и никто из нас не идеален, поэтому при поиске работы каждый из нас может допустить какие-то промахи. Многие из них проявляются, когда мы испытываем сильное волнение, например, на собеседовании. Для того, чтобы интервью прошло успешно, нужно знать, какие ошибки чаще всего совершают кандидаты, и хорошо подготовиться, чтобы их избежать.
Внешний вид
Во многих компаниях принят стиль casual. Но на интервью все же стоит приходить в деловом образе. Рекомендации для мужчин: брюки, рубашка, пиджак, галстук можно надевать по желанию. Что касается оптимальных цветов, то для делового костюма подойдут: серый, коричневый, черный и темно-синий. В теплое время года можно смело обойтись без пиджака. А вот обувь всегда должна быть классическая. Для женщин подойдет брючный костюм, строгое платье, юбка и блуза. Очень важно обратить внимание на длину: будь то юбка или платье, длина должна быть ниже колена или ровно по колено, но никак не выше. Идеально подойдет классическая формула: белый верх, черный низ, но в целом, в женском образе с цветами можно играть. Главное избегайте аляпистых принтов и животных расцветок. Внимательно стоит отнестись к количеству аксессуаров и не переусердствовать с их количеством. Макияж желателен, но старайтесь придерживаться спокойных тонов, учитывая, что естественный макияж сейчас в моде.
Игнорирование всех участников встречи — кроме того, кто задает вопросы
В офисе, где будет проходить собеседование, вам предстоит встретиться не только с тем, кто его будет проводить, но многими другими сотрудниками — в лифте, в приемной, в коридоре по пути в переговорную комнату. Вполне возможно, вас пригласят только в комнату для собеседований, а не туда, где находятся все сотрудники, но собеседников может быть несколько. Само собой, ваше внимание будет сконцентрировано на рекрутере и на том, как вы отвечаете на его вопросы. Но не забывайте хотя бы улыбаться время от времени остальным участникам встречи и обращать свои ответы и к ним тоже. Крайне важен контакт глазами со всеми присутствующими.
Этот совет я даю неспроста — почти гарантировано, что у своих коллег, присутствовавших на встрече с вами, интервьюер потом спросит их впечатление или мнение о вас. Конечно, финальное решение не будет приниматься только исходя из этого, но их мнение добавит очков в вашу пользу и позволит работодателю сделать правильные выводы о ваших коммуникативных навыках.
Разговор ни о чем
В состоянии стресса легко отклониться от темы. Вы нервничаете из-за возникшей между вами неловкой паузы или напористого поведения рекрутера и говорите глупости. Чтобы этого избежать, перед собеседованием стоит хотя бы мысленно составить план ответов на вопросы. А если ожидается интервью по компетенциям, обратите внимание на модель STAR: Situation (Ситуация), Task (Задача), Action (Предпринятые действия), Result (Результат). Попробуйте отвечать на вопросы, следуя этой модели, и вы заметите, что такая четкая структура ответов не дает вам потерять нить беседы и уйти в сторону, и при этом помогает рассказать все, что от вас требуется по делу.
Цитаты с сайта компании
На собеседовании вас обязательно спросят о том, что вы знаете о компании. От вас здесь ждут понимания того, чем занимается компания, какие продукты производит или какие услуги оказывает, и поверхностным цитированием информации с ее сайта тут не обойтись. Вместо того, чтобы заучивать сайт, обратитесь к другим источникам — подпишитесь на страницу компании в социальных сетях, изучите кейсы и публикации в СМИ. Это даст вам больше понимания о том, как бизнес работает на самом деле. В общем расскажите то, что узнали и упомяните то, что вам показалось интересным. То, что вы потратили время на то, чтобы узнать больше из менее очевидных источников, продемонстрирует вашу мотивацию и желание работать компании.
Негативные отзывы
Некоторые вопросы на собеседовании не могут не вызвать отрицательных откликов кандидата, например, вопросы о предыдущей компании, руководителе или вопрос о том, почему вы хотите сменить работу. Я советую быть предельно честным, но при этом и осторожным. Постарайтесь подготовиться к некомфортным вопросам и потренируйте ответы на них заранее, чтобы они не звучали негативно и уклончиво. Например, на вопрос «почему вы хотите сменить работу» можно ответить так «сейчас я рассматриваю предложения, так как считаю, что в большой компании больше возможностей для карьерного развития, хотя в небольшой фирме моего работодателя я очень многому научился»
Отсутствие вопросов в конце встречи
Один из главных настораживающих моментов для нанимающего менеджера — это отсутствие вопросов с вашей стороны в конце собеседования. Подготовьте вопросы заранее, чтобы вам не пришлось судорожно думать, когда вам их уже предложили задать. Слушайте ответы собеседника, ведь это не должны быть вопросы ради вопросов. На собеседование можете взять в собой ежедневник или блокнот на случай, если в процессе интервью вам придут на ум новые вопросы о позиции, обязанностях или компании в целом.
Эти ошибки легко предотвратить, если знаешь, на что обращает внимание рекрутер. Главное, не корите себя, если, как вам показалось, вы что-то сделали неправильно и могли тем самым разрушить свои шансы получить эту должность. В конце концов, даже такая неудача — урок на будущее, и этот опыт вам пригодится на следующем собеседовании. Главное — верить, что работа вашей мечты обязательно придет в вашу жизнь.
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