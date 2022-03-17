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10 оригинальных гаджетов, которые сделают кухню более удобной и оригинальной


Оригинальные гаджеты, которые сделают кухню более удобной и оригинальной

Оригинальные гаджеты, которые сделают кухню более удобной и оригинальной

Высокий уровень развития современных технологий оказывает влияние на все сферы человеческой жизни. Не остался в стороне и сегмент устройств для кухни. Главное, на что обращают внимание разработчики - возможность оптимизировать кухонные хлопоты. О том, что нового предлагают разработчики для использования на кухне, и пойдет речь в этой статье.

1. 3D-принтер PancakeBot


3D-принтер PancakeBot.

3D-принтер PancakeBot.

 

Изобретатель из Америки Мигель Валенсуала собрал из «Лего» 3D-принтер, который печатает блинчики абсолютно разной формы. После этого устройство претерпевало множество изменений и сейчас PancakeBot начал выпускаться массово. Сейчас это гаджет, который представляет собой 3D-принтер, модифицированный для работы с пищей. Здесь для печати вместо пластиковых материалов используется обычное тесто для блинов, а сама печать осуществляется на встроенную разогретую сковороду.

Принтер может напечатать из теста абсолютно любые рисунки (к примеру, рыбок, ракету, робота, цветы и пр.). Работа с PancakeBot требует соблюдения нескольких требований: отсутствия комочков в тесте (чтобы сопло принтера не забивалось) и наличия автора блинчиков азов художественных навыков (поскольку PancakeBot не имеет встроенной программы тестировки).

2. Ложка-оригами Polygons


Ложка-трансформер Polygons.

Ложка-трансформер Polygons.

 

Дизайнер Рахул Агарвал, используя принцип оригами, создал мерную ложку-трансформер Polygons.
Это изделие выполнено из термопластичного пластика и в разложенном виде представляет собой обычную плоскую планку с определенными насечками. По этим насечкам можно складывать несколько вариантов ложки, каждый из которых соответствует определенному объему.

Линии, по которым Polygons будет сложен, помечены цифрами, соответствующими полученной вместимости ложки. Хранить и мыть мерную ложку-трансформер очень удобно, поскольку в разложенном виде – это обычная прямоугольная пластинка, которую можно использовать, как закладку для поваренной книги.

3. Железная рыбка Lucky Iron Fish


Lucky Iron Fish от Кристофера Чарльза.

Lucky Iron Fish от Кристофера Чарльза.

 

Кристофер Чарльз предложил интересную идею – железных рыбок (для использования их в ходе приготовления пищи в тех регионах, где из-за нехватки железа в основных продуктах питания люди склонны к появлению анемии). Суть метода довольно прост: из чистого железа автор изготовил небольших рыбок, которые опускают в готовящееся блюдо и вываривают в нем. В ходе этого готовый продукт насыщается железом на 75% от требуемой суточной нормы. Достаточным будет съедать от 075 до 1л жидкости, в которой железная рыбка варилась всего 10 минут.

Для лучшего усвоения железа, доктор рекомендует добавлять в пищу лимонный сок. При этом, на вкус готовых блюд добавление в ходе приготовления рыбки никак не сказывается. Следует отметить, что специалисты сейчас спорят об эффективности такого метода, поскольку до конца не понятно, как именно скажется наличие неорганического железа в пищевых продуктах.

4. Шайба Hiku


Сканер Hiku.

Сканер Hiku.

 

Компания Hiku создало устройство, которое способно существенно облегчить поход человека в супермаркет. Это устройство имеет форму шайбы и способно считывать код с продуктов, которые заканчиваются у пользователя либо воспринимать название продукта с голоса. Далее список необходимых товаров сохраняется в облаке.

Его может просматривать и вносить коррективы с мобильного устройства, как сам пользователь, так и члены его семьи. Сейчас Hiku уже может интегрироваться с интернет-магазинами (в Америке это Peapod и Walmart Online Grocery). При этом список согласовывается непосредственно с магазином и, при наличии товаров, происходит оформление заказа.

5. Смарт-ручки Inirv React


Детектор Inirv React.

Детектор Inirv React.

 

Компания Inirv предлагает пользователям, которые имеют газовые и электропечи, сделать их по-настоящему умными. Для этого используется устройство Inirv React, которое состоит из смарт-ручек для плиты и детектора газа/дыма. С помощью этой системы пользователь может контролировать интенсивность нагрева плиты через смартфон, а кроме того получать уведомления о возникновении экстренных ситуаций. Детектор монтируется на потолке и автоматически отключает плиту при обнаружении газа либо дыма.

Касательно ручек можно сказать, что они работают от аккумулятора и требуют периодической подзарядки. Чтобы ими управлять, можно не только использовать смартфон, но и устанавливать таймер, непосредственно нажимая на ручку. Световая индикация визуально подсказывает, сколько времени осталось до окончания работы.

6. Zera Food Recycler - устройство для переработки пищи


Гаджет для производства компоста Zera Food Recycler.

Гаджет для производства компоста Zera Food Recycler.

 

Компания WLabs разработала устройство Zera Food Recycler, которое производит в домашних условиях удобрения из обычных остатков пищи. Всего 24 часа потребуется этой машине, чтобы превратить в компост обычные объедки. Их разложение ускоряют посредством использования специальной мешалки, а также кислорода, тепла, влаги и добавок на растительной основе.

Специальное мобильное приложение Zera позволяет пользователю управлять процессом удаленно.
Zera Food Recycler – это компактное устройство, которое идеально подойдет людям, предпочитающим использовать для выращивания овощей и фруктов исключительно органические удобрения.

7. Многофункциональный черпак Spadle



Многофункциональный девайс Spadle.

 

DreamFarm (компания из Австралии) создала для кухни многофункциональный девайс – Spadle. При помощи специальной формы черпака и эргономичной 2-х шарнирной ручки создано кухонное приспособление, которое совмещает в себе функции половника, лопатки для сковородки, мерной емкости, а также скребка для очищения тарелок.

Можно не сомневаться, такое устройство пригодится каждой хозяйке.

8. Griffin Connected Toaster


Griffin Connected Toaster от Griffin Technology.

Griffin Connected Toaster от Griffin Technology.

 

Griffin Technology – это компания, которая специализируется на выпуске аксессуаров для мобильных гаджетов. Сейчас ее специалисты заявили о профилировании деятельности и намерении заниматься техникой для кухни.

Сейчас выпущен Griffin Connected Toaster, который при помощи смартфона и специально созданного приложения возможно настроить на определенный вид хлеба и степень прожарки, а затем узнать, как скоро тосты будут готовы.

9. IGULU


Компактная пивоварня iGulu.

Компактная пивоварня iGulu.

 

Недавно представлен проект домашней компактной пивоварни iGulu, где понравившийся рецепт можно выбрать из специального приложения. После этого в устройство засыпаются нужные ингредиенты, а за процессом приготовления остается только наблюдать со стороны.

Срок получения готового пива – 7-20 дней (в зависимости от сорта). iGulu легко моется. Достаточно налить в устройство 1л воды и запустить специальную программу очищения, и в течение короткого времени оно будет абсолютно чистым.

10. Hod Lipson


Пищевой 3D-принтер Hod Lipson.

Пищевой 3D-принтер Hod Lipson.

 

Группа американских исследователей из Колумбийского университета в Нью-Йорке под руководством профессора машиностроения Хода Липсона разработала специальный пищевой 3D-принтер, который не только создает красивые блюда, но и готовит ингредиенты для их приготовления. В своих разработках они сделали ставку на использование в специальных картриджах замороженных ингредиентов.

При этом важно, что устройство за счет использования специальных технологий сможет изготовить блюда, состав которых будет подбираться индивидуально.

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10 оригинальных гаджетов, которые сделают кухню более удобной и оригинальной

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