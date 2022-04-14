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Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


Шикарные снимки американской молодежи 70-х и 80-х годов.

Шикарные снимки американской молодежи 70-х и 80-х годов.

Ещё до того, как Джозеф Сзабо стал всемирно известным фотографом, он был учителем в средней школе в Лонг-Айленде. Уже в первые дни работы он понял, что нужно как-то привлечь внимание своих учеников, и принёс в класс… камеру. По словам самого Джозефа, он никогда не преследовал каких-то особых целей и никогда не собирался зарабатывать на фотосъёмке. Он просто фотографировал молодых людей. Эти фотографии получались максимально правдивыми и помогали учителю понять своих учеников. Сегодня это интереснейший культурный слой, который может рассказать много интересного о том времени.

1. «Присцилла», 1969 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

2. «Разговор по душам»


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

3. «За кулисами», 1979 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

4. «Мечты спасателя», 1972 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

5. «Интимный момент», 1973 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

6. «Ночные совы», 1971 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

7. «Энтони и Терри на перемене», 1977 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

8. «Марианна и Мэри Кей», 1976 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

9. «Девушка в зеркале», 1981 годhttp://vs-t.ru/molodye-buntari-20-shikarnyx-snimkov-amerikanskoj-molodezhi-70-x-i-80-x-godov-ot-uchitelya-dzhozefa-sabo


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

10. «Дружба навсегда»


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

11. «Плохиши», 1977 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

12. «Дай пять!», 1975 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

13. «Девушка с жевательной резинкой», 1984 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

14. «Пара на концерте «Rolling Stones», 1978 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

15. «Джеки на пляже Джонс», 1983 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

16. «Адрианна», 1976 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

17. «Почти взрослые», 1978 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

18. «Рассвет в ее комнате», 1985 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

19. «Красотка на концерте «Rolling Stones», 1978 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

20. «Девушка на пляже Джонс», 1974 год


Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо


 

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Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо

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Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа СабоПодписаться на мой Instagram
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