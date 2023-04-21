Почему на старинных рисунках рыцари бьются с огромными улитками

Тем не менее найдено около 30 древних книг и манускриптов, где рыцари сражаются с улитками-гигантами или, наоборот, сдаются им. Но почему же именно улитка стала одним из самых страшных чудовищ Средневековья? На этот счёт у исследователей есть несколько предположений.
Когда улитки появились в старинных книгах
Кажется, привычка рисовать на полях книг появилась у людей едва ли не с момента появления книгопечатания. Так в XIII веке во Франции были особенно распространены рисунки на полях — маргиналии. Средневековые маргиналии, несмотря на маленькие размеры, отличались завидной детализацией и насыщенностью цветов. Неизвестные авторы чаще всего «марали» своими рисунками страницы псалтырей, бревиариев, часословов и поэтических сборников. При этом никакого отношения к тексту рисунки-дролери (от французского «чудачество») зачастую не имели.
Сцены сражения рыцарей с улитками на страницах книг начали появляться на севере Франции примерно в конце XIII века. Но гигантских улиток можно было встретить не только в манускриптах. Например, на фасаде лионского собора Сен-Жан есть удивительный барельеф. На нём рыцарь замахивается топором на улитку с собачьей головой. Кстати, изображение улитки не всегда отличалось достоверностью.
На средневековых маргиналиях встречались улитки с собачьей или кошачьей головой, а ещё с головой оленя. Иногда их размер в несколько раз превышал размеры фигуры средневекового рыцаря. А иногда они были очень маленькими. Рисунки на полях чаще всего изображали сцену битвы с улиткой, грозно выставившей свои рожки на противника. А противником «страшного чудовища» были не только рыцари, но и прекрасные дамы, обезьяны, собаки, зайцы, бараны и драконы. В общем, дрались с улитками все, кому не лень. Что касается победы в этих боях, то на маргиналиях чаще встречался сюжет, когда рыцарь склоняется перед улиткой или отдаёт ей свой меч. Так что же, получается, что бесстрашные рыцари боялись какого-то моллюска с раковиной?
Улитка — символ трусости
На многих готических рисунках изображали рыцарей, с ужасом смотрящих на своих противников или склонившихся перед ними с просьбой о пощаде. Только вот противниками этими зачастую были не драконы или василиски, действительно вызывающие страх, а зайцы и улитки. По предположению некоторых исследователей, ещё с древних времён люди наделяли улиток мистическими свойствами. Однако поначалу улитка была символом осторожности и предусмотрительности и лишь много веков спустя стала ассоциироваться с трусостью.
Что делает улитка, если почует малейшую опасность для себя? Правильно, тут же спрячет своё хрупкое тело в надёжную раковину. Чем не проявление трусости? В таком ключе улитка-трусишка упоминалась в нескольких средневековых произведениях, в частности в «Романе о Лисе». С прятками улитки в своей раковине связано и ещё одно предположение о смысле средневековых маргиналий, выдвинутое Лилиан Рэндал.
Исследовательница предположила, что само изображение улитки является ничем иным, как аллегорией на рыцарские доспехи. Они различались по весу и способности защитить своего владельца от ранений. Так рыцари, одетые в лёгкую броню, боялись выходить против по-настоящему бронированных противников. Так что, вероятно, средневековые французы, глядя на изображения сражения улитки с рыцарем, только посмеивались над трусостью вояк. Впрочем, имеется и другое, не менее любопытное, предположение, что символизировали улитки на рисунках Средних веков.
Улитки-лангобарды
Та же самая Лилиан Рэндал выдвинула ещё одну любопытную теорию, почему средневековые рыцари на маргиналиях сражались с улитками. Согласно этой теории, улитки были олицетворением лангобардов — народа трусливого и чересчур жадного. Например, в 772 году лангобарды, или как их ещё называли ломабардцы, трусливо бежали с поля боя с армией Карла Великого. А ведь до этого момента лангобарды были известны как хорошие воины. В 773 году войска лангобардов потерпели ещё одно поражение от Карла Великого. Это окончательно закрепило за ними звание главных трусов Европы.
В сознании французов лангобарды олицетворяли всё, что противоречило рыцарству и рыцарскому кодексу. Им даже запрещали иметь собственные гербы. В средневековом французском эпосе ломбардцы упоминаются исключительно как невежи и грубияны, далёкие от рыцарства. Впрочем, и сами средневековые рыцари порой не блистали хорошим поведением, собираясь в настоящие разбойничьи шайки. Ко всему прочему во Франции лангобарды занимались ростовщичеством — выдавали деньги под залог вещей. Так что их можно назвать основателями первых ломбардов. Но, чуть что — ломбардцы прятались в своих лавках, как улитка в панцире, не желая объясняться с обманутыми клиентами и получать от них трёпку.
А в XII веке в Англии и Франции была очень популярна поэма «О ломбардце и улитке». Она повествовала о рыцаре, собравшемся на бой с улиткой. Жена всячески отговаривала рыцаря биться с таким страшным чудищем, но он её не послушал. Однако встретив «вооружённую» рогами улитку с раковиной-бронёй, рыцарь сначала испугался, но после проткнул чудище копьём. Поэма, высмеивающая трусость лангобардцев, быстро разошлась среди людей. Так что вполне вероятно, что частички её сюжета перекочевали и на средневековые маргиналии. К тому же, пик презрения к ломбардцам пришёлся на начало XIV века. И как раз тогда стали появляться занятные рисунки на полях книг. Однако появлению улиток на рисунках есть и другое объяснение.
Улитки, вредящие людям
Как и многие другие животные, слизняки и насекомые, улитки вредили сельскому хозяйству. Удивительно, но во Франции в Средние века провели около 60 судов над вредителями. Особенно часто их фигурантами становились гусеницы, крысы, жуки и, конечно же, улитки. Тех вообще считали исчадиями ада.
Однако такая теория об улитках-вредителях на средневековых маргиналиях не объясняет того, почему с ними сражались именно рыцари. Ведь куда логичнее было бы изобразить крестьянина с вилами или мотыгой, противостоящего грозной улитке. Вероятнее всего, средневековые художники вкладывали в образ улитки и другие смыслы.
Чем ещё могли быть улитки на средневековых маргиналиях?
По мнению некоторых исследователей, рыцари сражались против улиток, которые символизировали аристократию. Понятное дело, гордых аристократов всегда недолюбливали. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что отпрысков аристократических семей ассоциировали с улиткой, медленно ползущей по лестнице. Ведь чтобы получить новый чин, некоторым приходилось по много лет выслуживаться перед господином.
А в 1850 году библиограф граф де Бастар выдвинул предположение, что улитки на маргиналиях олицетворяют собой феномен воскрешения. Сделал он такой вывод потому, что множество изображений улиток находились в часословах рядом с миниатюрами, показывающими воскрешение Лазаря. «Подобно улитке, выползающей из своей раковины, человек возрождается после смерти», — предполагал де Бастар. Но, скорее всего, это было просто совпадение.
Также улитка могла быть олицетворением похоти, с которой боролись рыцари. Исследователь д’Анкарвиль предположил, что улитка является именно таким символом, поскольку она обладает и мужскими, и женскими половыми органами. К тому же, в XVIII веке была найдена камея с изображением Мессалины — жены императора Клавдия. На обратной стороне камеи была изображена улитка в окружении семи мужских половых органов. А так как Мессалина была известна своими любовными похождениями, то и улитка стала олицетворять похоть.
Улитка из-за своей медлительности вполне могла быть и олицетворением времени, неизбежности которого противостояли рыцари. Некоторые считали улитку олицетворением мужей-рогоносцев. Также улитка могла появиться на средневековых маргиналиях из-за того, что она вредила книгам. А изображениями вредителя на полях художники пытались улитку как раз-таки отпугнуть.
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