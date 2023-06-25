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Как при неблагоприятной погоде за секунды разжечь огонь, не имея зажигалки и спичек


Как при неблагоприятной погоде за секунды разжечь огонь, не имея зажигалки и спичек

Бывают ситуации, когда нужно разжечь огонь, а под рукой нет ни спичек, ни зажигалки, да еще и погода оставляет желать лучшего, например, льет дождь. Но выйти из ситуации можно. Правда, способ больше подойдет для автомобилистов или же, необходимые ингредиенты должны быть всегда в рюкзаке.

Для разведения огня понадобится тряпка, марганцовка и антифриз / Фото: moleskines-shop.ru

Для разведения огня понадобится тряпка, марганцовка и антифриз / Фото: moleskines-shop.ru

 

Для разведения огня потребуется ветошь, не важно, что – тряпка, старая майка или футболка и прочее. Кроме того, нужна марганцовка, которая есть практически в каждой аптечке в машине (если, конечно, вы самостоятельно ее комплектуете), и небольшое количество антифриза.
Антифриз найдется в багажнике у каждого запасливого водителя / Фото: multifreeze.ru

Антифриз найдется в багажнике у каждого запасливого водителя / Фото: multifreeze.ru


Последний ингредиент обычно тоже присутствует в любом автомобиле. Водители – народ запасливый. В багажнике эта жидкость наверняка есть.


В результате реакции между марганцовкой и составляющими антифриза происходит воспламенение / Фото: forexdengi.com

В результате реакции между марганцовкой и составляющими антифриза происходит воспламенение / Фото: forexdengi.com

 

Сам процесс максимально простой. Незначительное количество антифриза наливается на тряпку и сверху насыпается марганцовка. Последней тоже нужно немного. Ветошь требуется свернуть пару тройку раз и подождать несколько секунд. Происходит реакция, в результате которой спустя десять секунд появляется огонь.
Не имея под рукой спичек или зажигалки можно разжечь огонь даже в дождливую погоду / Фото: rukinekryuki.ru

Не имея под рукой спичек или зажигалки можно разжечь огонь даже в дождливую погоду / Фото: rukinekryuki.ru

 

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Как при неблагоприятной погоде за секунды разжечь огонь, не имея зажигалки и спичек

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Как при неблагоприятной погоде за секунды разжечь огонь, не имея зажигалки и спичекПодписаться на мой Instagram
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