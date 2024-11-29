Биндюжники: почему членов первого профсоюза России считали бандитами

Что это был за профсоюз

Одесская преступная организация, подконтрольная Мейеру (Менделю) Херш не был профсоюзом в обычном понимании этого слова. Издание "Совершенно секретно", упоминая профсоюз налетчиков, пишет, что эта структура полностью подчинялась этому органу власти. Сведений о самом Герше немного, и они разнятся. "Совершенно секретно" приводит портрет "главы профсоюза", из которого следует, что лидер одесского криминального мира был старым, с рыжей бородой и одноглазым.

Один из интернет-порталов, рассказывая о Герше, называет его «мифическим персонажем» и «самой загадочной личностью в одесском криминальном мире». Судя по немногим сохранившимся сведениям, влияние Мейера Герша на преступный мир досоветской Одессы было серьезным. Якобы профсоюз биндюжников мог решать вопросы о наказании «беспредельщиков», которые поступали не по «понятиям».

Тем не менее, с установлением советской власти в этом городе организация Мейера Герша прекратила свое существование.