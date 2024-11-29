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Биндюжники: почему членов первого профсоюза России считали бандитами

Профсоюз одесских биндюжников в начале ХХ века представлял собой криминальную структуру, живущую по своим, воровским, «понятиям».

Кто такой биндюжник

По словарю Владимира Даля, это двузначное понятие. Биндюжниками в Одессе называли портовых грузчиков и грузоперевозчиков на большой телеге (биндюхе).

Позднее биндюжником стали звать любого грубого, необразованного человека. В криминальной Одессе начала ХХ века биндюжник – член воровского клана (тогдашнего варианта ОПГ).

Что это был за профсоюз

Одесская преступная организация, подконтрольная Мейеру (Менделю) Херш не был профсоюзом в обычном понимании этого слова. Издание "Совершенно секретно", упоминая профсоюз налетчиков, пишет, что эта структура полностью подчинялась этому органу власти. Сведений о самом Герше немного, и они разнятся. "Совершенно секретно" приводит портрет "главы профсоюза", из которого следует, что лидер одесского криминального мира был старым, с рыжей бородой и одноглазым.

Один из интернет-порталов, рассказывая о Герше, называет его «мифическим персонажем» и «самой загадочной личностью в одесском криминальном мире». Судя по немногим сохранившимся сведениям, влияние Мейера Герша на преступный мир досоветской Одессы было серьезным. Якобы профсоюз биндюжников мог решать вопросы о наказании «беспредельщиков», которые поступали не по «понятиям».

Тем не менее, с установлением советской власти в этом городе организация Мейера Герша прекратила свое существование.

Какое отношение к профсоюзу имел Беня Крик

В воспоминаниях Леонида Утесова Мейер Герш – адъютант не менее знаменитого одессита-налетчика Мишки Япончика (описание внешности Менделя Утесовым аналогично приводимому в статье «Совершенно секретно»). Леонид Осипович упоминает кличку Герша – Гундосый. Мойша Винницкий, он же Япончик (Японец), который в творчестве Исаака Бабеля проходит под псевдонимом Беня Крик, помимо преступной деятельности, участвовал еще и в гражданской войне на стороне красных, организовав отряд из уголовников. По одной из версий, он был убит одним из кавалеристов Котовского.

Газета «Совершенно секретно» пишет, что Япончик в одесский преступный профсоюз не входил и поэтому его царская полиция арестовывала за совершение налетов чаще, чем тех преступников, которые контролировались Гершем. О том, какова была судьба самого «профсоюзного» лидера Мейера Герша, сведений не сохранилось. По одной из версий, он погиб в 1919 году в бою с котовцами.

Николай Сыромятников

 

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