15 преимуществ социальных медиа, которыми стоит воспользоваться каждому

Преимущества социальных медиа, которыми стоит воспользоваться каждому
Социальные медиа сегодня присутствуют буквально везде. Те, кто их не используют, на самом деле являются исключением из правил. Хотя вокруг соцсетей существует очень много споров и в них действительно есть отрицательные стороны, на самом деле они также предоставляют много преимуществ, о которых просто не задумываются.
1. Помощь в проведении уголовных расследований
Каких только объявлений нет в Сети.
Как это ни странно, но люди действительно публикуют в своих соцсетях объявления о продаже нелегальных наркотиков или выкладывают видео о вождении в нетрезвом состоянии. Также с помощью таких глупых публикаций были раскрыты несколько преступлений с применением насилия.
2. Новости о событиях в мире
Новости в Интернете.
Даже люди, которые не не читают новостные сайты, не смотрят новости по телевизору и не слушают их по радио, узнают о том, что творится в мире благодаря социальным сетям. Другой вопрос, насколько надежна эта информация...
3. Самовыражение застенчивых людей
Интернет общение - спасение для застенчивых людей.
Соцсети помогают застенчивым людям (или страдающим расстройствами, подобным синдрому Аспергера). Здесь они могут спокойно общаться с людьми, высказывать свое мнение и делиться своими талантами со всем миром.
4. Обсуждение разных точек зрения и новых идей
Интернет споры - главное не перестараться.
Если возникла новая идея, стоит выслушать насчет нее и критические точки зрения. Ничто в этом не поможет так, как соцсети, ведь где еще найдешь сотню-другую знакомых, которые открыто говорят обо всем.
5. Поддержка связи с друзьями и родственниками, находящимися далеко
На связи вся семья!
Раньше было сложно общаться с друзьями и родственниками, которые жили в другой стране. Сегодня уже трудно найти того, кто не знает, что такое Skype и FaceTime.
6. Развитие бизнеса
Бизнес в интернете - море преимуществ.
Те, у кого есть интернет-бизнес, не понаслышке знают, насколько мощным инструментом для привлечения клиентов и работы с ними являются социальные медиа. Чего только стоит моментальная обратная связь с клиентами.
7. Помощь в поиске людей по интересам
Общие интересы - огромная сила.
К примеру, те, кто учится готовить, могут найти в соцсетях несколько сотен миллионов людей, которых интересует то же самое. При этом всегда можно будет поговорить об особенностях готовки и спросить совет. Подобное касается буквально любого интереса или занятия.
8. Распространение информации
Новости в интернете распространяются с потрясающей скоростью.
Подобному могут позавидовать любые телеканалы. Такие вещи, как серьезная информация о погоде, крупные новостные события и т.д. буквально за минуты распространяются по всему миру.
9. Помощь благотворительным фондам и нуждающимся людям
Интернет в беде не бросит.
Сайты, подобные gofundme, которые работают посредством социальных медиа, собрали миллионы долларов для нуждающихся людей. Это на самом деле, просто неоценимая помощь.
10. Отзывы о разнообразных заведениях
Для хорошего дела и лайка не жалко.
Тем, кто решил выделить определенную сумму денег, чтобы посетить новый популярный ресторан в городе, стоит сначала заглянуть в соцсети. Если у заведения плохие рейтинг и отзывы, зачем портить себе вечер.
11. Исследования рынка для крупных компаний
Теперь ты знаешь всё.
Социальные медиа полезны не только для малого и интернет-бизнеса. Вся информация о посещенных сайтах и запросах в поисковиках сохраняется в куки. Именно ее могут использовать крупные компании в маркетинговом исследовании рынка.
12. Широкие возможности для творчества
Джастин Бибер - звезда YouTube.
К примеру, того же Джастина Бибера открыли благодаря YouTube. Подобных примеров множество. Без социальных медиа у многих людей попросту не было бы возможности стать известными.
13. Знакомство с новыми вещами
Интернет общение.
Странные хобби, социальные идеи, религии или их отсутствие — в Интернете можно найти любое сообщество, основанное вокруг любой идеи. Попробуй найди в жизни среди знакомых любителей бонсай или желающих подискутировать об взаимоотношениях японцев и китайцев в истории. В Сети же это не проблема.
14. Знакомства
Интернет-знакомства - веяние времени.
Сегодня в Интернете столько сайтов знакомств, что можно легко найти как человека для случайной связи, так и для брака. Причем, можно подыскивать людей с определенными хобби, представителей определенной религии и т .д.
15. Помощь в достижении своих целей
Главное - захотеть!
Тем, кто хочет быть здоровым, найти новых друзей, ездить в гости по другим городам, сегодня открывается масса возможностей. В соцсетях есть группы по любым интересам, где всегда можно найти единомышленников.
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