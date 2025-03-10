10 хитростей, незаменимых в готовке

Иногда от готовки настолько сильно устаешь, что хочется махнуть на все рукой, и заказать доставку еды. Увы, постоянно так делать не получится, иначе ужины влетят в копеечку. Мы предлагаем альтернативный вариант – использовать во время готовки полезные хитрости, которые сделают процесс более приятным, увлекательным и быстрым.

Хитрость 1: Застелите стол пищевой пленкой

Хитрость 2: Окуните листья салата в ледяную воду

Хитрость 3: Аккуратно переливайте жидкость с помощью ложки

Хитрость 4: Замачивайте черешню в соленой воде

Хитрость 5: Разрывайте чайный пакетик сбоку

Хитрость 6: Не заливайте чай кипятком

Хитрость 7: Выливайте яйца на сковороду через шумовку

Хитрость 8: Застилайте полки в холодильнике газетами

Хитрость 9: Замораживайте крупы

Хитрость 10: Промывайте пельмени перед варкой

Раскатывайте тесто или на коврике, или на пищевой пленкеЕсли у вас до сих пор нет силиконового коврика, который отлично защищает стол от загрязнений и муки во время раскатки теста, можете использовать вместо него обычную пищевую пленку. Отрежьте кусочек нужного вам размера, застелите стол и приступайте к раскатке. Благодаря такому простому лайфхаку, столешница останется чистой. А чтобы тесто точно не прилипло, можете смазать его и пленку небольшим количеством растительного масла.Кстати, готовую выпечку также лучше хранить не в пакете, а завернутой в пищевую пленку. Так булочки, пирожки, печенье меньше контактируют с воздухом и влагой и дольше не засыхают. Соответственно, даже через несколько дней их вкус будет отменным.Ледяная вода поможет зелени восстановить свежестьИногда случается так, что листья салата вянут уже по дороге из магазина домой, а ведь вы их покупали такими свежими и красивыми! Чтобы вернуть зелени первоначальный внешний вид, попробуйте положить ее в миску с холодной водой примерно на один час. А чтобы усилить эффект, добавьте пять-десять кубиков льда. После такой процедуры салат станет сочным и красивым. Кстати, этот лайфхак пригодится и в том случае, если вы просто забыли про зелень в холодильнике или не успели ее съесть за пару дней. Ледяная вода – и вот уже листья, будто только сорванные с грядки.Опустите ложку в бутылку и наливайте воду.Хорошо, когда дома есть специальная воронка для перелива жидкости. Но если ее не нашлось на вашей кухне, тоже ничего страшного – вы вполне можете заменить лейку на обычную столовую ложку. Подставьте ее к горлышку сосуда под небольшим наклоном и начинайте лить в нее жидкость. Никаких брызг и разлитой жидкости – все просто, быстро и аккуратно.Залейте черешню водой и добавьте ложку соли.Не за горами лето, а это значит, что начнется сезон черешни. Единственное, что может его омрачить – нежелательные гости в ягодах. Если вы не хотите встретиться с ними, когда будете наслаждаться черешней, предварительно залейте ее холодной водой с добавлением соли. 20 минут вполне хватит для того, чтобы ягода очистилась. Кроме того, соль поможет обеззаразить плоды от химикатов и других вредных веществ, поэтому черешню можно будет есть, не переживая о своем здоровье.Так пакетик открывать намного удобнее.Обычно мы открываем чайный пакетик снизу или сверху, но это не совсем удобно, ведь зачастую он рвется на мелкие части, и приходится снова и снова открывать по кусочку. Чтобы все получилось с первого раза, открывайте его сбоку. Казалось бы, мелочь, зато вы не будете нервничать и сможете быстрее заварить чашку горячего чая.Интересный факт: Пакетики с сахаром большинство людей тоже открывают неправильно. Не нужно отрывать уголок – ломать пакетик необходимо напополам, держа его над чашкой. Так получается ускорить процесс высыпания содержимого в чашку и уменьшить количество мусора. Плюс, сахар не рассыпается по столу, а движется вниз – по четко заданной траектории.Чай нужно заливать горячей водой, но не кипяткомЕсли бы в Китае узнали, что мы заливаем чай крутым кипятком, они бы схватились за голову, а может даже получили бы сердечный приступ. Дело в том, что так портится аромат и вкус напитка, исчезают его полезные свойства. Температура около 100 градусов обжигает листья чая, в результате чего выделаются танины, которые придают чаю вяжущий, горьковатый привкус.Вообще у каждого сорта чая есть определенная температура воды, при которой его можно заваривать. Если обобщить, то для черного чая она составляет 90-95 градусов, а для зеленого – 70-80 градусов. Советуем внимательно читать информацию, указанную на упаковке – обычно производитель пишет все подробности, касающиеся приготовления напитка.Так омлет получится пышнее.Казалось бы, что может быть сложного в приготовлении омлета? Взбил яйца с молоком и вылил на горячую сковороду. К сожалению, это так не работает, и блюдо часто получается плоским, пресным и невкусным. А ведь хочется, чтобы омлет был воздушным и невероятно нежным, таящим во рту. Некоторые хозяйки рекомендуют добавлять для этих целей соду, некоторые – взбивать белки отдельно от желтков. Мы же советуем использовать шумовку.Да-да, вы все правильно поняли. Взбейте яйца как обычно, добавьте молоко или сметану, положите любимые специи, а затем вылейте их на разогретую сковороду, смазанную маслом, через шумовку. Готовый омлет получится необыкновенно пышным и вкусным.Газеты впитают в себя лишнюю влагу.Влага и неприятные запахи в холодильнике – это, к сожалению, не редкость. Если мечтаете от них избавиться, просто постелите на одну из полок кусочек газеты. Она отлично впитывает влагу, поэтому в холодильнике не будет образовываться конденсат. А благодаря поддержанию сухой среды уменьшится вероятность появления неприятных запахов.Также можно постоянно держать на полке маленькое блюдце с содой, молотым кофе или активированным углем. Они являются прекрасными абсорбентами, нейтрализуют различные ароматы и сохраняют качественный микроклимат внутри холодильника.Чтобы убрать насекомых из круп, замораживайте ихВ крупах часто заводятся жучки, особенно если вы храните их в открытых упаковках в кухонном шкафчике. Также нежданные гости часто попадают на кухню прямо из магазина. Чтобы предотвратить их появление, сразу после покупки отправляйте крупы в морозилку на несколько дней. Низкие температуры помогут уничтожить личинки, которые могут находиться в продукты. А уже распакованные крупы следует хранить в герметичных банках с лавровым листом – его запах отпугивает насекомых.Обратите внимание: Если вы обнаружили в крупе жучков, следует как можно быстрее ее выбросить. Не оставляйте продукты на ночь в мусорном ведре – в этом случае есть риск, что насекомые сбегут и вновь поселятся в кухонных шкафчиках. Оптимальный вариант – пересыпать зараженную крупу в контейнер или банку с герметичной крышкой, положить в мусорный пакет и сразу вынести из квартиры. Так сказать, во избежание.Чтобы пельмени не слипались, промойте их.Если вы покупаете пельмени в супермаркете, то наверняка обращаете внимание на то, что сверху они покрыты тонким слоем муки или крахмала. Именно эти ингредиенты впоследствии играют с пельменями злую шутку, заставляя их слипаться в процессе варки. Чтобы этого не произошло, промывайте полуфабрикаты перед тем, как отправлять их в кастрюлю с кипящей водой. Благодаря такой хитрости, вы получите идеально приготовленное блюдо (если, конечно, не переварите пельмени).