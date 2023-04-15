Машина на воде — неразгаданный трюк американского мошенника

В 1980 году некий Стенли Мейер представил публике чудо. Его лёгкий внедорожник — багги — ездил на обычной воде. По сути, Мейер создал вечный двигатель. Изобретатель даже запатентовал открытие. Правда, через 26 лет двигатель признали фальшивкой.



Стенли Мейер и его автомобиль



Тайна автомобиля на воде

В 1980 году Стенли Мейер представил публике уникальное устройство. Сконструированный им багги ехал по песку без бензина. Стенли утверждал, что двигатель способен извлекать энергию из чистой воды. И всё благодаря супердвигателю. Изобретатель заявил, что его багги легко преодолеет расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса всего лишь на 83 литрах воды. В конце XX века это заявление прозвучало громогласно. Люди собственными глазами лицезрели научную революцию. Кто-то говорил о перевороте в автомобилестроении. Изобретатель взломал автомобильный двигатель, не меньше. Однако не всё в конструкции Мейера было просто и понятно.



Сначала конструктор утверждал, что заменил в машине свечи зажигания. Вместо них он поставил «водные сплиттеры». Именно благодаря «сплиттерам» двигатель вырабатывал энергию из воды. Но вскоре изобретатель сделал другое заявление. Главный компонент чудо-двигателя — «топливная ячейка». Конструкция вырабатывала энергию за счёт расщипления воды на составляющие: водород и кислород. После этого газообразный водород сжигался. Выбрасывалось огромное количество энергии. По заявлению Мейера, его устройству требовалось минимальное количество энергии для проведения электролиза — выделения водорода. В этом и была главная инновация учёного. В результате Мейер успешно запатентовал открытие.



Любопытно, что изобретатель не называл своё детище двигателем. Вместо этого Мейер употреблял термин «топливный элемент». Но даже это название противоречит основам механики. Соотечественники Мейера из мира науки утверждали, что он «изобрёл» обычный электролизёр. Кроме того, у учёных, критиковавших Мейера, была масса других вопросов к его изобретению. Люди до сих пор спорят о том, было ли открытие Мейера прорывом или же ловким трюком. К разговорам об изобретении американца добавляются также дискуссии о причинах его смерти — Мейер скончался при весьма загадочных обстоятельствах. А последними его словами было заявление о том, что его отравили.

Автомобиль на воде — грандиозное надувательство



Двигатель от водного автомобиля Стэнли Мейера. За основу был взят обыкновенный двигатель Volkswagen



После демонстрации Мейера общественность разделилась на два лагеря. Первые называли учёного будущим нобелевским лауреатом. Вторые — критиковали и задавали вопросы. В частности, Филипп Бол, автор научного журнала Nature, обозвал открытие Мейера лженаукой. Несмотря на громкие заявления оппонентов, учёный успешно запатентовал изобретение. Он также получил от инвесторов деньги на разработку новых моделей двигателя. Мейер не позволил провести открытые испытания перед независимой группой экспертов. Он заявил, что его двигатель уже прошёл патентно-техническую проверку в Департаменте энергетики США. И, судя по выданному патенту, прошёл успешно. Из-за невозможности проведения дополнительных исследований феномен водяного двигателя тогда так и остался загадкой.



В 1998 году Стенли Мейер неожиданно скончался от аневризмы. Однако до этого он успел предстать перед судом. Бывшие инвесторы обвинили его в нецелевой растрате и мошенничестве. В итоге правосудие встало на сторону обманутых вкладчиков. Мейера признали виновным. Конструктор должен был вернуть 25 тысяч долларов, которые инвесторы вложили в его безделушку.



Неожиданная смерть изобретателя вызвала бурные обсуждения в обществе. Некоторые были убеждены, что изобретателя отравили из-за гениальной идеи. Мол, двигатель на воде больно ударил бы по карманам нефтяников. Официальная причина смерти — церебральная аневризма. Страдающий от высокого давления Мейер просто не справился с очередным приступом. Однако его брат настаивал на том, что Стенли отравили. Во время ужина с бельгийскими инвесторами Мейер вдруг выбежал на улицу с криками: «Они меня отравили».

Почему автомобиль на воде — хитрый трюк и ловкое надувательство?

Топливные ячейки, работающие на водороде, — вполне реальные конструкции. Но в них заправляют не воду, а чистый водород. Внутри двигателя водород и кислород пережигаются. На выходе получается энергия и вода. Проблема у таких двигателей одна — необходимо много водорода. Никто не будет пользоваться баллонами с потенциально опасным газом. Двигатели на воде — удел фантастики. Для электролиза — расщепления воды на элементы — необходима энергия. И её требуется гораздо больше, чем вырабатывается во время разделения, так как электролиз происходит не в вакууме. То есть двигатели не в состоянии обеспечивать сами себя. Таким образом, требуется источник питания извне. В итоге получается обычный водородный двигатель со встроенным генератором. И работает он не на воде, а на тех самых баллонах. Ну или от аккумулятора.



К такому заключению пришли учёные-критики конца XX века. Именно этот довод использовал суд Огайо, когда назвал Мейера «наглым мошенником». Однако из-за того, что после учёного остались лишь чертежи и патенты, сложно сказать, как именно он запустил свой багги. Получается, автомобиль на воде — несбыточная мечта человечества?

Существуют ли заменители бензина?

На самом деле Стенли Мейер был не первым, кто попытался открыть «водяной» двигатель. До него в 1935 году это сделал Чарльз Гаррет. И он также использовал электролиз. Машина с его двигателем внутри продержалась несколько минут. Из-за незначительных результатов открытие Гаррета не вызвало столь бурного интереса.



После скандала вокруг открытия Мейера к идее безбензинового двигателя вернулись в 2002 году. Компания Hydrogen Technology Applications объявила о создании электролизёра нового поколения. Устройство работало на газовой смеси «Аквиген», которая состояла из водорода и кислорода. Это не совсем водный двигатель, но его близкий аналог. Изначально двигатель планировали использовать вместо ацетиленовой сварки. Но затем компания заявила, что может изготавливать безбензиновые двигатели. Более того, производители уверяли публику, что правительство США заказало установку двигателей на несколько «Хаммеров». Однако вскоре компания приостановила работу.



В 2008 году фирма Genepax Water Energy System представила публике машину, работающую на воде и воздухе. Технологию компания раскрывать отказалась, лишь отметив, что в двигателе используется «сборка мембранных электродов». При детальном изучении оказалось, что невероятная машина — всего лишь электромобиль.



В 2012 году о прорыве заговорили в Пакистане. Некий Ага Вакар Ахмад объявил, что собрал механизм, работающий на воде, который можно установить в любую машину. Его устройство включало в себя цилиндрический сосуд с водой и кучу трубок, ведущих к двигателю. Как и предшественники, пакистанец утверждал, что его аппарат извлекает из воды водород. Учёный даже запатентовал изобретение. Однако его коллеги убеждены, что устройство — не более, чем очередное надувательство.



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