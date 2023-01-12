Как режиссёры голливудских боевиков искажают действительность

1. Эй, Рэмбо, твоя рана серьёзна!
Результаты обследования 58 больных с огнестрельными ранениями в плечо показали, что через четыре месяца после получения травмы 51 из них страдал от постоянных болей из-за повреждения сосудов и половина ранений закончилась частичной или полной потерей подвижности руки, а Рэмбо тем временем не замечает ранения и льет свинец на врагов.
2. В результате удара мечом по мечу меч затупляется или ломается
Если вернуться к такому забытому Голливудом предмету школьной программы как «История», стоит отметить, что средневековые поединки исключали парирование ударов вообще. Приёмы обороны состояли из отклонения тела, отклонения лезвия с помощью ударов по его плоской стороне и использования брони.
3. Фильмы, где оружие с глушителем издаёт тихий, шепчущий звук
В действительности, выстрел из обычного огнестрельного оружия издаёт звук мощностью от 140 до 160 децибел. С глушителем это сводится к 120 или 130 — это примерная громкость отбойного молотка.
4. Автомат — не волшебная фабрика по выплевыванию смертоносных пуль
В действительности он предназначен для стрельбы короткими очередями.
Автомат стреляет очень быстро, поэтому пули быстро кончаются. Например, карабин М4 или автомат АК-47 имеют стандартный рожок на 30 патронов, при этом их скорострельность — 700 выстрелов в минуту, то есть очередь не может длиться более 3 секунд. Если учесть, что боезапас американского пехотинца составляет 210 патронов, общая продолжительность огня составляет менее одной минуты.
5. Снайпер должен не только поймать цель в прицел и нажать на курок
Необходимо уметь учитывать комплекс таких факторов как: ветер, осадки, температура воздуха, высота и даже вращение Земли. Эффективная позиция снайпера редко превышает 100 метров.
Образ снайпера-одиночки также является мифом. Снайпер всегда работает с корректировщиком, который имеет более широкий обзор, чем снайпер через прицел своей винтовки. Корректировщик помогает найти цель, отслеживает траекторию её движения и следит за врагами, пока снайпер сосредоточен на выстреле.
6. Немедленное удаление пули из раны — ненужная и опасная процедура
Высокая температура при выстреле делает пулю стерильной и неспособной к распространению инфекции, в то время как при её удалении можно повредить кровеносные сосуды и занести ненужную инфекцию.
7. Попытка сделать меч, заливая расплавленный металл в форму
При переплавке металл ослабляет свои химические связи и становится недостаточно прочным для использования его в бою. Меч должен быть выкован из нетронутого цельного куска.
8. Настоящие снайперы не используют лазерные прицелы
Это выдаст их позицию и всем покажет, что кто-то готовится произвести выстрел.
9. Если вы потеряли сознание на нескольких часов, то обращайся к врачу
Эксперты говорят, что если вы не пришли в себя в течение более чем пяти минут после удара по голове, скорее всего, у вас сильное сотрясение мозга, или, что ещё хуже, угрожающая жизни черепно-мозговая травма.
10. Огнемёты безумно непрактичны
Они весят 30 килограмм, непригодны для стрельбы из укрытия и работают не более 10 секунд.
11. Бэтмэн и Рэйчел Доус в «Тёмном рыцаре» никогда не пережили бы их падение из Уэйн-билдинг на крышу такси
Упоминалось, что они весят примерно по 60 килограмм и падают с высоты 10 метров. При падении с такой высоты к моменту соприкосновения с землёй они должны были развить скорость около 14 метров в секунду. При падении на твёрдую поверхность, их тела испытывают удар силой больше 5 тонн.
Так что победил Джокер.
12. Падающее оружие не может продолжать стрелять, тем более, автоматы
Все автоматы проходят тест на безопасность при падении и они не выстрелят при падении, и уже тем более не будут заливать комнату свинцом в полёте.
13. Невыполнимая миссия действительно невыполнима
В фильме используются законы физики, в соответствии с которыми при прыжке в сторону от взрыва ударная волна придаёт герою дополнительное ускорение. Том Круз получает небольшой толчок от взрыва позади себя, который позволяет ему быстрее достичь безопасного места.
Реальность такова, что ударная волна от взрыва может смять титан как папиросную бумагу. Она превратила бы Тома Круза в прессованный человеческий пудинг, и в конце был бы не человек, а мешок с переломанными костями.
14. В современном бою самолёты никогда не подлетают близко друг к другу
Ближний бой происходит на дистанции не меньше километра и ведётся по показаниям дисплея. Большинство реальных воздушных боёв происходит на дальних дистанциях, когда цель не видна невооружённым глазом.
15. Стрелы с транквилизатором не могут быть подходящими для любой цели
Любой яд или снотворное требуют точного медицинского расчёта дозы в каждом случае. Слишком мало — и препарат не сработает. Слишком много — и ваш объект умрет.
16. Патроны не кончаются
В жизни люди, которые стреляют из пистолетов, не допускают того, чтобы обойма оставалась пустой. Это как перезапуск заглохшего двигателя автомобиля. Солдаты перезаряжают оружие на ходу и в обойме зачастую остаются патроны. Если боец допустил оплошность и оказался в ситуации, когда в обойме не остается патронов, то это — верная смерть.
17. Пули не искрят
Почти все пули сделаны из меди или медных сплавов. Медь потому и используется, что не искрит.
18. Современные американские бронежилеты не могут противостоять выстрелу из автомата
Для того, чтобы остановить пулю, вам потребуется носить на себе лист стали толщиной, минимум в сантиметр. Это нереально. Бронежилет рассчитан на противодействие шальным пулям и успокаивает солдата, что делает его более эффективной боевой единицей на поле боя.
19. Попадание стрелы из лука или арбалета не всегда приводит к смерти
Стрелы и другие длинные снаряды при попадании застревают в ране и спасают жертву от кровопотери. Фактически стрела сама закупоривает собственную рану.
20. Невозможно вести прицельную стрельбу из двух пистолетов одновременно
Наши глаза не приспособлены к тому, чтобы удерживать две линии прицела.
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