На чём не стоит экономить

Самодисциплина и склонность контролировать финансы часто приводят к экономии, которая, как нам кажется, является результатом финансовой грамотности. Часто это так и есть, но иногда под гриф «экономлю» попадают важные вещи, которые дают радость в жизни.



Материал перечислит пять категорий вещей, на которых не стоит экономить, чтобы не нанести вред эмоциональному благополучию и качеству жизни.


1. Фитнес




Стиснув зубы, НЕ ЭКОНОМИМ.

«Хочется, конечно, ходить в фитнес-клуб, но абонементы такие уже дорогие теперь»… Признайтесь, было такое? Поэтому необходимо обязательно вкладываться в абонементы, потому что только когда деньги точно уплачены, у нас есть мотивация ни в коем случае не пропустить тренировки, сославшись на хандру. Занятия спортом улучшают физическое состояние, повышают выносливость и настроение, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Путешествия и отдых




Впечатления — это подпитка.

Экономить на отдыхе и путешествиях – своего рода вредная привычки и бич современного поколения. Путешествия – это настоящая перезагрузка нашего устающего компьютера центральной нервной системы. Новые впечатления обогащают внутренний мир, расширяют кругозор и способствуют восстановлению сил. Необязательно ехать в туристические Мекки – достаточно просто выбрать новый город, где можно отдохнуть бюджетно (и тем самым сэкономить!), но не отказываться от отдыха вовсе.

3. Хобби и увлечения




Только лучшие материалы.

Занимаясь любимым делом, мы получаем удовольствие, развиваем креативность и уменьшаем стресс. Если вы рисуете – купите лучшие карандаши или краски, если вяжете – лучшие нитки. Таким образом вы будете получать большее удовольствие от вашего хобби, это будет вас вдохновлять и давать настрой для свершений в остальных жизненных сферах.

4. Семейные мероприятия и общение с близкими




То, на чём нельзя экономить.

Время, проведенное вместе с семьей и друзьями, укрепляет отношения, дарит радость и ощущение счастья. Не стоит экономить, к примеру, на том, чтобы снять коттедж на выходные и за шашлыками провести время в семейном кругу. Такие события очень заряжают энергией для того, чтобы двигаться вперед.

5. Литература и искусство




Обязательная программа.

Чтение книг, посещение театров и музеев развивает эстетический вкус, улучшает речь и мышление. Да, походы в театры, кинотеатры и на выставки стоят недешево. Но впечатления, которые вы получаете, того стоят. Театральная постановка дает невероятные эмоции, а просмотр фильма в кино – зрелищнее, чем просмотр копии с рекламой дома в интернете. Эмоции – это наша ментальная пища. Без них мы становимся своего рода роботами.
