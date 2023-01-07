Чем занимаются уже «не Первые леди» Ангела Меркель, Мелания Трамп, Мишель Обама и др

На днях покинула свой пост канцлера Германии легендарная Ангела Меркель. Она пробыла на этом посту 5860 дней и успела внести существенный вклад в общемировую политику. Теперь ей предстоит настраивать новую жизнь в совершенно ином качестве. А что обычно делают американские Первые леди, когда их мужья покидают пост лидеров США? О том, чем сейчас занимается Мелания Трамп, Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон, вы узнаете из этой статьи.
Мелания Трамп
Меланья Трамп с сыном и Трампом. Источник фото: iz.ru
Мелания обрела статус Первой леди США в 2016 году. Привыкшей к роскошной жизни жены миллиардера, а в прошлом - весьма раскованной модели, Мелании не просто было возложить на себя груз груз международной ответственности и находиться практически ежечасно под пристальным вниманием прессы. Да она этого и не скрывала. Ведь сколько нервов у нее отняли постоянные скандалы: то СМИ обсуждают ее не подобающий случаю наряд, то глумятся над ее дизайнерским оформлением Белого дома, то судачат по поводу ее отношений с мужем. Так что при первой же возможность «улизнуть» из президентского дома, опять-таки нарушив традицию чаепития с новой хозяйкой, мадам Трамп вернулась в семейное гнездышко Мар-а-Лаго в солнечной Флориде.
Как по секрету рассказал близкий к чете Трампов источник в начале 2021 года, женщина стала наслаждаться своим любимым времяпрепровождением: посещение СПА и ужины в кругу семьи. Официальная же серия гласит, что сейчас для Мелании главной заботой стал ее сын-подросток Бэррон, который обучается в школе при Оксбриджской академии. Она как заботливая мать вникает во все тонкости обучения и заботится об общем благополучии семьи. Однако все-же некоторые слухи настораживают. О разногласиях между супругами уже давно пишут, а летом Мелания дала еще один повод для обсуждения. Она попросту не явилась на чествование Дональда Трампа в честь его 75-летия. Так что, как говорится, «богатые тоже плачут».
Мишель Обама
Мишель Обама. Фото источник: listelist.com
А вот активности предыдущей Первой леди можно лишь позавидовать. Мишель где только не успела оставить свой след: и огород сажала, и переделку в интерьерах Белого Дома устраивала, а ее социальные инициативы до сих пор вдохновляют последователей. Даже сейчас, спустя много лет, если бывшая Первая леди появляется на общественном мероприятии, в прессе в 80% случаях непременно промелькнет: «Этой традицией мы обязаны Мишель Обама». Так что вполне понятно, почему после смены места жительства с Вашингтона в Чикаго семья Обама отправилась в заграничный отпуск. Они понежились на частном острове на Карибах, затем прокатились во Французскую Полинезию, съездили в Индонезию, а завершили путешествие в Италии.
По возвращению Мишель вновь вернулась к работе. Ведь как жена бывшего президента, она теперь лидер общественного мнения и просто обязана поддерживать благие дела. Так что вместо домашних дел Мишель вновь укатила - на этот раз не на отдых, а в рейд по школам Америки. И даже иногда супруге 44 президента приходилось выручать последующей Первой леди - например, в 2017 году была почетной гостьей College Signing Day на Манхэттене, призывая молодежь получать образование. А ежегодный саммит Obama Foundation настолько популярен, что билеты на него раскупают за несколько месяцев. Так что и по сей день Мишель «во всеоружии» и, кажется, ничуть не стремится сходить с намеченного пути.
Лора Буш
Лора Буш. Фото источник: ca.sports.yahoo.com
В начале нового тысячелетия хозяйкой Белого дома стала Лора Буш. В новый статус она пришла не с пустыми руками - она уже до этого прославилась как покровительница женщин и детей. Поэтому последующие восемь лет и новые возможности лишь укрепили ее позиции: она запустила бессчетное количество образовательных программ, фондов по охране женского здоровья, активно поддерживала идеи гендерного равенства. Поэтому, когда пришлось чете Буш покидать дом в Вашингтоне, Джорджа окрестили воителем, тогда как Лора была в глазах нации посланницей мира и добра.
Позже такая широкая поддержка позволила продолжить действовать в том же духе: до сих пор чита Буш запускают программы поддержки ветеранов войны, образовательные центры и библиотеки, а также регулярно выступают в прессе. Любопытно, что даже после окончания срока президентства супруга Лора Буш продолжила выполнять некоторые функции Первой леди. Ей удалось подружиться с Мишель Обамой, и обе женщины периодически вместе проводили различные кампании. Так, в 2010 году Лора Буш выступала с речью на мероприятии, посвященном памяти жертв теракта 2001 года, в 2013 году обе Первые леди посетили саммит в Африке, а в 2015 году вдвоем стали лидерами кампании по озеленению городов. Так что в случае Лоры Буш можно сказать, что «бывших Первых леди не бывает».
Хиллари Клинтон
Хилари Клинтон. Фото источник: geopolitica.ru
Уж у этой дамы с политического Олимпа США куда больше опыта, чем у всех остальных. Она 12 лет обладала статусом Первой леди Арканзаса, а затем восемь была хозяйкой Белого Дома. За эти годы она научилась многим хитростям политики, почувствовала и признание успешных проектов, и горечь провальных кампаний. Да и ее личная выдержка получила проверку (вспомнить хотя бы скандал с Моникой Левински). Так что не удивительно, что к моменту освобождения престижного места жительства Хиллари уже успела позаботиться о своем будущем. Она стала сенатором от штата Нью-Йорк, а затем в 2008 году стала участницей политической гонки.
Президентом она так и не стала, зато получила должность Госсекретаря, которую, кстати, предложил ей ее бывший конкурент. А в 2016 году у Хиллари были все шансы занять заветное кресло: она привлекла все свои связи в прессе и шоу-бизнесе, однако неожиданно для всех лидером оказался Дональд Трамп. На сегодняшний день Хиллари больше 70 лет и скорее всего больше в президентской гонке она участвовать не будет. Однако возраст вовсе не мешает по-прежнему активной Клинтон писать мемуары, выступать в прессе с яркими заявлениями и участвовать в теледебатах. Так что звание самой влиятельной Первой леди в истории безусловно достается ей.
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