Чем пахнет 3200-летний парфюм: Учёные воссоздали по древним текстам духи месопотамских цариц

Кто такая Таппути

Табличка с рецептом

Статуэтка Таппути и табличка с рецептом её духов.

Табличка содержала информацию об ингредиентах царского аромата.

Некогда этим ароматом пользовались царицы Месопотамии.

Духи Таппути

Впервые в лаборатории удалось воспроивести тот самый легендарный древний аромат.

Множество табличек с описанием технологии создания запахов учёным ещё только предстоит расшифровать.

Таппути - первый в истории человечества парфюмер, который известен на сегодняшний день.

Раскрытие таланта первой в мире женщины-парфюмера

Не всем названиям удалось найти эквивалент или современное объяснение.