Что произойдёт, если закопать вместе кожуру банана и яичную скорлупу

Банановая шкурка+скорлупа=?
Человек – по природе своей экспериментатор. Его хлебом не корми, дай что-то с чем-то смешать и посмотреть, что же из этого выйдет. Раньше люди мешали ртуть и серу в надежде получить золото, и называли это алхимией. А сегодня энтузиасты соединяют не столь поэтичные банановые корки со скорлупой от яиц, и называют это… Догадались, как?
Почти «жертвоприношение» во имя отменного урожая.
Какой смысл в даче или огороде, если земля не плодоносит? Неудивительно, что многие дачники готовы буквально плясать с бубном, чтобы получить урожай. Спасибо, хотя бы обходится без жертвоприношений. Хотя, это как посмотреть: все эти удобрения и «перекапывания» порой выглядят тем ещё шаманством. Особенно вот такой метод, придуманный популярным блогером-огородником. Парень предлагает закопать рядом с «проблемными» культурами одну банановую шкурку и яичную шелуху.
Блогер предлагает закопать банановую кожуру и яичную скорлупу поближе к «проблемным» участкам земли.
По мнению ютубера с миллионами просмотров Гари Пиларчика (Gary Pilarchik), нет никакой нужды тратиться на дорогие стимуляторы роста для овощей или возиться с компостной кучей. Большинство проблем с урожаем решит элементарная «бананово-яичная» подкормка. Достаточно всего лишь выкопать небольшое (20-30 см) углубление в земле поближе к корневой системе и «схоронить» там выше обозначенные продукты.
Мощное «комбо» активных веществ.
Преимущества метода Гари оценил на собственном опыте, предварительно вооружившись знаниями из области химии и биологии. Дело в том, что и банановые шкурки, и яичная скорлупа, как большинство другой «съедобной» органики, быстро перегнивают. И в процессе распада выделяют большое количество питательных (для почвы) веществ. К примеру, около 40% «состава» банана – это чистый калий, столь необходимый для роста овощей и фруктов. Также в нём большое количество фосфора и магния.
Яичная скорлупа богата кальцием.
Яичная скорлупа – это незаменимый и полностью органический источник кальция. Также в ней содержится фосфор, медь, магний, цинк и даже азот. Внушительный выходит список натуральной химии, не так ли?
Автор и всходы томатов после органической подкормки.
Автор метода особенно рекомендуют попробовать его для подкормки томатов. Прикопав удобрения 1 октября, весной Гари получил самый богатый урожай за свою внушительную практику. И не потратил на это ни копейки и практически никаких усилий.
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