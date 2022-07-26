Правда и вымысел о Мишке Япончике: каким был одесский Робин Гуд на самом деле

Не так давно на экраны вышел многосерийный художественный фильм «Жизнь и приключения Мишки Япончика», который способствовал вспышке интереса к историческому прототипу главного героя. Вокруг его имени столько легенд, что сейчас очень сложно понять, кто же он на самом деле – бандит-головорез, революционер-анархист или благородный Робин Гуд?











Миф о благородном разбойнике возник, наверное, после публикации «Одесских рассказов» Исаака Бабеля, где фигурирует налетчик Беня Крик. Его прототипом стал реальный исторический персонаж – Мишка Япончик, хотя в жизни он был очень далек от романтизированного литературного героя. Моисей Винницкий родился в Одессе в центре Молдаванки, при рождении его назвали Мойше-Яковом. Позже из-за раскосых глаз, широких скул и смуглого цвета кожи его прозвали Япончиком.







Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011



Налетами он занимался с детства. Еще в юности примкнул к дружине анархистов, под видом которых часто скрывались обыкновенные налетчики. И хотя на его счету было немало «подвигов», в архивах дореволюционного сыска его имя не упоминается. Слава о нем загремела в 1918 г. Именно тогда в газете «Одесская почта» появилось воззвание «группы воров», в котором провозглашался своеобразный кодекс чести: бандиты объявляли о том, что они действуют заодно с матросами и рабочими, клялись грабить только буржуа, требовали к себе уважения и обещали помощь беднякам.

Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011Когда большевики готовили вооруженное восстание в Одессе , они обращались за помощью к Япончику, используя налетчиков в терактах и закупая у них оружие. Так бандит стал чуть ли не героем Гражданской войны. Нашумевшим стало ограбление румынского игорного клуба. Налетчики переоделись в форму моряков, ворвались в зал в самый разгар игры и «именем революции» забрали стоявшие на кону 100 тысяч рублей.Евгений Ткачук в роли легендарного одесского бандита Мишки ЯпончикаПри этом цели Япончика совпадали с большевистскими: помочь трудовому народу. Ограбленным оставляли деньги «на извозчика», бедных не трогали , определенная часть награбленных денег, по легенде, шла на благотворительность: Япончик помогал безработным портовым грузчикам, сиротам и бездомным. От его имени жителям Молдаванки раздавали продукты и одежду. Поэтому в Одессе он пользовался уважением и авторитетом.Дом Мишки Япончика в ОдессеМишку Япончика часто ошибочно называют вором в законе. Профессор Я. Гилинский, занимающийся изучением криминального мира, утверждает: «Мишка Япончик действительно не любил насилие, в особенности «мокрые дела», но вором в законе не был хотя бы потому, что сам воровской закон появился лишь в конце 20-х. Мишку Япончика можно назвать предтечей воров в законе».Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011Когда в Одессе началась борьба с бандитизмом, Япончик изъявил желание создать свой полк и отправиться на войну с белогвардейцами. В июне 1919 г. действительно был сформирован 54-й стрелковый советский полк им. В. И. Ленина, командиром которого стал Япончик. На фронт бандиты не спешили, и в итоге из 2000 бойцов прибыло лишь 800 – остальные сбежали. После первого же боя дезертировать попытались и остальные. По одной из версий, Япончика застрелили при попытке бегства. Однако точные обстоятельства его смерти не известны, равно как и достоверные факты жизни. Отделить правду от домыслов крайне сложно.Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика* , 2011Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)