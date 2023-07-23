25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Порой мы встречаем людей, о которых говорят: вот он, мол, повидал мир! Но что это значит? И где нужно побывать, чтобы повидать этот самый мир?..



Эксперты компании TripAdvisor составили рейтинг 25 городов, в которых обязательно нужно побывать туристу. Хотя бы один раз за всю жизнь.



Публикуем этот рейтинг целиком. Посмотрите на эти удивительные города, и попробуйте догадаться, какой город занял первое место?



Сан-Франциско, США

Чиангмай, Таиланд

Лиссабон, Португалия

Сидней, Австралия

Будапешт, Венгрия

Бангкок, Таиланд

Кейптаун, Южная Африка

Чикаго, США

Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты

Санкт-Петербург, Россия

Барселона, Испания

Буэнос-Айрес, Аргентина

Флоренция, Италия

Нью-Йорк, США

Берлин, Германия

Шанхай, Китай

Сием Рип, Камбоджа

Ханой, Вьетнам

Париж, Франция

Марракеш, Марокко

Прага, Чехия

Пекин, Китай

Лондон, Великобритания

Рим, Италия

Стамбул, Турция