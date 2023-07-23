С нами не соскучишься!

8 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    Тефилин. Из благотворных для человека излучателей ЭПС я выявил пока что четыре: пчелиные соты; «решётка» из кистей ру...Для чего иудеи на...
  • Сергей Дроздов
    почему я должен брать пример с какого то голливуда?Вещи, которые ран...
  • Алексей
    А еще лучше выкинуть.Как вывести непри...

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Порой мы встречаем людей, о которых говорят: вот он, мол, повидал мир! Но что это значит? И где нужно побывать, чтобы повидать этот самый мир?..

Эксперты компании TripAdvisor составили рейтинг 25 городов, в которых обязательно нужно побывать туристу. Хотя бы один раз за всю жизнь.

Публикуем этот рейтинг целиком. Посмотрите на эти удивительные города, и попробуйте догадаться, какой город занял первое место?

Сан-Франциско, США


Это самый свободный и раскрепощенный город в Соединенных Штатах. И, возможно, на всей планете. Кроме того, Сан-Франциско — это дом для самых продвинутых людей на планете — работников Кремниевой Долины.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Чиангмай, Таиланд


Чиангмай — самый тихий, зеленый и впечатляющий город Таиланда. Если вы хотите посмотреть одни из самых красивых буддистских храмов в мире — вам сюда.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Лиссабон, Португалия


Лиссабон сочетает в себе одновременно средневековую и мавританскую архитектуру. А еще тут роскошные пляжи и деревянные вековые трамваи.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Сидней, Австралия


Сидней — город удивительной природы и национальных парков. Вместе с тем, тут живут не селюки, а удивительные и продвинутые люди. Недаром крупнейший город Австралии называют одним из самых комфортных и продвинутых мест для жизни на планете.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Будапешт, Венгрия


Будапешт, стоящий на Дунае, чем-то напоминает Киев на Днепре. Только тут ничуть не менее красива, а классическая архитектура в городе отлично сочетается с современными зданиями. А еще этот город — носитель огромного количества шрамов Второй мировой войны и восстания 1956 года. Город также построен на многочисленных термальных источниках, так что здешние бани — обязательны к посещению.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Бангкок, Таиланд


Бангкок — это удивительный дом одновременно и буддистских храмов, и прекрасной ночной жизни. Плюс ко всему, это один из самых дешевых продвинутых мегаполисов в мире. Идеальное место для шоппинга.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Кейптаун, Южная Африка


Это уникальное место для отдыха, сочетающее в себе небоскребы, блестящее море и нетронутые пляжи. А еще тут захватывающий дух горный массив. Наконец, это один из самых космополитичных городов Африки. Ну, и колониальная архитектура вас тоже поразит.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Чикаго, США


Чикаго — оплот американского Среднего Запада. Это город небоскребов, блюза и джаза. И здесь лучшие горизонты в мире. И лучшие комедийные клубы в Штатах — если вы хорошо владеете английским.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты


Нет в мире более футуристического мегаполиса, чем Дубаи. И нет более роскошного. Этот город — родина самого высокого здания в мире, самого большого торгового центра на планете. Его же можно назвать столицей роскоши.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Санкт-Петербург, Россия


Единственный европейский город России. В отличие от Москвы, здесь нет красного кирпича и куполов, зато есть неоклассическая архитектура, которую разработали итальянские специалисты. А еще тут есть современные художественные галереи.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Барселона, Испания


Барселона — город лучшего в мире сочетания истории и технологий. Это очень модный, комфортный и безумно красивый город на берегу моря.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Буэнос-Айрес, Аргентина


Этот город называют «Парижем Южной Америки». Богатое европейское наследие города и прекрасная архитектура сочетаются здесь с латиноамериканской страстью к жизни, уличными кафе и красивыми парками.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Флоренция, Италия


Город, застывший в прошлом. И не абы каком, а в эпохе Ренессанса. Лучший город для любителей музеев, галерей и соборов в мире.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Нью-Йорк, США


Нью-Йорк — столица западной цивилизации и западной культуры. Возьмите напрокат велосипед и покатайтесь по Центральному парку. Наслаждайтесь небоскребами. Нью-Йорк — это город для всех. Мегаполис, в котором найдется место каждому.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Берлин, Германия


Берлин — капсула времени, сочетающая Средневековье, андеграундную культуру и отличные недорогие кафе.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Шанхай, Китай


Шанхай — самый продвинутый мегаполис Китая. Побывать здесь — незабываемый жизненный опыт.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Сием Рип, Камбоджа


Сием Рип окружен останками древнего города Ангкор-Ват. И это точно одно из чудес света.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Ханой, Вьетнам


Этот город — удивительная смесь Востока и Запада. Это место сочетает в себе традиционную вьетнамскую культуру и французскую колониальную атмосферу. Город был нетронут десятилетиями войны, и это один из самых прекрасных городов Азии.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Париж, Франция


Париж — сокровище мирового культурного насления и самый посещаемый туристами город на Земле. Обязательно побываете в ресторане Le Fumoir — это самый лучший образчик французской кухни в мире.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Марракеш, Марокко


Это место — мировой центр производства и потребления специй и пряностей. И тут лучшие в мире уличные рынки и базары. Город отлично подходит для тех туристов, которым уже все приелось.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Прага, Чехия


Прага — самый уютный город Европы.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Пекин, Китай


Пекин выглядит так, как могли бы выглядеть самые большие российские города, если бы СССР сохранился. Но ехать сюда нужно не только за этим, но и затем, чтобы посмотреть на Великую Китайскую стену живьем.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Лондон, Великобритания


Бывшая столица крупнейшей империи на Земле, Лондон до сих пор остается самым интернациональным городом в мире. Здесь живут люди, говорящие на 300 языках мира. Вы можете купиь предметы искусства и развлечений со всего мира.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Рим, Италия


Рим — едва ли не самый значимый город в мировой истории. Его наследие — это более двух с половиной тысяч лет процветания и могущества. А еще тут великолепные уличные художники и прекрасные уличные рестораны. Монументальные достопримечательности вечного города — это уже вторично.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Стамбул, Турция


Вот он, самый привлекательный город для туристов на данное время! Это очень динамичный и интересный город, сочетающий в себе одновременно христианскую и мусульманскую культуры. Обе религии сосуществуют здесь как минимум тысячу лет.

25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх