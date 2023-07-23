25 городов, которые необходимо посетить, чтобы «повидать мир»

Порой мы встречаем людей, о которых говорят: вот он, мол, повидал мир! Но что это значит? И где нужно побывать, чтобы повидать этот самый мир?..
Эксперты компании TripAdvisor составили рейтинг 25 городов, в которых обязательно нужно побывать туристу. Хотя бы один раз за всю жизнь.
Публикуем этот рейтинг целиком. Посмотрите на эти удивительные города, и попробуйте догадаться, какой город занял первое место?
Сан-Франциско, США
Это самый свободный и раскрепощенный город в Соединенных Штатах. И, возможно, на всей планете. Кроме того, Сан-Франциско — это дом для самых продвинутых людей на планете — работников Кремниевой Долины.
Чиангмай, Таиланд
Чиангмай — самый тихий, зеленый и впечатляющий город Таиланда. Если вы хотите посмотреть одни из самых красивых буддистских храмов в мире — вам сюда.
Лиссабон, Португалия
Лиссабон сочетает в себе одновременно средневековую и мавританскую архитектуру. А еще тут роскошные пляжи и деревянные вековые трамваи.
Сидней, Австралия
Сидней — город удивительной природы и национальных парков. Вместе с тем, тут живут не селюки, а удивительные и продвинутые люди. Недаром крупнейший город Австралии называют одним из самых комфортных и продвинутых мест для жизни на планете.
Будапешт, Венгрия
Будапешт, стоящий на Дунае, чем-то напоминает Киев на Днепре. Только тут ничуть не менее красива, а классическая архитектура в городе отлично сочетается с современными зданиями. А еще этот город — носитель огромного количества шрамов Второй мировой войны и восстания 1956 года. Город также построен на многочисленных термальных источниках, так что здешние бани — обязательны к посещению.
Бангкок, Таиланд
Бангкок — это удивительный дом одновременно и буддистских храмов, и прекрасной ночной жизни. Плюс ко всему, это один из самых дешевых продвинутых мегаполисов в мире. Идеальное место для шоппинга.
Кейптаун, Южная Африка
Это уникальное место для отдыха, сочетающее в себе небоскребы, блестящее море и нетронутые пляжи. А еще тут захватывающий дух горный массив. Наконец, это один из самых космополитичных городов Африки. Ну, и колониальная архитектура вас тоже поразит.
Чикаго, США
Чикаго — оплот американского Среднего Запада. Это город небоскребов, блюза и джаза. И здесь лучшие горизонты в мире. И лучшие комедийные клубы в Штатах — если вы хорошо владеете английским.
Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты
Нет в мире более футуристического мегаполиса, чем Дубаи. И нет более роскошного. Этот город — родина самого высокого здания в мире, самого большого торгового центра на планете. Его же можно назвать столицей роскоши.
Санкт-Петербург, Россия
Единственный европейский город России. В отличие от Москвы, здесь нет красного кирпича и куполов, зато есть неоклассическая архитектура, которую разработали итальянские специалисты. А еще тут есть современные художественные галереи.
Барселона, Испания
Барселона — город лучшего в мире сочетания истории и технологий. Это очень модный, комфортный и безумно красивый город на берегу моря.
Буэнос-Айрес, Аргентина
Этот город называют «Парижем Южной Америки». Богатое европейское наследие города и прекрасная архитектура сочетаются здесь с латиноамериканской страстью к жизни, уличными кафе и красивыми парками.
Флоренция, Италия
Город, застывший в прошлом. И не абы каком, а в эпохе Ренессанса. Лучший город для любителей музеев, галерей и соборов в мире.
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк — столица западной цивилизации и западной культуры. Возьмите напрокат велосипед и покатайтесь по Центральному парку. Наслаждайтесь небоскребами. Нью-Йорк — это город для всех. Мегаполис, в котором найдется место каждому.
Берлин, Германия
Берлин — капсула времени, сочетающая Средневековье, андеграундную культуру и отличные недорогие кафе.
Шанхай, Китай
Шанхай — самый продвинутый мегаполис Китая. Побывать здесь — незабываемый жизненный опыт.
Сием Рип, Камбоджа
Сием Рип окружен останками древнего города Ангкор-Ват. И это точно одно из чудес света.
Ханой, Вьетнам
Этот город — удивительная смесь Востока и Запада. Это место сочетает в себе традиционную вьетнамскую культуру и французскую колониальную атмосферу. Город был нетронут десятилетиями войны, и это один из самых прекрасных городов Азии.
Париж, Франция
Париж — сокровище мирового культурного насления и самый посещаемый туристами город на Земле. Обязательно побываете в ресторане Le Fumoir — это самый лучший образчик французской кухни в мире.
Марракеш, Марокко
Это место — мировой центр производства и потребления специй и пряностей. И тут лучшие в мире уличные рынки и базары. Город отлично подходит для тех туристов, которым уже все приелось.
Прага, Чехия
Прага — самый уютный город Европы.
Пекин, Китай
Пекин выглядит так, как могли бы выглядеть самые большие российские города, если бы СССР сохранился. Но ехать сюда нужно не только за этим, но и затем, чтобы посмотреть на Великую Китайскую стену живьем.
Лондон, Великобритания
Бывшая столица крупнейшей империи на Земле, Лондон до сих пор остается самым интернациональным городом в мире. Здесь живут люди, говорящие на 300 языках мира. Вы можете купиь предметы искусства и развлечений со всего мира.
Рим, Италия
Рим — едва ли не самый значимый город в мировой истории. Его наследие — это более двух с половиной тысяч лет процветания и могущества. А еще тут великолепные уличные художники и прекрасные уличные рестораны. Монументальные достопримечательности вечного города — это уже вторично.
Стамбул, Турция
Вот он, самый привлекательный город для туристов на данное время! Это очень динамичный и интересный город, сочетающий в себе одновременно христианскую и мусульманскую культуры. Обе религии сосуществуют здесь как минимум тысячу лет.
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