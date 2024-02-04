Редкие документальные фотографии из жизни парижан в «ревущие 20-е»

Франция, 1920 годы.
Закончилась кровопролитная Первая мировая, и Франция жаждала веселья, беззаботной и яркой жизни. Так начинались «ревущие 20-е»: тягой к шумным гулянкам и экстравагантности. Именно в то время начались первые сеансы немого кино, на дорогах стало появляться всё больше авто и в каждом доме – радиоприёмник. Именно в 1920-х мир познакомился с джазом. В этом обзоре подборка фотографий о парижской жизни тех лет, которая позволит окунуться в атмосферу начала XX века.
1. Чрезвычайное происшествие
Обвал строительных лесов на улице Монсеньор Ле Принс. Франция, Париж, 1920 год.
2. Парижский пассаж
«Пассаж Панорам». Франция, Париж, 1920 год.
3. Команда «Ред Стар»
Французская футбольная команда из Парижа.
4. Первомайское шествие, которое переросло в беспорядки
Массовые беспорядки в Париже. Франция, 1920 год.
5. Читальный зал
Читальный зал в библиотеке Политехнической школы. Франция, Париж, 1921 год.
6. Гимнастические упражнения
Урок физкультуры в школе Лавуазье. Франция, Париж, 1921 год.
7. Демонтаж колеса обозрения
Демонтаж аттракциона. Франция, Париж, 1921 год.
8. Женский футбол
Женская футбольная команда «Avant». Франция, Париж, 1921 год.
9. Лучшие в своём деле
Конкурс секретарей-машинисток. Франция, Париж, 1921 год.
10. Жанна Рок
Известная французская актриса в парке Монсо. Франция, Париж, 1921 год.
11. Памятник Жильберу де Лафайету
Конный памятник маркизу Лафайету. Франция, Париж, 1921 год.
12. Могила в центре Парижа под знаменитой Триумфальной аркой
Погребение Неизвестного солдата на площади Этуаль. Франция, Париж, 1921 год.
13. Редкое явление
Наблюдая за солнечным затмением на станции Сен-Лазар. Франция, Париж, 1921 год.
14. Уличная сцена в Париже
Девочка набирает воду из уличного крана. Франция, Париж, 1921 год.
15. Здание на рю Рошшуар
Здание, в котором был арестован серийный убийца Анри Ландрю. Франция, Париж, 1920 год.
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