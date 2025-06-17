Думскроллинг: почему постоянное чтение новостей может привести к психологическому раздраю

Есть такое модное понятие, как «думскроллинг». Это когда вы бесконечно читаете плохие новости, но не понимаете, зачем. Этот обзор покажет вам, что будет, если вот так бесконечно читать новости.
1. «В мире неспокойно»/«Апокалипсис завтра»
Кошмар! / Фото: tochka.by
Итак, лидирующий тематический блок новостей - это совокупность свежей и «полезной» информации об опасностях, которые готовит нам завтрашний день.чемоданчик. К чему он нам? Ведь всё равно мы все умрём [думает мозг, в который насильно впихнули свежие новости].
А давайте вспомним старый добрый Карибский кризис. Представляете, сколько миллионов людей планеты Земля были бы охвачены паникой, если бы новостные ресурсы в 1960-е функционировали так же активно, как сегодня? «Внимание, представители *** уже подошли к красной кнопке...» «По последним официальным сводкам лидер *** государства МОЖЕТ отдать приказ начать...» Оглядываясь назад, мы знаем: да, был опасный момент, но всё обошлось. А незнание в ту пору сохранило психику огромному количеству людей. Может, и сегодня не сто́ит «держать руку на пульсе»? То, что мы изменить не в силах, не должно информационно убивать нас ежедневно месяцами и годами...
2. Условно говоря «Новости коронавируса»
Да как же так! / Фото: stranger.com
Название условно: речь о новостном контенте о страшных болезнях и эпидемиях.кошмарящей нас информации. Статистика смертей, скорость распространения, страшные прогнозы экспертов, случаи из жизни... Анализируя ситуацию 2020 годя сегодня, можно констатировать: умалять серьёзность ситуации не сто́ит, но истерическое поведение не защитило от болезни ни одного человека. Случай из жизни. Одна женщина 58 лет так боялась заразиться коронавирусом, что довела себя до психоза и была отправлена в психиатрическую лечебницу. Там у неё из-за повышенного на почве стресса давления случился инсульт. Ну, зато умерла не от короны... Свежак 2024 - вирус обезьяньей оспы. И вновь народ начинает скролить душеполезные факты в новостных ресурсах. Люди, ку-ку! Вы адреналинщики или как?
3. Криминальные новости
О Боже... / Фото: uwmedicine.org
Если геополитические новости прочат нам общий апокалипсис, то криминальные сводки напоминают, что даже из дома выйти страшно. Кого-то ограбили в вашем районе, в соседнем недавно поймали изворотливого маньяка, а пенсионерку из вашего города развели на деньги телефонные мошенники, да так, что теперь ей хоть себя на органы продавай, чтобы выплатить банку долг... И нет никакого спасу... Страшно-то как!!! А если проанализировать реальную опасность именно для вас. Процент вероятности, что вы пройдёте по одной улице с грабителями, абсолютно такая же, как у всех остальных. При этом страх позднего возвращения домой во многом иррационален: преступники тоже хотят спать и не намерены караулить вас до 00:32 на пустыре, засев за деревом в 23:00. Маньяка из соседнего района уже поймали - вообще хорошо. Вы зачем читаете подробности его обращения с жертвами, а? Интересненько? К психологу тогда... А насчёт телефонных мошенников - так просто не сливайте им в трубку заветные цифры на платёжной карточке. Случаев, что мошенник через динамик вылез и убил собеседника, ещё не было. Получается, что любителям смаковать подробности криминального контента нужно беспокоиться не за обстановку в районе и городе, а за собственные подсознательные импульсы и желания...
4. Новости о природных катаклизмах и экологических катастрофах
Это грустное садо никогда не закончится? / Фото: droider.ru
Ой, как мы любим репостить фото несчастных уточек с крылышками в нефтяной жиже, выбросившихся на берег китов, мегасвалки в странах третьего мира! Ой, ещё озоновые дыры и вымирающие виды животных... Душа ж болит, а сердце плачет... А вы у себя дома бутылку из-под кефира вместе с картофельными очистками выбрасываете? А из розеток у вас зарядные устройства торчат без надобности? А в семье 2-3 машины? Да одна на дизельке́, чтоб подешевШе? И вообще, тощего дворового кота вы когда последний раз хоть коркой хлеба покормили? Вывод простой: вместо того, чтобы инфантильно сокрушаться, «до чего довели планету», попробуйте сами немножко меньше её засорять. А вместо слёз над фото умирающего морского котика в загрязнённых водах Мирового океана вынесите куриные шкурки дворнягам.
5. Прогноз погоды
Почему так неспокойно... / Фото: unsplash.com
Да-да, есть и такие оригиналы: мониторят погоду на завтра каждый час, аргументируя это, например, тем, что хотят правильно спланировать выходные. А в прогнозе дожди... А в планах был пикник... И скролят, и скролят, и скролят в надежде, что на небесах поменяют прогноз. А пока небеса молчат, можно стабильно направлять вниз кривую хорошего настроения. Но вы же не сёрфер-экстремал или профессиональный акробат-парашютист? Тогда, может, сориентируетесь утром субботы? Прогноз не может быть 100% точным. Испортите себе настроение, а в выходные, вопреки ожиданиям, будет солнце.
Есть и ещё одна группа - в основном, пенсионеры, - которая любит «покошмарить» себя и близких. Их особенно заводят выпуски прогнозов погоды, в которых сообщают об аномальной жаре, холоде, месячной норме осадков, выпавшей в один день... А также могут побаловать фото- и видеоконтента, на котором демонстрируются сочные результаты засухи, ураганных ветров, наводнений. Только вот стоит ли относить данную категорию потребителей к тем, кто портит себе нервы... Иногда создаётся впечатление, что они наслаждаются...
6. Чтение комментариев
Круговорот. / Фото: itmo.ru
Это касается любой категории новостей, где есть возможность не просто прочесть, но и высказаться. Одни (как правило, бездельники, у которых всегда есть истинное знание, как всем остальным жить и делать правильно) пишут, а другие - впечатлительные бедолаги - читают, принимая досужие комменты за авторитетные источники, и накручивают себя до невроза. Помните: люди думающие - это люди сомневающиеся. И они редко претендуют на знание истины, а ещё реже комментируют (заняты работой, по-видимому). IQ и кругозор комментаторов не сто́ит вашего времени и нервов.
7. Чтение оппонирующих источников
Неужели?.. / Фото: stakanchik.media
Чтецы новостей из предыдущего пункта - легко внушаемые и доверяющие чужому мнению. Но есть категория граждан, которые, по их собственным словам, никому не доверяют, поэтому взахлёб читают новости оппонирующих СМИ, чтобы составить «объективное мнение». Казалось бы, разумное и безобидное мероприятие... Говорят, когда во время Второй мировой войны жители Лондона прятались от бомбёжек в метро, самым популярным занятием было... чтение детективов! Объяснение простое: канонический жанр детектива предполагает непременную развязку в финале. Мы узнаём, кто преступник, и восстанавливается справедливость. Итак, в самые страшные моменты жизни, когда нет разумного объяснения происходящему, нет уверенности не только в завтрашнем дне, но и в ближайших минутах, люди стремились защитить свой мозг чтением историй, где торжествует пусть незамысловатая, но истина. И это самое разумное, что можно делать в экстремальной ситуации. Успокоить разум. Переждать кризисные моменты. Зачем вам калейдоскоп чужих мнений? Чтобы окончательно сбрендить от осознания, что истины не существует?
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