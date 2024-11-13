Байки нашего детства

Байки рожденных в СССР. И не говорите, что не слышали!







1. В колбасу добавляют туалетную бумагу, а водку (вариант: сливочное масло) делают из нефти (ваирант: гонят из опилок). В солдатский чай добавляют бром — чтоб в самоволку не бегали по девкам. В водку (иногда: в пиво) добавляют димедрол — чтобы пили меньше, а отрубались быстрее.

В пиво же добавляют стиральный порошок — для лучшего пенообразования.2. Нестандартные находки в колбасе (вариант: пирожках). Человеческие пальцы, зубы, лапки крыс или крысиные хвостики.3. Во времена «рыбного дела» один мужик купил килограммовую банку селедки. Дома открыл ее, а там красная икра. Он пошел и купил еще 10 банок и во всех была красная икра . Известная история во времена Андропова. «Голоса» ее пиарили — что именно так началось знаменитое «рыбное дело».4. Составной частью пачки сигарет «Космос» были такие маленькие квадратики с какими-то цифрами. Если все эти цифры собрать по порядку и кому-то там предъявить, то дадут велосипед «Кама» (вариант: блок сигарет).5. Моряки, ходившие в загранплавание, и прочие счастливчики, оказавшиеся на «настоящем» Западе могли купить простые сигареты в привычных пачках(Мальборо, Кэмел и пр.), но там еще можно было купить в практически неотличимых пачках (маркированные 3-мя черными звездами под названием) сигареты с марихуаной! И некоторые их провозили через таможню, и некоторых здесь на Родине угощали! Вариант: были и с черными крестами — и там уже был героин!6. Бочка с квасом перевернулась (в аварии обычно) — и там, на дне, были гигантские опарыши (варианты: ленточные глисты; труп).7. Машины-локаторы, которые ездили по улицам и вычисляли по излучению видеомагнитофоны на предмет запрещенных кассет.8. А вот как якобы боролись с просмотром на дому идеологически вредных «Рэмбо» и «Девять с половиной недель»: отрубали электричество в доме , а без электричества кассеты из видеомагнитофона не вынимались. Шли в нужную квартиру и оформляли. Кстати, в Москве говорили «видАк», в провинции — «вИдик».9. Антенны со ртутью — принимают любой «голос», но КГБ их по ртути обнаруживает. Как вариант: радиолюбитель собирал ртуть по каплям (надо было собирать много — чуть ли не литр), сделал чудо-антенну и стал на нее ловить все существующие тв- и радиоканалы. Но такая антенна сама глушила переговоры самолетов с диспетчерами, поэтому радиолюбителя арестовали, а всю ртуть вылили…10. Китайские ковры светятся в темноте силуэтом лежащего в гробу Мао Цзэдуна — вытканым специальной фосфорной ниткой,… днём не видимой.11. Японцы вставляют в свои магнитофоны небольшие пиропатроны, которые срабатывают, если попытаться снять заднюю крышку. Мол, защита от reverse engineering. В ленинградском варианте: в японской аудиотехнике стоят специальные фотомикросхемы, которые засвечиваются, если попытаться разобрать произведенный в Японии магнитофон — например, снять заднюю крышку.12. Удалось девушке или молодой женщине через знакомых задорого купить импортный купальник (или может даже ей подарил её знакомый иностранец, что ещё изощрённей), надела она его — вся такая красивая, неотразимая, отдыхающие провожают её взглядом, когда она заходит в море. И когда выходит — купальник неожиданно для женщины становится прозрачным, и все ее прелести видны, и она испытывает страшное чувство стыда и оскорбления. А нечего на импортные тряпки зариться — носи то, что все советские девушки носят!13. Иностранные туристы дают советским детям конфеты (вариант: жвачку), зараженную туберкулёзом или сифилисом (вариант: нашпигованную иголками или кусочками бритвенных лезвий). Вместо иностранцев могут быть зэки: они разбрасывают на детских площадках бинты с туберкулёзной мокротой. Вообще, любопытный ряд фольклорных врагов советского народа получается: иностранцы и зэки.14. Иностранцы продают фарцовщикам джинсы, зараженные сифилисом. А те продают их ничего не подозревающим совгражданам. Вдогонку к джинсам: там не сифилис, а пакетик с блохами (вшами) в заднем шве — при первой стирке вылезают и ка-а-ак ПРЫГНУТ!15. Негр ночью полоскал сифилитический член в стакане автомата с газировкой. Знакомый тещи приятеля однокласника увидел и как дал негру — тот и умер. Да. Именно негр.16. Облегченный вариант истории о вредителях-иностранцах: история о некоем Пионерском Параде на Красной площади. Пионеры идут строем, чеканя шаг, а подлые иностранцы кидают им провокационные жувачки под ноги, чтобы де строй нарушить. Пионерам — хоть бы что! Вот какая сознательность.17. Про колорадского жука. Эта легенда более раннего времени, сталинского, о том что западные империалисты забрасывали нам в СССР колорадского жука, чтобы тот поедал урожай и советские люди испытывали напряги с продуктами питания.18. Зэки построили из бензопилы вертолет и сбежали с зоны.19. Приговорённых к смерти на самом деле отправляли на урановые рудники, и кто-то знакомый их обязательно потом встречал — без зубов, больных.20. Проигрыш уголовниками случайного человека в карты. В варианте: бандиты проигрывали в карты места в кинотеатре. Проигравший садился позади проигранного места и во время сеанса шилом в сердце убивал невезучего зрителя.21. Константин Райкин считался руководителем советских фашистких группировок.22. Телеведущая Валентина Леонтьева — агент ЦРУ. Почему, зачем? Кто знает.23. История Масляковым (это тот, который ведет КВН, превратившийся нынче в полное говно). Когда КВН перестал в 70-х выходить, по стране гуляла легенда, что Маслюкова посадили на 15 лет, потому что он и бакинская (именно бакинская) команда КВН были замешаны в какую-то аферу с валютой и золотом.24. Алла Пугачёва случайно задавила свою дочку, будущую Орбакайте, и от горя повесилась. Кстати, её настоящая фамилия, согласно легенде, — Певзнер.25. Знаментый комментатор Николай Озеров на всю страну в прямом эфире проорал «Удар, еще удар! Го-ол!!! Х_й, штанга…» Василий Уткин доказал, что это байка, но легенда живет до сих пор.26. Демис Руссос умер, а Бони-М расстреляли. При этом они всегда почему-то шли вместе, образуя некий тандем. Бони М ехали на гастроли в ЮАР. Вдруг их автобус остановили расисты, вывели всех и тут же расстреляли. Мы серьезно переживали.27. Ходила легенда, что в середине шестидесятых в Питер приезжали Битлы в качестве туристов, и дали подпольный концерт на вокзале (вариант: в одном из дворов). Якобы отсюда знаменитая песня Back in the USSR.28. Название американской рок-группы «Kiss» — это сокращение: Kinder SS — Дети СС. Ясное дело.29. В СССР вожди свою личную жизнь держали при себе, традицию везде рисоваться с женой завел М.С. Горбачев, наверное, потому и стал последним Генсеком. Но как-то в начале 80-х в программе «Время» неожиданно показали Л.И. Брежнева с женой. А все потому, что по стране начал гулять слух, что «наш дорогой» Леонил Ильич развелся и женился на певице Людмиле Зыкиной. Это, конечно, больше из области слухов, а не городских легенд — но вот реакция агитпропа уж больно была неожиданной. Так сказать, затоптанная в зародыше легенда.30. Сандра погибла в авиакатастрофе.31. Метро. Двери вот-вот закроются. Интеллигентный человек — в галстуке (непременная деталь!) в последнюю секунду хочет войти, двери закрываются, при этом его голова уже в вагоне, оказывается зажатой между дверьми, а остальное туловище — на перроне. Человек грустно смотрит на сидящих, потом говорит в наступившей тишине: «пи***ц, отъездился в метро!». Двери открываются: «Извините, товарищи, погорячился»32. География разная — Ленинград, Москва, Киев. Повреждение эскалатора — и люди проваливаются в образовавшуюся пропасть, где их перемалывало гигантскими шестеренками. До сих пор страшно ездить.33. В день рождения Гитлера панки (мало кто знал тогда , что это такое, но считалось, что что-то ну очень мерзкое) (как вариант — фашисты, сама по себе городская легенда про молодежные фашистские группировки) вешают на красных галстуках пионеров.34. В Омске была спецшкола по изучению английского языка. Однажды они вышли на демонстрацию под фашистскими флагами, в SSовской форме. Оказывается, вся школа входила в подпольную нацистскую организацию. Все были немедленно арестованы. Учителя отправлены в тюрьмы, школьники в колонии для несовершеннолетних.35. Вариации этой истории — что у какого-то проворовавшегося чиновника (взяточника) в шкафу нашли — ужас, ужас! — форму эсэсовского офицера!36. Крыса и детский садик. Крыса (вариант: полудохлая, наевшаяся крысиного яду, которым травили мышей и крыс) упала в котел, в которой готовилась манная каша для детей в детсаду. Дети все, естественно, померли, поев этой кашки. Так весь садик коней и двинул!37. Мальчик игрался ножницами и выколол себе ими оба глаза. Пока мама в ужасе бегала по квартире с ослепшим мальчиком на руках, девочка утонула в ванной. Мама, увидев это, бросилась из окна с десятого этажа. Папа примчался домой, увидел мертвую маму на асфальте, слепого мальчика и мертвую девочку, застрелил мальчика из ружья и застрелился сам. Все умерли.38. Подводно-подземный СССР. Что существуют огромные подземные заводы, на которых делают всякую охренительно секретную технику. Туда же можно отнести и легенды про танки, передвигающиеся по океанскому дну, и про подводные склады атомных бомб в Атлантике.39. Гаишник выскочил перед кортежем машин, в котором ехал член Политбюро (или сам Генсек) — и был застрелен охраной. Более мягкий вариант: пьяница пошел помочиться за машину, а машина оказалась с инкассаторами — и беднягу-аклаша застрелили, приняв его за грабителя.40. Ракеты или крупнокалиберные пулемёты, прикрытые «клыками» на бампере КГБшных «Чаек»:41. «Красная плёнка». Мол, существовала специальная «красная» пленка, которую в фотоаппарат заряжают и людей фотографируют. Люди одетые, а на пленке все голые получаются.Пересказывалась сия байка подростками пуберантного (периоду полового созревания) периода. Кто и за каким бесом применял такую пленку не уточнялось.42. Про мужика, который из Антарктиды, где он был на зимовке, и привез оттуда королевского пингвина — и вместе с ним жил (в хорошем смысле). То есть пингвин летом существовал в ванной, а зимой — пингвин в фуфайке и шапке-ушанке — они ходили пиво пить ларьковое. И народ еще жалеючи говорил: Как мужика-то перекосило, пропустите человека, ему срочно похмелиться надо!43. Историческая. Что Фанни Каплан по просьбе Ленина не расстреляли в 1918 году, а держали ее в тюрьме, чтобы она увидела своими глазами счастливую жизнь людей при Советской власти, и что она дожила таким макаром чуть ли не до конца 60-х годов.44. В аптеке за килограмм сушёных комаров (вариант: сигаретный пепел) давали какие-то дефицитные ништяки. И ещё денег рублей сто.45. Комары выпили всю кровь — на стройках БАМа находили полностью обескровленные трупы.46. В каждом советском городе был замурованный в стену здания строителями (вариант: стройбатовцами) прораб.47. Врачи-изверги были неиссякаемой темой. В начале 80-х трясло всю страну. Все обсуждали статью в газете, про какого-то дачника доктора, который соседскую девочку украл отрезал ступни и кисты рук и держал в подвале. Там вроде соседи что-то с его собакой сделали вот он так отомстил. Резонанс от статьи был большой. Эту статью никто сам не читал — но ее обязательно читал родственник, знакомый, коллега, соседка.48. Баян московский, начала 80-х. москвичи утверждали, что есть некий телефонный номер, позвонив по которому, можно попасть в режим телефонной тусовки-вечеринки, где все могут говорить со всеми, правда, через постоянные короткие гудки.49. Изъятый тираж детского журнала «Мурзилка» (вариант: «Веселые картинки»). Некий х*лиган (вариант: группа студентов-практикантов, в журнале работавших) ночью переделал типографский набор журнала, в котором вышли стишки-загадки «у какого молодца утром капает с конца?» (водопроводный кран), «туда-сюда-обратно — тебе и мне приятно!» (качели), «возму его в руки, сожму его крепко, и станет он твёрдый, похожий на репку» ( снежок ) и прочие произведения интересного свойства. Обязательно находился человек, знакомый которого видел журнал из х*лиганского тиража.50. Где-то между Питером и Новгородом два молодых тракториста работали на поле. Вдруг один трактор провалился. Они сунулись в эту яму — а там немецкий схрон времён ВОВ, с «полным фаршем» — оружие, обмундирование, продукты. Пацаны шнапса надегустировались и решили приколоться — надели форму, каски, взяли автоматы и пошли в деревню. А там в клубе — собрание колхоза. Ну они и завалились туда с криками «Хенде хох» и прочее. Построили по стенке и — как положено — «Коммунисты и комиссары — выходи!». Все стоят и молчат. Те повторяют и затворы дёргают. Выскакивает из строя то ли председатель колхоза, то ли местный партбосс и давай указывать на земляков — «этот коммунист, этот тоже..» В общем, трактористы вывели всю толпу из клуба и погнали в поле. Показывают на трактор и командуют «Арбайтен!». Правда народ, когда тракторы увидел, на раз «шутников» расшифровал. Приехали менты и ГБ, забрали трактористов и начальника-«предателя». Молодым — «х*лиганка» и чего-то небольшое по сроку (чуть ли не на поруки обратно в колхоз сдали), начальнику — статью «измена Родине» со всеми вытекающими.51. Некие студенты сочинили машинку для печатания денег. Дело было в 70-х (ближе к концу). Решили они на этом деле заработать, и толкнули грузинам (почему им — х.з., но — «такая песня»). Те приехали, стали проверять — взяли ЧИСТУЮ бумагу по размеру стольника, заправили в приёмник, машина чего-то погудела и с другой стороны выплюнула уже вполне раскрашенную сотку. Те её проверили — ПОДЛИННАЯ. Студни предупредили, что один сеанс — 10 купюр, не больше — машинка может перегреться и сдохнуть. Показали куда что наливать и за 10 тыр продали. Грузины привезли её к себе и давай крутить — 9 стольников вышло и всё, аппарат, сколько они туда не вкладывали «болванок», ничего не выдавал. Разобрали — а там оказалась кассета на 10 стольников И ВСЁ!!Когда изобретателей и покупателей замели, то студням чего-то там условно дали (бо состава преступления не было) а вот грузинам — на полную, за фальшивомонетничество, чуть ли не вышку.52. «Конский возбудитель» — скотский афродизиак, растормаживающий женщин.53. Японцы скупили все стаканы, так как упаковывали стекло в деревянные ящики! Стаканы в переплавку, а из ящиков мебель.54. Вообще Япония была отдельной легендой тогда (правда, не только в СССР). Из комментариев: моряк наш купил часы японские, которые имели гарантию от всего, то есть что их сломать невозможно. Наш таки сломал, написал производителю, приехала делегация, выплатила ему гигантскую компенсациию, попросили его все-таки рассказать, как же он смог. Наш раскололся: варил в кипятке долго.55. А в 1969 о-в Даманский мы лазерами просто стерли с лица земли. Вместе с китайцами. «Так не доставайся же никому!»56. «Русские» слова в популярных западных песнях люди слышали. Чаще матерные. «Wings» в «Monkberry Moon Delight» (альбом «Ram») — в конце песни неоднократное «с*ки!», у Beatles в «Yellow submarine» -«русские, на пересадку!» (вариант: «русские на мели, сэр»).57. Советского-финская граница контролируется специальными радарами. На которых видно любое передвигающееся живое существо. Чтобы их обмануть — нужно по дороге разбрасывать листики фольги. Так и делают контрабандисты, которые носят из Финляндии полные рюкзаки колготок.58. Когда стали строить олимпийские объекты к Олимпиаде-1980, СССР для финнов — финских строителей и туристов — ввел упрощенный визовый режим — и в Ленинграде появилось довольно много финских туристов. А так как в Финляндии сухой закон (что само по себе советская городская легенда), то финны, конечно, прежде всего в культурной столице СССР бухали — при этом по-черному. Был такой треугольник в центре города:«Пивная» — «Закусочная» — «Рюмочная» — этот треугольник был для финских туристов типа Бермудского. Автобус с финнами с утра приезжал к «Пивной», — а вечером шофер забирал в «Рюмочной» бездыханные тела упившихся чухонцев. Ну и один финн закорешился в процессе потребления спиртного с местным нашим алкашом, и по доброте душевной подарил ему свои кроссовки и пиджак. А себе взял алкашовские штиблеты и его куртку.Когда шофер автобуса «собирал своих», он, собирая тела, по привычке ориентировался прежде всего по обуви, которая заметно отличалась от обуви советских. В итоге наш ленинградский алкоголик, продрав глаза, обнаружил, что вокруг говорят не по-русски, и что он по пьяному делу покинул свой родной Союз. Аналогичный сюрприз ожидал и финна.Суровых оргвыводов «нарушетелям госграницы» делать не стали — на КПП «Торфяновка» произошел обмен нашего алкаша на алкаша финского — в лучших традициях фильма «Мертвый сезон» и западных шпионских кинобоевиков.59. Всякий подросток знал, что коробок спичек, зажатый в кулак, усиливает силу удара в разы.60. То же самое делает советский пятак, но не каждый пятак, а так называемый канонический, т.е. 1961 года. В нем, говорят, была еще настоящая медь.61. Как известно, когда построили телецентр «Останкино», обнаружили, что внутри забыли бульдозер. Не ломать же здание? Так он там и остался.62. Ходила байка, что какой-то военный вывез из Германии 2 больших чемодана швейных иголок (жуткий дефицит в те времена) и тем самым обеспечил всей родне безбедную жизнь на долгие годы. Аргументы, что большой чемодан иголок будет весить более 1,5 тонн не действовали ни на кого. Все верили в халяву.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)