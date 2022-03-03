7 знаменитых людей, которых похитили после их смерти
У популярных людей всегда много поклонников, а некоторые из них не прекращают преследование своих кумиров даже после их смерти. В истории можно найти немало случаев похищения тел известных личностей, причем не всегда поиски утраты заканчивались положительно — некоторые из них так и остались числиться пропавшими без вести. Предлагаем вашему вниманию самые громкие похищения великих людей после смерти.
Святой Марк
Собор Святого Марка в Венеции./ Фото: artdecory.ru
Интересно, но если верить статистике, то похитители проявляют к мощам святых особый интерес — именно их воруют чаще всего. История с кражей мощей Святого Марка выглядит по-настоящему необычной, а все начинается с легенды. Бытует в народе история о том, что при жизни Марку привиделся сон, где святой предсказал ему обретение покоя в Венеции, хотя сновидец никогда там не был.
После смерти Святого Марка двое венецианских купцов, сами того не ведая, воплотили предсказание, тайно привезя мощи в свою страну. Сейчас останки Святого Марка хранятся на главной площади Венеции, там же расположена красочная фреска, на которой запечатлена красивая легенда с ангелом во сне.
Ярослав Мудрый
Посмертное похищение Ярослава Мудрого./ Фото: ed-star.ru
А вот загадка с пропажей останков Ярослава Мудрого так и осталась нераскрытой. О том, что в саркофаге киевского князя пусто, узнали совсем недавно — в 2009 году, когда произвели вскрытие гроба. Когда и кем был похищен прах Великого правителя — неясно, и вряд ли это когда-то выяснится, слишком много времени прошло с тех пор. Есть только версия произошедшего. Поговаривают, что прах постигла та же участь, что и Икону «Николая Мокрого», которую , по слухам, увезли немецкие оккупанты.
Данте Алигьери
Посмертное похищение Данте Алигьери./ Фото: regnum.ru
Запоздалое обнаружение пропажи случилось и с прахом итальянского поэта Данте Алигьери. При жизни он был признан еретиком и изгнан из Флоренции, поэтому после смерти был захоронен в одной из церквей в Равенне. Как и к большинству гениев признание к Данте пришло только после смерти. Тогда было принято решение о торжественном перезахоронении поэта на родной земле. И каково же было удивление участков церемонии, когда после вскрытия гроба тот оказался пуст.
По одной из версий, осанки Алигьери были заранее спрятаны монахами-францисканцами, которые старались оберечь тело поэта от гнева Папы, мечтавшего о сожжении еретика. К счастью, прах Данте был найден. Произошло это случайно, во время восстановительных работ в церкви Сан-Франческо, где изначально и был захоронен великий поэт. В стене был обнаружен ящик с табличной, из которой было ясно, что останки Данте были помещены туда в 1677 году Антонио Санти.
Гоголь Николай Васильевич
Посмертное похищение Гоголя Николая Васильевича./ Фото: kak.znate.ru
Русский прозаик, поэт и критик выделялся «странностями», еще будучи живым, но никто и помыслить не мог, что даже после смерти он оставит после себя тайну. В 1931 году тело Гоголя решили перезахоронить и с этой целью вскрыли гроб. В отличие от предыдущих историй, на месте лежало все… кроме головы Николая Васильевича. Кому и зачем могла понадобиться эта часть тела Гоголя — непонятно, но она не найдена до сих пор.
Зигмунд Фрейд
Посмертное похищение Зигмунда Фрейда./ Фото: pinme.ru
Совсем недавно, не менее странная история случилась и с прахом создателя психоанализа — Зигмундом Фрейдом. В ночь, когда все праздновали Новый 2013 год, в лондонский крематорий, где находятся урны с прахом многих знаменитых личностей, ворвались неизвестные. Их целью был прах именно австрийского психоаналитика. Однако осуществить свой коварный план злоумышленникам не удалось, что-то в последний момент их напугало и заставило бежать без наживы. Вот только саму урну повредить они все-таки успели.
Чарли Чаплин
Посмертное похищение Чарли Чаплина./ Фото: myhistori.ru
Похищением с целью выкупа сейчас никого не удивишь, но только не в тех случаях, когда крадут тело усопшего. Именно так и случилось с покойным английским комиком, останки которого были украдены. За возврат похитители требовали у безутешной вдовы $650 000, но денег они не получили, так как были оперативно пойманы полицейскими. Тело Чаплина было отправлено на свое законное место. Дабы избежать аналогичных инцидентов, могилу усопшего на всякий случай забетонировали.
Курт Кобейн
Посмертное похищение Курта Кобейна./ Фото: 24smi.org
В 2008 году в дом вдовы Курта Кобейна пробрались злоумышленники и выкрали прах известного вокалиста группы Nirvana. Полиция так и не нашла тех, кто совершил этот ужасный поступок, но украденный предмет обнаружили у Натальи Штелльмах, немецкой художницы. Женщина говорила, что собиралась скурить прах Кобейна после завершения выставки, тем самым освободив его душу. Одним словом, следователи вовремя подоспели, и утрата вернулась к своей законной обладательнице целой и невредимой.
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