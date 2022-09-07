Зачем в Средневековье на женщин надевали железные маски

Средневековье известно своими изощренными пытками и издевательствами «во благо,» и железная маска, которая надевалась на женщин среднего и низкого сословия, тоже, безусловно, использовалась исключительно «ради благих целей.»











XVI век, Шотландия. Маска хранится в музее Глазго.



Железные маски были похожи на уздечку, которую надевали на лошадей, чтобы управлять их поведением. Так и женщин в то время старались с помощью таких масок «научить уму-разуму.» Если женщину обвиняли в злословии или в распространении слухов, ее вполне могли облачить в такой жуткой «наряд» и провести через все поселение так называемой «дорой стыда.» Обычно такую женщину вел за поводок собственный муж. Раз уж она посмела осквернить его честь, так сам он ее и накажет – такое поведение считалось тогда вполне логичным. Муж вел свою жену в маске через главную площадь, а собравшиеся люди обзывали женщину, кричали ей обидные слова и плевались в нее.







XVIII век, маска находится в одном из музеев Берлина.



Несмотря на жестокость этого наказания, злословие и распространение сплетен не считалось тогда настолько серьезным преступлением, чтобы применять физическую расправу. Людям на главной площади не разрешалось бросать в обвиняемую камни или как-либо толкать ее.

Считалось, что женщина не отвечает за свой язык – он как бы сам по себе. И потому наказывался скорее рот женщины, чем она сама.Маска с колокольчиком – таким образом к наказуемой женщине привлекалось больше внимания.По этой же причине большинство масок имело небольшой железный «язычок»: надевая маску, этот язычок оказывался во рту женщины, не давая ей возможности говорить. Для особо свернословных особ имелась особенная маска, у которой на язычке были шипы, так что даже попытка что-либо сказать приводила к травме. Но опять же – ничего личного, «все наказание получает язык, а не женщина».Литография 1885 года. Женщина в маске в Новой Англии.Первое упоминание о таком наказании относится к 1567 году и произошло оно на территории Шотландии. Данная варварская традиция была распространена, в основном, на территории Великобритании, однако со временем стала также «популярной» и в Германии, где на женщину, помимо маски, еще надевали колокол , который должен был звенеть во время прохождения «дороги стыда.»Маска с железным язычком, который должен был обездвижить язык женщины.Что интересно, такому наказанию подвергались только женщины, и только бедные женщины. Злословить и распространять слухи среди аристократов не считалось зазорным, а уж о наказании за это и речи быть не могло. С другой стороны, женщины, которым пришлось пройтись в железной маске через город еще, можно сказать, относительно повезло. В то время за неправильные и не вовремя сказанные слова можно было было получить обвинение в ведьмовстве и быть заживо сожженной на костре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)