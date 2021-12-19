Находки, которые скрывают тайны истории

Знаменитый Индиана Джонс не зря удостоился стольких фильмов. Профессия археолога и в самом деле полна загадок и странных, порой совсем уж необъяснимых находок. О тайнах многих из них ученые только догадываются — но никак не могут понять, что же скрывается в мрачных тенях мировой истории.
Всадники без головы
Только не всадники, а викинги. В 2010 году археологи раскопали могильник на территории графства Дорсет. Массовое захоронение испугало даже видавших все на свете исследователей: 54 безголовых тела даже атеиста заставят перекреститься. Историческое расследование привело ученых к мысли, что перед ними открылась картина страшного побоища англосаксов и викингов. Последние проиграли, а пленные, скорее всего, были казнены. Но вот в чем загвоздка: черепа 30 воинов покоились рядом с телами. Куда пропали еще 24?
Младенческое кладбище
Не менее страшная находка ждала исследовательскую группу доктора Шклофски. Раскапывая римскую канализацию, ученые нашли огромное кладбище младенцев. Спустя время оклемавшиеся археологи нашли в себе силы засесть за книги и выяснилось, что римский закон того времени позволял мужчине отказаться от ребенка до двух лет. Вот такие были жестокие нравы.
Кричащие мумии
Эта загадка так и осталась в разряде вечных. Впервые «кричащую» мумию нашел египтолог Гастон Масперо еще в 1886 году. Она была завернута в овечью шкуру (символ греха и порока в древнем Египте). С тех пор аналогичные останки встречались археологам по всему миру — все с раскрытым ртом, и все укутаны в останки овечьих шкур.
Древние кукловоды
В 2009 году археологи выкапывали дно доисторического сухого озера в Мотале и наткнулись на фундамент таинственной каменной постройке, явно ритуального предназначения. Тут бы им плюнуть да и разойтись по домам — но не способен на такое любопытный ученый. В результате постройка и в самом деле оказалась чем-то вроде крытого жертвенника возрастом 8 000 лет. На полу остались раздробленные черепа десятка людей. Одиннадцатый череп привел археологов в ужас: внутри у него обнаружились части других черепов. А вот отверстия снаружи не было!
Хрустальные черепа
Черепа из чистого хрусталя обнаружил в джунглях Центральной Америки английский исследователь Эжен Бабье. Никто до сих пор не может понять, каким образом древняя цивилизация смогла так чисто обработать хрупкий материал. Грешили было на «новодел», однако в начале XIX века аналогичное изделие из кварца притащил довольный как слон Фредерик Митчелл Хеджес — известный всему миру археолог, ставший впоследствие прообразом Индианы Джонса.
Человек из Гроболла
Уникальная находка досталась группе историков из Штутгарта. В 1998 году они обнаружили прекрасно сохранившиеся останки человека глубоко в болоте. Причина смерти несчастного была понятна сразу: жрецы вспороли ему горло от уха до уха. А вот как мумия сохранила прическу, волосы и зубы ученые не понимают и сегодня.
Венецианский кровопийца
Судя по всему, вампиры жили не только на территории Восточной Европы. Венецианцы и миланцы, судя по найденным останкам также опасались кровопийц. Останки этого, к примеру, нашли в одном из каналов Венеции. Предполагаемый вампир был скован по рукам и ногам, а рот его был забит цементом. Самое удивительное, что один из клыков мертвеца на самом деле отличался длиной и остротой — второй же был совершенно нормальным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии