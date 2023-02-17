7 продуктов, в которых сложнее всего заподозрить подделку

Не все продукты такие полезные, как кажется на первый взгляд.

1. Кофе

Пить натуральный кофе лучше в Бразилии. /Фото: miro.medium.com

2. Молоко

Натуральное молоко покупается не в магазине. /Фото: delo.ua

3. Мед

В магазине неправильные пчелы делают неправильный мед. /Фото: agropolit.com

4. Оливковое масло

В оливковом масле лишь небольшая доля бутылки — это действительно натуральный продукт. /Фото: 24tv.ua

5. Сахар

Сахар нужно выбирать с умом. /Фото: proshokolad.com

6. Йогурт

Не стоит покупать обезжиренный йогурт даже для похудения. /Фото: upload.wikimedia.org

7. Персики

Персики очень вкусные, но в большинстве своем ненатуральные. /Фото: 24tv.ua