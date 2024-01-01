Как быстро убрать квартиру

Делимся советами, которые помогут придать вашему дому уютный и опрятный вид за небольшой отрезок времени.







К сожалению, мы не всегда успеваем убираться в квартире так часто, как нам бы хотелось. Работа, личная жизнь и список ежедневных задач увеличивается ровно, как и количество вещей, которые лежат не на своем месте. Вне зависимости от того, ждете вы гостей или больше не можете выносить беспорядок в квартире, время уборки рано или поздно настает. Тогда вам на помощь придут несколько советов, благодаря которым эта нужная и важная задача не будет казаться такой уж страшной и невыполнимой.



Начните с ванной

Переходим на кухню

Сделайте фото вашей квартиры

Вооружитесь мусорными пакетами

Заправленная кровать

Акцентируйте внимание на тех комнатах, где точно будут ваши гости

Поднимите все с пола

Следы от домашних животных

Используйте все насадки для пылесоса

Протрите все зеркальные поверхности

Почему начинать уборку следует с этой комнаты? Ответ прост: чаще всего именно здесь вы используете максимум химических и моющих средств. Уберите с поверхностей раковины и ванной все баночки и прочие принадлежности и переставьте в шкафчик, лучше не переносите их в другие комнаты — так вы сэкономите время. Обработайте все поверхности средствами, и пока будете ждать результата — отправляйтесь в следующую комнату (лучше всего — на кухню). Через 10 минут вам останется лишь промыть все смоченной в воде тряпкой. По дороге сложите все полотенца в стиральную машинку, которую вы запустите после того, как полностью укомплектуете другими вещами.Грязная посуда на кухне сразу же режет глаз и во всех смыслах загрязняет пространство. Если у вас есть посудомоечная машина, то решить эту проблему можно с легкостью. Но если вам приходится каждый раз мыть десяток тарелок вручную, то приготовьте для них «ванну»: заполните раковину теплой водой с добавлением моющего средства и замочите в ней всю посуду. Оставьте ненадолго (за это время вы можете быстро почистить плиту, духовку и столешницу), а после промойте тарелки и приборы под чистой водой и оставьте их в сушилке.Если на уборку у вас есть всего полчаса — быстро сфотографируйте свою квартиру. Со стороны вы увидите вещи, которые в первую очередь бросаются в глаза, например, спортивная сумка, которую вы бросили в прихожей пару дней назад. Наведите «визуальный» порядок, запомните то, что обязательно стоит убрать с видных мест и приступайте к более тщательной уборке.Положите в каждой комнате по два пакета, а лучше — повесьте на плечо один так, будто вы собираетесь на работу и складываете в сумку все нужное (на самом деле — ненужное). В первую очередь, избавьтесь от мусора и не бойтесь выкидывать вещи, которыми вы не пользовались в течение последнего месяца. Вряд ли они будут нужны вам в будущем, а при следующей уборке количество ненужных вещей будет значительно меньше. Главное — не перекладывайте барахло из одного угла квартиры в другой. Как только вы соберете мусор по всей площади, то заметите, как предстоящая уборка уже не кажется такой энергозатратной. Так же можно поступить и с вещами: половину из того, что лежит в вашей комнате, отправьте в стиральную машину, оставшуюся часть (чистые вещи!) — в шкаф.Не зря нас с детства учат: первое, что стоит сделать утром — заправить кровать. Если вы не сторонница этого правила, то хотя бы сейчас уберите ее в первую очередь. Как минимум, на кровать вы сможете сложить вещи, которые еще не успели убрать.Узнать о спонтанном визите можно и за час до приезда гостей, в таком случае в комплекте с уборкой идет и паника. Не поддавайтесь волнению, скорее всего, в вашей квартире есть место, куда вы не будете никого приглашать. Спальная или рабочее пространство вряд ли привлекут внимание, поэтому здесь можно навести только визуальный, поверхностный порядок, а вот на кухню, ванную и прихожую стоит выделить больше времени.Как только вы протерли поверхности от пыли — приступайте к самому нижнему уровню. Чтобы не ограничивать все поле своих передвижений, разделите квартиру на несколько зон: например, объедините ванную и кухню (тем более, оба эти участка уже были обработаны). Поднимите все вещи с пола и помойте его: пока он будет высыхать, переходите в спальню и гостиную.Если вы живете с питомцами на постоянной основе, то шерсть и миски, полные корма, — неотъемлемая часть вашего быта, на которую вы обращаете не такое сильное внимание. Но во время уборки именно на эти нюансы стоит обратить внимание в первую очередь: пройдитесь пылесосом по поверхностям, где чаще всего лежит ваша кошка или собака, а после не забудьте убрать лоток, поменять воду и выкинуть старый корм.Чтобы сэкономить как можно больше времени — пользуйтесь пылесосом не только для того, чтобы избавиться от пыли на полу. Почти во всех наборах есть насадки, приспособленные и для узких, труднодоступных мест. Влажная уборка занимает гораздо больше времени, поэтому протрите тряпкой чистые поверхности, остальные же места уберите с помощью пылесоса.Даже если вся ваша квартира будет в идеальном порядке, мутное зеркало с разводами сразу же превратится в улику, свидетельствующую о недавнем хаосе. Потратьте лишние пару минут на то, чтобы отражение стало четким и блестящим, ведь согласитесь: каждый бросает на него взгляд хотя бы на секунду. Зеркало — настоящая лакмусовая бумажка, а не забытая на столе книга, как может показаться на первый взгляд.