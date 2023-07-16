Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

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Последний в мире глобус ручной работы и другие исчезающие вещи.

Как известно, всё не вечно под луной



Как известно, всё не вечно под луной . И сегодня в мире есть вещи, которых осталось немного не мало – один экземпляр. В нашем обзоре 10 предметов, которые в ближайшее время могут просто исчезнуть с лица земли и останутся только в воспоминаниях тех, кто помнит, что когда-то это было.

1. Последняя в мире создательница «морского шелка»



Кьяра Виго - последняя в мире создательница «морского шелка».





Древнее итальянское искусство прядения «виссон» было фактически утеряно. Осталась всего одна женщина, которая до сих пор знает, как делать эту тончайшую редкую ткань. Обычно современный шелк прядут из нитей, добываемых из коконов



Морской шелк.





Если этот материал обработать должным образом с использованием лимонного сока и специй, то он буквально сияет на солнце. Эта ткань также невероятно









Виго освоила специальную технику срезания этих выделений, которая позволяет ей отделять

2. Последняя в мире студия, где делают глобусы ручной работы



Глобусы ручной работы





С появлением GPS и интернета глобусы становятся все более редкими, а глобусы ручной работы практически исчезли. Сейчас во всем мире только две студии делают современные глобусы ручной работы, одной из которых является лондонская Bellerby & Co. Globemakers. Процесс создания глобуса является довольно сложным и дорогостоящим,



Глобусы от Bellerby & Co. Globemakers.



3. Последняя в мире рукописная газета



Рукописная газета.





В век интернет-технологий, цифровой печати и 24-часовых новостных каналов уже мало кто покупает печатные газеты. Но в Индии – стране, известной своими вековыми традициями - до сих пор существует газета, которую пишут от руки. Причем у



Musalman - газета, написанная идеальным почерком.





В городе Ченнаи

4 Последний в мире белый носорог



Белый носорог.





Судан, последний самец северного белого носорога на Земле, обитает в Кении и охраняется 24 часа в сутки. Жизнь 42-летнего Судана представляет собой удивительную историю. Молодого

5. Последний в мире пригодный к полету бомбардировщик Avro Vulcan



Бомбардировщик Avro Vulcan.





Британский стратегический бомбардировщик Avro Vulcan в этом году в последний раз можно увидеть в небе на авиашоу в Лондоне и Эссексе. Культовый самолет времен холодной войны будет снят с регулярных полетов в конце 2015 года по

6. Последний в мире производитель ножниц ручной работы



Ножницы ручной работы.





Ernest Wright and Son Limited - последний завод в мире, который по-прежнему делает ножницы вручную. В 2014 году он находился на грани закрытия, но видео, снятое Шоном Бладвортом,

7. Последний в мире колесный пароход



Последний в мире колесный пароход.





PS Waverley - последний в мире морской пассажирский колесный пароход, который находится на ходу. Он был построен в 1946 году и совершал регулярные рейсы до 1973 года. После списания судна оно было выкуплено Обществом

8. Последний в мире управляемый вручную фуникулер



Последний в мире управляемый вручную фуникулер.





Канатная дорога в Сан-Франциско – последняя в

9. Последний в мире мобильный кинотеатр



Bedford SB3 Mobile Cinema.





Любой кемпер в мире просто бледнеет по сравнению с Bedford SB3 Mobile Cinema. Обтекаемый британский автобус-кинотеатр является единственным



В 1974 все мобильные кинотеатры были списаны, кроме одного, который загадочно пропал. Нынешние владельцы нашли этот Bedford SB3 в плачевном состоянии, после чего полностью восстановили его, а также установили новую трансмиссию и современные системы отопления и кондиционирования воздуха. В марте 2015 года мобильный кинотеатр был продан через eBay.

10. Последний в мире настоящий ниндзя



Дзиньити Каваками - последний истинный ниндзя.





63-летний инженер Дзиньити Каваками - последний истинный ниндзя в Японии. Он 21-й глава клана, в котором всех детей учили искусству ниндзюцу в течение 500 лет. И, по его словам, 22-го главы не будет никогда. 63-летний ниндзя



Каваками десятилетиями обучался слышать падение иглы в соседней комнате, исчезать в облаке дыма и перерезать горло жертвы из 20 шагов 5-сантиметровым сюрикеном. К сожалению, Каваками решил, что древнее искусство должно умереть вместе с ним, потому что концепция ниндзя «просто не вяжется с сегодняшним днем».



Древнее итальянское искусство прядения «виссон» было фактически утеряно. Осталась всего одна женщина, которая до сих пор знает, как делать эту тончайшую редкую ткань. Обычно современный шелк прядут из нитей, добываемых из коконов тутового шелкопряда. Кьяра Виго собирает клейкие выделения моллюсков и превращает их в блестящую золотистую ткань, которая считалась самой лучшей тканью в древних Египте, Греции и Риме.Если этот материал обработать должным образом с использованием лимонного сока и специй, то он буквально сияет на солнце. Эта ткань также невероятно легкая и тонкая как паутина, и человек часто даже не чувствует ее прикосновения к своей коже. При этом виссон устойчив к воздействию воды, кислот и алкоголя. Виго собирает сырье, необходимое для плетения ткани, каждую весну. Она ныряет на 15-метровую глубину, чтобы собрать затвердевшую слюну больших моллюсков «пина нобилес», которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.Виго освоила специальную технику срезания этих выделений, которая позволяет ей отделять секреции редких моллюсков, не убивая их. За 300-400 погружений ей удается собрать около 200 граммов материала, которого хватает всего на одну вещь.С появлением GPS и интернета глобусы становятся все более редкими, а глобусы ручной работы практически исчезли. Сейчас во всем мире только две студии делают современные глобусы ручной работы, одной из которых является лондонская Bellerby & Co. Globemakers. Процесс создания глобуса является довольно сложным и дорогостоящим, поэтому цены на подобные глобусы стартуют от $ 1500. Каждый глобус делается только по индивидуальному заказу и, по существу, является уникальным.В век интернет-технологий, цифровой печати и 24-часовых новостных каналов уже мало кто покупает печатные газеты. Но в Индии – стране, известной своими вековыми традициями - до сих пор существует газета, которую пишут от руки. Причем у нее есть целых 21 тысяча подписчиков.В городе Ченнаи сотрудники вечерней газеты Musalman ежедневно выводят идеальным почерком свежие новости, что занимает около трех часов. После этого газета отправляется в типографию. Единственная ошибка приводит к тому, что всю страницу необходимо переписывать.Судан, последний самец северного белого носорога на Земле, обитает в Кении и охраняется 24 часа в сутки. Жизнь 42-летнего Судана представляет собой удивительную историю. Молодого носорога поймали в дикой природе, после чего он провел 35 лет в чешском зоопарке. Затем Судана привезли назад в Кению. К сожалению, этот носорог стареет, и все попытки добиться размножения этого редчайшего вида ни к чему не приводят.Британский стратегический бомбардировщик Avro Vulcan в этом году в последний раз можно увидеть в небе на авиашоу в Лондоне и Эссексе. Культовый самолет времен холодной войны будет снят с регулярных полетов в конце 2015 года по соображениям безопасности (ведь он эксплуатируется с 1956 года). Еще один бомбардировщик Vulcan выставлен в музее ВВС Великобритании, а другой был восстановлен добровольцами в аэропорту Саутенд.Ernest Wright and Son Limited - последний завод в мире, который по-прежнему делает ножницы вручную. В 2014 году он находился на грани закрытия, но видео, снятое Шоном Бладвортом, на котором был показан процесс сборки ножниц вручную, внезапно обрело огромную популярность. Количество заказов резко увеличилось и завод, существующий с 1902 года, выжил.PS Waverley - последний в мире морской пассажирский колесный пароход, который находится на ходу. Он был построен в 1946 году и совершал регулярные рейсы до 1973 года. После списания судна оно было выкуплено Обществом охраны колесных пароходов за £ 1, после чего было восстановлено.Канатная дорога в Сан-Франциско – последняя в мире ручная канатная дорога. Из двадцати трех линий, построенных между 1873 и 1890 годами, сейчас осталось только три функционирующие. Они являются одними из самых значимых туристических достопримечательностей в городе, наряду с островом Алькатрас, мостом Золотые Ворота, и Рыбацкой гаванью.Любой кемпер в мире просто бледнеет по сравнению с Bedford SB3 Mobile Cinema. Обтекаемый британский автобус-кинотеатр является единственным оставшимся на данный момент из семи построенных Министерством технологий Англии в конце 1960-х годов. Этот автобус и его шесть собратьев колесили по всей Великобритании, чтобы инженеры, промышленные дизайнеры и другие специалисты смогли увидеть фильмы о современных методах производства.В 1974 все мобильные кинотеатры были списаны, кроме одного, который загадочно пропал. Нынешние владельцы нашли этот Bedford SB3 в плачевном состоянии, после чего полностью восстановили его, а также установили новую трансмиссию и современные системы отопления и кондиционирования воздуха. В марте 2015 года мобильный кинотеатр был продан через eBay.63-летний инженер Дзиньити Каваками - последний истинный ниндзя в Японии. Он 21-й глава клана, в котором всех детей учили искусству ниндзюцу в течение 500 лет. И, по его словам, 22-го главы не будет никогда. 63-летний ниндзя утверждает , что он является последним живущим человеком, который узнал все навыки, используемые шпионами и убийцами феодальной Японии.Каваками десятилетиями обучался слышать падение иглы в соседней комнате, исчезать в облаке дыма и перерезать горло жертвы из 20 шагов 5-сантиметровым сюрикеном. К сожалению, Каваками решил, что древнее искусство должно умереть вместе с ним, потому что концепция ниндзя «просто не вяжется с сегодняшним днем».













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