Как Дэвид Боуи путешествовал по СССР

В 1973 году, после японского тура, Дэвид Боуи проехал через всю Россию на транссибирском экспрессе. О своих впечатлениях от России он писал своей девушке по имени Шерри Ванилла, которая в то время была его менеджером по связям с общественностью.







1976. Дэвид Боуи на Красной площади







1973. Дэвид Боуи в коридоре вагона во время путешествия по Транссибу







1973. Дэвид Боуи на борту «Феликса Дзержинского»

26 мая 1973 года



Дорогая Шерри. Кажется, настало время рассказать тебе о моей поездке по России. Россия – удивительная страна, и я был очень взволнован перспективой увидеть хотя бы часть ее своими глазами. Конечно, я имел некоторое представление о России из того, что читал, слышал и видел в фильмах, но приключение, которое я пережил, люди, которых я встретил, – все это сложилось в удивительный опыт, который я никогда не забуду. Надеюсь, что хотя бы часть своих впечатлений я смогу передать и тебе.



Моими компаньонами в пути были Джеффри Маккормак (он играет на конгах в моей группе), Боб Мусел (репортер агентства United Press International) и Ли (мой личный фотограф). Наша поездка началась на теплоходе “Феликс Дзержинский” (в оригинале Боуи пишет “Нзержински”), который вышел из порта Иокогама и отправился в Находку, морской порт на дальневосточном побережье СССР.

1973. Дэвид Боуи выступает на борту «Феликса Дзержинского»Эта часть пути заняла два дня, и, должен признать, она мне очень понравилась. Сам теплоход был хорош и даже в каком-то смысле шикарен. Я даже выступил с концертом для других пассажиров в кают-компании. Ничего особенного я не планировал, просто сыграл несколько песен под акустическую гитару. Кажется, пассажирам понравилось, по крайней мере, так мне показалось по их реакции.1973. Дэвид Боуи раздает автографы на борту «Феликса Дзержинского»1973. Дэвид Боуи во время путешествия по ТранссибуВ Находке мы пересели на поезд. Это была фантастика! Представь себе старый французский поезд начала века, с прекрасной деревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных старинными овальными зеркалами, бронзой и бархатными сиденьями. Мы словно попали в какую-то романтическую новеллу или старинный фильм.Любой поезд для меня – дом родной, но этот был очень удобен. Скажем так: это был лучший поезд из всех, что я видел, а в своих путешествиях я видел много разных поездов! Я уже предвкушал долгую и приятную поездку через всю Сибирь, но в этом смысле нас поджидало разочарование.1973. Дэвид Боуи во время путешествия по ТранссибуНа следующий день нам объявили, что в Хабаровске нам предстоит пересадка, и, собственно, оттуда и начнется восьмидневная поездка через Сибирь. Новый поезд не имел ничего общего со старым. Он был прост, практичен и, кстати, очень чист, но мы уже успели полюбить нашего красивого и романтичного “француза”.1973. Дэвид Боуи во время путешествия по ТранссибуСибирь была невероятно внушительна. Целыми днями мы ехали вдоль величественных лесов, рек и широких равнин. Я и подумать не мог, что в мире еще остались такие пространства нетронутой дикой природы. То, что представилось моим глазам, было подобно проникновению в другие времена, в другой мир и произвело на меня мощнейшее впечатление. Было довольно странно сидеть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать сквозь места, настолько чистые и не испорченные человеком.1973. Дэвид Боуи в Хабаровске1973. Дэвид Боуи в коридоре вагона во время путешествия по ТранссибуНо все это мы наблюдали из окна поезда. Что касается внутренней его части, то в нашем вагоне мы имели двух сказочных проводниц, которых звали Таня и Надя (в оригинале Боуи пишет “Даня”, но, скорее всего, девушку звали Татьяна). По утрам они приносили нам чай, хотя, если быть точным, тот чай они нам носили весь день напролет, и нужно сказать, что чай этот был очень вкусен.1973. Дэвид Боуи и Джеф МакКормак в вагоне-ресторане во время путешествия по ТранссибуНаши очаровательные проводницы были всегда веселы, дружелюбны, и со временем все мы в них просто влюбились. По вечерам, когда у них заканчивалась работа, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного моего текста! Но это их совершенно не беспокоило. Они часами сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали, а в конце каждой песни смеялись и хлопали в ладоши! В их лице я обрел прекрасную аудиторию, и петь для них мне доставляло огромное удовольствие.1973. Дэвид Боуи и Джеф МакКормак в своем купе во время путешествия по Транссибу2 июня 1973 годаДорогая Шерри. На прошлой неделе я рассказал тебе о Тане и Наде, наших замечательных дежурных по вагону, о том, как я имел обыкновение петь им песни поздно ночью и какой замечательный чай они для нас делали. Таня и Надя взяли себе за правило выходить на станциях по ходу маршрута, чтобы покупать нам йогурт (видимо, речь идет о продукте, известном как варенец), рулеты и массу других продуктов, которые предлагают на станциях местные жители. Они нас, конечно, баловали. Рулеты и йогурт были прекрасны, как тот чай. И, конечно, Таня и Надя всегда знали, что именно нужно покупать и что на этой станции – самое лучшее.1973. Дэвид Боуи в своем купе во время путешествия по ТранссибуЯ люблю путешествовать на поезде, я хорошо в нем отдыхаю, кроме того, это дает мне шанс увидеть мир и людей, которые в нем живут. Поскольку я пишу много песен в дороге, то, конечно, в них находят отражение и атмосфера страны, и образ жизни людей, и мои наблюдения за ними. Я написал несколько песен о России, так что надеюсь, что скоро ты сможешь узнать мои впечатления о России (и Японии) не только из писем, но и из музыки тоже.1973. Дэвид Боуи в МосквеНо вернемся к моей русской поездке. 30 апреля мы наконец-то прибыли в Москву. Той же ночью мы остановились в гостинице “Интурист”, а на следующий день нам повезло увидеть на улицах города парад в честь Первого мая, который прошел на улицах города.1973. Дэвид Боуи в Москве во время первомайских праздниковПервомай – самый крупный русский праздник, который проводится в честь основания Коммунистической партии Советского Союза. Все члены партии маршируют на улицах, несут красные флаги и поют патриотические песни. Наблюдать за всем этим интересно: вид огромного количества людей, объединенных общей целью, впечатляет.1973. Дэвид Боуи в Москве во время первомайского парада1976. Дэвид Боуи в МосквеТри года спустя Боуи привез в СССР своего друга Игги Попа. В Москве музыканты остановились в гостинице «Метрополь», где и отпраздновали день рожденье дедушки панк-рока.1976. Дэвид Боуи и Игги Поп на Красной площадиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)