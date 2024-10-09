Как отмыть ковролин в машине

С появлением на улице слякоти коврики в автомобиле превращаются в сплошной слой грязи. Она настолько въедается, что сухая уборка пылесосом ничего не дает. Отмыть их можно только составами дающими пену, которая срывает и поднимает грязь.









Что потребуется:





порошковый пятновыводитель;



моющее для посуды;



спирт;



средство для мойки стекол;



щетка;

моющий пылесос.

Процесс приготовления средства и очистки ковриков

В пустую бутылку засыпается мерная ложка пятновыводителя.Затем добавляется 2-4 ст.л. моющего средства для посуды.Оно дает хорошую пену, к тому же растворяет жир. Также заливается 3 ст.л спирта и 6 ст.л. средства для мойки стекол. Все это доливается горячей водой, чтобы получить объем около 2 л.В крышке бутылки со средством делается отверстие, затем через него состав понемногу наливается на грязные коврики. Сразу же по ним нужно пройтись жесткой щеткой, чем сильнее и дольше, тем лучше.Если коврики сильно грязные, то после образования пены нужно дать им постоять пару часов, не допустив высыхания. Затем следует еще раз пройтись щеткой и собрать грязную воду с пеной моющим пылесосом. Чтобы вся грязь ушла, можно подливать немного водички, вымывая тяжелый осадок, чтобы его засосало шлангом.После мойки двери машины нужно оставить открытыми, так коврики высохнут быстрее.