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Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

Пожалуй, не найдется женщины, которая бы не носила сумочку, ведь где-то же нужно хранить стратегически продуманный набор вещей.
Одни покупают брендовые изделия, другие — недорогие, а третьи — шьют себе их сами. Последние рассуждают примерно так: зачем тратиться на сумку, когда ее можно сделать своими руками? Особенно если она в итоге будет почти неотличима от Dior стоимостью $ 2 750.
Мы по-белому завидуем людям с золотыми руками, ведь они не только делают эксклюзивные вещи, но еще и деньги экономят.

1. «Я сделала серьги и украсила сумочку»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

2. «Связала крючком новую сумку. Готовимся встречать зиму»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

3. «Это комплект из трех сумок, которые я сама сделала»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

4. Сумка ручной работы с вышивкой


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

5. «Сшила на лето новую поясную сумку изо льна»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

6. «Это самая большая сумка, которую я вообще делал. Очень доволен тем, как получилось»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

7. «Нашла эту ткань и подумала, что хочу „суккулентную“ сумку. Выглядит очень натурально»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

8. «Связала эту сумку крючком из соломенных нитей»



Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

9. «Переделал плакат с диссертацией друга в спортивную сумку»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

10. «Мое видение сумки-седла от Dior, которую я сделал для своей девушки»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

11. «Сделала сумку-мешочек из игры Animal Crossing»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

12. «Сшила сумку-тоут из обрезков ткани»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

13. «Сделала эту сумку из старых джинсов и раскрасила ее»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

14. «Двусторонняя сумка-кольчуга»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

15. «Сумка, которую я сама сплела и раскрасила»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

16. «Я сделала эту сумку для своей бабушки.
На ней нарисовала ее собак. Надеюсь, ей понравится»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

17. «Первый раз делала сумку»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

18. «Я сделала клатч с вышитой сеткой»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

19. «Я медсестра. Пару лет назад начала шить. Эту сумку сделала себе для работы. Неидеально, но мне нравится»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

20. «Сделала в технике макраме вот такую сумку, использовав старые футболки»


Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки
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