Люди, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки

Пожалуй, не найдется женщины, которая бы не носила сумочку, ведь где-то же нужно хранить стратегически продуманный набор вещей.

Одни покупают брендовые изделия, другие — недорогие, а третьи — шьют себе их сами. Последние рассуждают примерно так: зачем тратиться на сумку, когда ее можно сделать своими руками? Особенно если она в итоге будет почти неотличима от Dior стоимостью $ 2 750.

Мы по-белому завидуем людям с золотыми руками, ведь они не только делают эксклюзивные вещи, но еще и деньги экономят.



1. «Я сделала серьги и украсила сумочку»

2. «Связала крючком новую сумку. Готовимся встречать зиму»

3. «Это комплект из трех сумок, которые я сама сделала»

4. Сумка ручной работы с вышивкой

5. «Сшила на лето новую поясную сумку изо льна»

6. «Это самая большая сумка, которую я вообще делал. Очень доволен тем, как получилось»

7. «Нашла эту ткань и подумала, что хочу „суккулентную“ сумку. Выглядит очень натурально»

8. «Связала эту сумку крючком из соломенных нитей»

9. «Переделал плакат с диссертацией друга в спортивную сумку»

10. «Мое видение сумки-седла от Dior, которую я сделал для своей девушки»

11. «Сделала сумку-мешочек из игры Animal Crossing»

12. «Сшила сумку-тоут из обрезков ткани»

13. «Сделала эту сумку из старых джинсов и раскрасила ее»

14. «Двусторонняя сумка-кольчуга»

15. «Сумка, которую я сама сплела и раскрасила»

16. «Я сделала эту сумку для своей бабушки. На ней нарисовала ее собак. Надеюсь, ей понравится»

17. «Первый раз делала сумку»

18. «Я сделала клатч с вышитой сеткой»

19. «Я медсестра. Пару лет назад начала шить. Эту сумку сделала себе для работы. Неидеально, но мне нравится»

20. «Сделала в технике макраме вот такую сумку, использовав старые футболки»