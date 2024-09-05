5 способов размножения растений отводками

Обычно для размножения растений применяется метод проращивания саженцев из черенков, или же прививка на подвой. Но эти способы далеко не всегда заканчиваются успехом. Гарантированно размножить растение можно только отводком.

Он позволяет получить генетически на 100% такое же растение.



1. Простой отводок в грунте

2. Побег в грунте

3. Отводок навесу

4. Отводок в горшке

5. Отводок в воде

Этот способ отлично работает на кустарниках.Им можно размножить смородину, крыжовник и т.д. Возьмите ветку, и удалите ее кору по кругу, оголив несколько сантиметров древесины. Затем прикопайте этот срез грунтом. Можно также поставить сверху груз, чтобы ветка снова не поднялась.Над землей оставляем верх ветки с листьями. Теперь ждем 4 недели. Обязательно регулярно поливаем отводок в месте срезанной коры. Уже через месяц он даст корешки. Его можно будет отрезать, и высадить в новом месте.Также можно взять кончик молодого побега, и прикопать его сбоку основного растения. В итоге на краю появятся корешки, и затем побег пробьется над землей с новыми листиками. Позже его можно будет отрезать от материнского растения, и высадить отдельно.Этот способ размножения отличается у однодольных и двудольных растений. Чтобы сформировать новое растение у однодольного, сделайте косой надрез на ветке вниз, не дорезав треть ее диаметра.Вставьте поперек в надрез спички, пластиковые палочки или другие предметы, чтобы не дать щепки сойтись обратно. Затем положите на полиэтиленовый пакет немного увлажненного субстрата, и прислоните его к срезу.Нужно обмотать полиэтилен, и плотно обвязать его по краям. Таким образом, получим мешочек с грунтом, в котором прорастет корешок. Если на него сильно попадает солнечный свет, то пакет необходимо прикрыть фольгой.У двудольных растений нужно делать не надрез, а снимать кольцо коры шириной 2 см. Срезается как верхняя грубая кора, так и зеленый камбий под ней. Затем наматывается пакет с субстратом, как и в случае с однодольными растениями. Когда в мешке прорастут корни, ветка отрезается и высаживается отдельно.Сначала подготавливаем на ветке надрез или снимаем кору, в зависимости от того с каким растением работаем. Далее надеваем на ветку горшок, разрезанный с одной стороны вдоль.Разрез горшка склеивается скотчем, и подвязывается веревкой. Затем в него засыпается грунт. Таким образом, выращиваем корень как в предыдущем способе. Но здесь грунт придется поливать. Если закрыть горшок пакетом, то это придется делать реже.Тоже можно сделать косой срез на ветке, чтобы получить длинную щепку. Далее берем ПЭТ бутылку, и сбоку прорезаем в ней отверстие. В него вставляем щепку.Затем заполняем бутылку водой так, чтобы закрыть щепку. Привяжите бутылку, и прикройте чем-то темным. Остается периодически подливать водичку, пока не появится корень. Для ускорения укоренения в воду можно добавить стимулятор роста или четверть таблетки аспирина.