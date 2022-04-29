Хеди Ламарр – обворожительная актриса Голливуда и изобретательница Wi-Fi

Женщин зачастую относят или к умным, или к красивым. У Хеди Ламарр (Hedy Lamarr) было и то и другое. Эта обворожительная актриса 30-40-х годов блистала на экране, играя в основном красивых глупышек, но, в то же время, именно она разработала технологию «прыгающих частот», которые легли в основу современного Wi-Fi. День ее рождения (9 ноября) отмечается в США как День изобретателя.











Хеди Ламарр (Хедвиг Ева Мария Кислер) – блистательная актриса 30-40-х годов прошлого столетия, слава к которой пришла, благодаря австрийско-чехословацкому фильму «Экстаз» (1933). Эта лента считается первым эротическим фильмом. Сцена, где 19-летняя девушка на протяжении 10 минут купалась обнаженной в лесном озере, повергла в шок публику того времени. Зрители негодовали по поводу такой раскрепощенности, но сами толпами валили в кинотеатры, чтобы полюбоваться сценой, совершенно невинной по сегодняшним меркам.







Hedy Lamarr – голливудская актриса 1930-40-х годов.







После выхода фильма родители в срочном порядке выдают дочь замуж. Мужем Хеди становится Фриц Мандл – австрийский миллионер, занимавшийся производством оружия. Новоявленный супруг в приступе ревности попытался скупить все копии скандального фильма с участием жены, чем вызвал еще больший интерес публики.

Сам же Мандл относился к супруге как к очередному дорогому приобретению. Он хвастается красавицей-женой буквально повсюду. Хеди присутствовала даже на совещаниях по разработке оружия. Бросая томные взгляды в сторону деловых партнеров, девушка параллельно вникала, о чем шла речь на собраниях.Четыре года Хеди Ламарр была птицей в золотой клетке. Она буквально сбежала от мужа. Хеди подсыпала горничной снотворного, переоделась в ее платье и спустилась по веревочной лестнице с верхнего этажа замка. Присутствуя на собраниях мужа, она, как никто другой понимала масштабы фашистской угрозы, нависшей над Европой. Хеди села на пароход «Нормандия» и отправилась в Америку. К счастью, в Штатах еще не забыли обнаженный триумф актрисы и тут же предложили ей выгодный контракт, посоветовав лишь сменить имя Хедвиг Ева Мария Кислер на звучный псевдоним Хеди Ламарр.После начала Второй мировой войны , Хеди Ламарр обратилась к правительству США со своими инновационными идеями в сфере усовершенствования дистанционного управления торпедами, а также технологию «прыгающих частот». В гос. департаменте Совета Изобретателей только снисходительно улыбнулись и посоветовали актрисе «помогать» стране, блистая на экране.Хеди Ламарр – актриса и изобретательница . Первым, кто серьезно воспринял идеи актрисы, был Джордж Антейль, композитор-авангардист. Механическое пианино стало тем программируемым устройством, на котором проводили свои исследования энтузиасты. Несколько месяцев ушло на доработку идеи. Хеди Ламарр в платье из павлиньих перьев.Изобретение под названием «Система секретных сообщений» было все-таки запатентовано, но правительство не оценило его и сложило на полку. Только в 1962 году во время Кубинского кризиса идею Хеди Ламарр усовершенствовали и стали использовать в военных целях . Обворожительная голливудская актриса австрийского происхождения Хедвиг Ева Мария Кислер.Кадр из к/ф «Самсон и Далила» (1949).В 1990-х годах некоторые энтузиасты, узнав о той, кто стоял у истоков беспроводных компьютерных сетей, пожелали представить Хеди Ламарр к медали Чести Конгресса, но безуспешно. Только в 1997 году актриса в возрасте 83 лет получила награду от фонда Electronic Frontier. В ответ на это дама только усмехнулась со словами: «Самое время».Хеди Ламарр изображена на заставке при загрузке программы Corel Draw 8-й и 9-й версий.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)