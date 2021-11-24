Парень с помощью грима превращает себя в известных личностей

Превращение себя в кого угодно из знаменитостей.

1. Кейт Бланшетт

Австралийская актриса.

2. Шер

3. Дженифер Лоуренс

Американская актриса.

4. Королева Елизавета II

5. Эллен Дедженерс

Американская актриса, комедиантка и телеведущая.

6. Дита фон Тиз

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска.

7. Долли Партон

8. Леонардо ДиКаприо

Американский актёр и продюсер.

9. Донателла Версаче

Итальянский модельер, ключевая фигура модного дома Versace.

10. Джереми Микс

Самый красивый в мире преступник.

11. Мадонна

Американская певица.

12. Джонни Депп

Американский актёр.

13. Мерилин Мэнсон

Американский рок-певец.

14. Шерон Стоун

Американская актриса, продюсер и бывшая модель.

15. Голди Хоун

Американская актриса, продюсер, режиссёр.

16. Тильда Суинтон

Британская киноактриса.

17. Анна Винтур

Британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue.

18. Кэт фон Ди

Американский мастер-татуировщик и галерист.

19. Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк)

Британская актриса театра.

20. Кайли Дженнер

Американская модель, участница телешоу «Семейство Кардашян».

21. Джастин Бибер

22. Кеша Роуз Себерт

Американская певица.

23. Селин Дион

Канадская певица.

24. Майкл Джексон

25. Пэрис Хилтон

Американская актриса.

26. Анджелина Джоли

Известная актриса и режиссер.

27. Николь Кидман

Австралийская актриса и продюсер.

28. Ким Кардашян

Американская звезда реалити-шоу.

29. Леди Гага

30. Это сам визажист — Алексис Стоун

Трансвестит-визажист превращает себя в знаменитостей с помощью макияжа.