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Парень с помощью грима превращает себя в известных личностей


Превращение себя в кого угодно из знаменитостей.

Превращение себя в кого угодно из знаменитостей.

Этот парень обладает невероятной способность перевоплощений. Он может стать кем угодно- британской королевой или известной рок-звездой. И всё, что ему для этого необходимо – набор косметики и кистей. Просто удивительно, как человек может перевоплотиться с помощью мейк-апа.

1. Кейт Бланшетт


Австралийская актриса.

Австралийская актриса.

 

2. Шер


Американская поп-исполнительница армянского происхождения.

Американская поп-исполнительница армянского происхождения.

 

3. Дженифер Лоуренс


Американская актриса.

Американская актриса.

 

4. Королева Елизавета II


Царствующая королева Великобритании.

Царствующая королева Великобритании.

 

5. Эллен Дедженерс


Американская актриса, комедиантка и телеведущая.

Американская актриса, комедиантка и телеведущая.

 

6. Дита фон Тиз


Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска.

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска.

 

7. Долли Партон


Американская кантри-певица.

Американская кантри-певица.

 

8. Леонардо ДиКаприо


Американский актёр и продюсер.

Американский актёр и продюсер.

 

9. Донателла Версаче


Итальянский модельер, ключевая фигура модного дома Versace.

Итальянский модельер, ключевая фигура модного дома Versace.

 

10. Джереми Микс


Самый красивый в мире преступник.

Самый красивый в мире преступник.

 

11. Мадонна


Американская певица.

Американская певица.

 

12. Джонни Депп


Американский актёр.

Американский актёр.

 

13. Мерилин Мэнсон


Американский рок-певец.

Американский рок-певец.

 

14. Шерон Стоун


Американская актриса, продюсер и бывшая модель.

Американская актриса, продюсер и бывшая модель.

 

15. Голди Хоун


Американская актриса, продюсер, режиссёр.

Американская актриса, продюсер, режиссёр.

 

16. Тильда Суинтон


Британская киноактриса.

Британская киноактриса.

 

17. Анна Винтур


Британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue.

Британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue.

 

18. Кэт фон Ди


Американский мастер-татуировщик и галерист.

Американский мастер-татуировщик и галерист.

 

19. Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк)


Британская актриса театра.

Британская актриса театра.

 

20. Кайли Дженнер


Американская модель, участница телешоу «Семейство Кардашян».

Американская модель, участница телешоу «Семейство Кардашян».

 

21. Джастин Бибер


Канадский поп-R&B-певец.

Канадский поп-R&B-певец.

 

22. Кеша Роуз Себерт


Американская певица.

Американская певица.

 

23. Селин Дион


Канадская певица.

Канадская певица.

 

24. Майкл Джексон


Американский певец.

Американский певец.

 

25. Пэрис Хилтон


Американская актриса.

Американская актриса.

 

26. Анджелина Джоли


Известная актриса и режиссер.

Известная актриса и режиссер.

 

27. Николь Кидман


Австралийская актриса и продюсер.

Австралийская актриса и продюсер.

 

28. Ким Кардашян


Американская звезда реалити-шоу.

Американская звезда реалити-шоу.

 

29. Леди Гага


Американская певица.

Американская певица.

 

30. Это сам визажист — Алексис Стоун


Трансвестит-визажист превращает себя в знаменитостей с помощью макияжа.

Трансвестит-визажист превращает себя в знаменитостей с помощью макияжа.

 

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Парень с помощью грима превращает себя в известных личностей

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Парень с помощью грима превращает себя в известных личностейПодписаться на мой Instagram
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