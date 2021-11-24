Парень с помощью грима превращает себя в известных личностей

Превращение себя в кого угодно из знаменитостей.
Этот парень обладает невероятной способность перевоплощений. Он может стать кем угодно- британской королевой или известной рок-звездой. И всё, что ему для этого необходимо – набор косметики и кистей. Просто удивительно, как человек может перевоплотиться с помощью мейк-апа.
1. Кейт Бланшетт
Австралийская актриса.
2. Шер
Американская поп-исполнительница армянского происхождения.
3. Дженифер Лоуренс
Американская актриса.
4. Королева Елизавета II
Царствующая королева Великобритании.
5. Эллен Дедженерс
Американская актриса, комедиантка и телеведущая.
6. Дита фон Тиз
Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска.
7. Долли Партон
Американская кантри-певица.
8. Леонардо ДиКаприо
Американский актёр и продюсер.
9. Донателла Версаче
Итальянский модельер, ключевая фигура модного дома Versace.
10. Джереми Микс
Самый красивый в мире преступник.
11. Мадонна
Американская певица.
12. Джонни Депп
Американский актёр.
13. Мерилин Мэнсон
Американский рок-певец.
14. Шерон Стоун
Американская актриса, продюсер и бывшая модель.
15. Голди Хоун
Американская актриса, продюсер, режиссёр.
16. Тильда Суинтон
Британская киноактриса.
17. Анна Винтур
Британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue.
18. Кэт фон Ди
Американский мастер-татуировщик и галерист.
19. Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк)
Британская актриса театра.
20. Кайли Дженнер
Американская модель, участница телешоу «Семейство Кардашян».
21. Джастин Бибер
Канадский поп-R&B-певец.
22. Кеша Роуз Себерт
Американская певица.
23. Селин Дион
Канадская певица.
24. Майкл Джексон
Американский певец.
25. Пэрис Хилтон
Американская актриса.
26. Анджелина Джоли
Известная актриса и режиссер.
27. Николь Кидман
Австралийская актриса и продюсер.
28. Ким Кардашян
Американская звезда реалити-шоу.
29. Леди Гага
Американская певица.
30. Это сам визажист — Алексис Стоун
Трансвестит-визажист превращает себя в знаменитостей с помощью макияжа.
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