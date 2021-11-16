Польза луковой шелухи

Польза лука давно никем не оспаривается. Овощ кушают, им лечатся и «наводят красоту» (маски для лица и волос из луковой кашицы или лукового сока). Но можно и нужно также использовать полезные свойства кожуры от лука.



Луковая шелуха в своем составе содержит множество полезных веществ. В ее составе имеются:



микроэлементы (кальций, железо, калий, сера);

витамины (А, группы В, Е, РР, С);

вещества, обезвреживающие бактерии, грибки, вирусы (фитонциды);

антиоксиданты (каротин, флавоноиды, кверцетин, снимающий отеки, боли, спазмы, воспаления, убивающий глисты).

Столь богатый и приносящий пользу любому живому организму состав луковой шелухи просто обязывает нас использовать ее в своей жизни и деятельности.







Как заготовить луковую шелуху

Луковая шелуха в борьбе с болезнями

Луковая шелуха, как лекарственное средство

Луковый чай

Лечим болезни луковым чаем

Применение луковой шелухе в быту и на огороде

Чтобы использовать шелуху с максимальной выгодой для здоровья, очистки надо заготавливать с лука, собранного на собственном огороде, или купленного у бабушек на рынке, чтобы в нем не присутствовали вредные инсектициды или ускорители роста, нитраты и прочие «нехорошие» составляющие. Всем известно, что данные химические вещества накапливаются именно в верхних слоях овощей (кожуре, кожице, шелухе).Просушив выкопанные луковицы, оботрите их сухой тряпкой и снимите с них верхние, легко отделяемые чешуйки, сложите их в сухую емкость и поставьте на хранение в вентилируемом сухом помещении.ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИМЕНЯТЬ ШЕЛУХУ ОТ ЛУКА В ЛЕЧЕБНЫХ ЛИБО КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, ЕЕ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ ВОДОЙОказывается, многие тысячелетия назад человечество уже знало и использовало целебные свойства всех растений семейства луковичных (всех их видов и чеснока), применяя их для нейтрализации вирусов, лечения простудных заболеваний, снятия воспалительных процессов.Сок и кашица чеснока и лука во период деятельности Чингисхана накладывались на гнойные раны, это обеззараживало их, не допускало воспаление и ускоряло заживление. Тот же способ практиковался и во время Второй мировой войны – луковой пастой снимали боль и ускоряли заживление ран.Да, самими луковицами и чесночинами пользовались люди давно, но вот о луковой шелухе заговорили совсем недавно – всего несколько десятков лет назад, после того, как досконально провели анализы ее состава, и пришли к выводу о безоговорочной пользе этого «пищевого отхода» для здоровья человека.Луковая шелухаОчистки луковиц можно настаивать на спирту или воде и использовать, как лекарственное средство в борьбе и профилактике:сердечнососудистых заболеваний;суставных болезней;вирусных и простудных;при почечных коликах;кожных проблем (дерматитов, грибков ногтей, экзем, фурункулезов и прочих).Луковая шелуха действует, как отхаркивающее средство и противовоспалительное, отлично гонит желчь и промывает почки и мочевыводящие пути, выводит шлаки иснимает спазмы и боли.А ТАКЖЕ ТОНИЗИРУЕТ ОРГАНИЗМ И ПОДНИМАЕТ ИММУНИТЕТНапиток из луковой шелухи обладает оздоравливающим эффектом. Употребляя каждое утро такой чаек, сохраняющий в себе все целебные вещества, буквально «на глазах» заметно улучшается внешний вид: кожа становится чистой и здоровой, волосы и ногти – крепкими, настроение улучшается, повышается работоспособность.Напиток из луковой шелухи прост в приготовлении: 1 ст. л. сырья запарить в стакане кипятка, обернуть полотенцем и настоять полчаса. Процедив, употреблять с медом.Полоскания луковым чаем, настоем либо отваром – отличное средство при простуде, воспалении десен, болях в зубах.В Йельском университете хранятся месопотамские глиняные таблички – своеобразные кулинарные книги, содержащие рецепты блюд, в которых широко используются луковые растения: репчатый лук, лук-порей, лук-шалот, чеснок.Чай из луковой шелухиБронхит лечится компрессами: шелухой, запаренной кипятком, настоянной в течение нескольких минут и отжатой. Положить в виде компресса на область бронхов на полчаса (трижды в день).Сильный кашель снимется луковым чаем: пить пять-шесть раз в день по две ст. л.Бородавки, кожные высыпания и раздражения, грибковые проблемы исчезнут от стертой в крошку шелухи (две части), смешанной с нейтральным (детским) кремом, или вазелином, глицерином (3 части). Приготовленной массой дважды в день смазываются проблемные участки, состав хранят в холодном месте.Варикоз и боли в ногах можно лечить втиранием в проблемные места отваренных луковой шелухи и ромашки. По 2 ст. л. составляющих залить 2 ст. воды, подержать на огне в кипящем состоянии 10-20 минут, настоять несколько часов, поставить на водяную баню для выпаривания до половины объема.Усталость и боль в ногах исчезнет, если массировать ноги луковым маслом. Размельченная шелуха (горсть) смешивается с 2 ст. л. масла, лучше оливкового, но можно любого доступного, и настаивается 10 дней.Аллергические проявления убирает, выводя из организма шлаки, луковый чай, употребляемый по 2 ст. л. несколько раз в день.Чтобы улучшить рост волос, надо ополаскивать их настоем шелухи (1:2) после мытья.Сахарный диабет также лечится луковым чаем, принимая его по полстакана дважды после принятия пищи. Микроэлемент сера, содержащаяся в шелухе лука, снижает уровень сахара в крови.Хронический простатит и аденома переходит в стадию ремиссии, если пить луковый чай по полстакана четырежды в день, после принятия пищи.Суставные боли эффективно снимает луковая шелуха, «замоченная» в уксусе.Настой готовят так: пару горстей луковых чешуек заливают стаканом 9% уксуса, герметично закрывают и оставляют настаиваться, периодически взбалтывая смесь, полмесяца. Далее процеживают и делают на ночь компрессы. С помощью оставшейся после отцеживания шелухи можно избавиться от мозолей, прикладывая к ним на ночь компресс из «уксусной шелухи».БОРОДАВКИ, ФУРУНКУЛЫ И ОБМОРОЖЕНИЯ ЛЕЧАТ ЛУКОМ, ЗАПЕЧЕННЫМ В ДУХОВКЕПри варке бульона добавленная в него луковая шелуха привносит в готовое блюдо все свои полезные вещества, а также улучшают его вкус и подкрашивают в аппетитный золотистый оттенок.Уложенный на дно кастрюли, в которой будет тушиться рыба, слой луковой шелухи придаст блюду изысканный вкус и аппетитный тонкий аромат.Отваром луковой шелухи, как идеальным и экологически чистым натуральным красителем, красят яйца на Пасху, придают рыжеватый оттенок, блеск и природную красоту волосам.Настоем луковой шелухи удобряют комнатные растения, а также защищают их от вредителей и грибковых заболеваний. Можно поливать растения под корень и опрыскивая листья.На огороде используют луковую шелуху в виде отваров и настоев для борьбы свредными насекомыми и заболеваниями культурных растений.Шелухой, положенной в лунки, в которые будут сажаться рассада, обеззараживают почву и удобряют ее.Отваром луковой шелухи хорошо поливать огородные растения (морковь, помидоры), опрыскивать огурцы от пожелтения листьев.