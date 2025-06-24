Советы по созданию красивого сада

Создание красивого сада зависит от многих факторов, но основной из них — это подбор растений по цветовой палитре. Есть четыре основных типа того, как стоит высаживать растения по цветам, чтобы они при этом хорошо росли друг с другом, цвели в нужное время (вслед друг за другом) и при этом смотрелись красиво и гармонично.

1. Гармония цветов

2. Однотон

3. Гармония

4. Классика

Для таких целей некоторые даже приглашают ландшафтного дизайнера, но в целом можно и самому легко сделать красивый сад на своём дачном участке.Белая клумбаДля того, чтобы было визуальное понимание того, какие растения подходят друг к другу по цветотипу, лучше приобрести цветовой круг. Благодаря ему появится понимание того, как взаимодействуют друг с другом цвета, какие подавляют, а какие раскрывают. Так будет намного проще заранее распланировать все посадки в своём саду на клумбах.КонтрастыКак известно, именно противоположные цвета создают наибольшую гармонию, получается красивый контраст, который будет подчёркивать всё многообразие цветов. Именно так и создаётся центр цветочной композиции как в букете, так и на клумбе. При желании достичь наиболее максимального контраста, на цветовом круге нужно выбрать два цвета, что находятся с противоположных сторон. Это могут быть, например, фиолетовый и жёлтый, синий и оранжевый, зелёный и малиновый. А уже после подбирать растения, которые наиболее соответствуют заявленным цветам при своём цветении. Молочай и лаванда по цветам будут очень контрастны на клумбе. Такой подход поможет добиться наибольшей энергии на клумбе, привлекать к ней внимание, а также освежит её.Весь сад благодаря правильному подходу к оформлению клумбы будет наделён динамикой.Идеальный пример монохромной клумбыНо контрастность и яркие цвета — не единственный вариант в ландшафтном дизайне, как можно украсить цветочную клумбу. Монохром, то есть сочетание оттенков одного цвета, тоже может украсить сад. Этот подход к оформлению также достигается через цветовой круг, в представленных цветах необходимо подобрать один понравившийся спектр и использовать все оттенки, входящие в него. Благодаря этому пространство обретёт больший простор, особенно важно, когда участок небольшой, А сама гамма всех цветов вокруг будет выглядеть наиболее мягкой. А если хочется добавить небольшую отдельную нотку, то в любой монохромный спектр отлично впишется белый цвет. Он универсален и способен украсить абсолютно любую цветочную композицию, ведь такой цвет тоже природный и натуральный. Он прекрасно будет сочетаться со всеми другими как тёмными, так и светлыми оттенками. При этом он оттенит цвета и сделает их одновременно ярче.Сиреневая клумбаВся клумба может быть выполнена в подобном стиле по цвету. Линии станут более плавными, особенно если цвет листьев растений тоже будет подходить друг другу. Но всё же сад с монохромными цветами создать немного сложнее, чем с контрастными. Не все цветы по итогу могут обладать тем цветом, что заявлен на упаковке. Можно также подбирать не один оттенок, а близкие по цвету. Зелёный цвет в такой композиции будет нейтральным; красный, жёлтый и оранжевый тёплыми; а синий и фиолетовый холодными. Ассортимент растений же будет зависеть от выбранного места в саду для создания такой клумбы. Некоторые растения предпочитают не любой тип почвы, а подходящий именно для себя, например, песчаный или с хорошим дренажем, а другие на нём не уживутся. Для одних необходима постоянная подкормка, другие же прекрасно уживутся и без неё. Тоже самое и с поливом, а также с солнцем и тенью. Период их цветения и высота стеблей также важны.Монохромная жёлтая гамма.Белые — лилейник, спирея и астильба будут хорошо смотреться на одной клумбе. а разбавить их можно и зелёным — хостой, можжевельником и туей (они хорошо растут в полутени). Их можно посадить в любом порядке, главное, чтобы смотрелись гармонично по высоте. Также для создания белой клумбы подойдут флокс, примула, колокольчик и гортензия. гортензию нужно сажать позади, чтобы она создавала фон и не закрывала собой другие более мелкие растения. Так получится создать отличный пейзажный стиль.А если высадить ирис, астильбу и хосту друг за другом, то получится красивая бело-голубая клумба, тоже подходящая по цветам. Для создания полностью розовой клумбы, выбор цветов, конечно же, намного больше. Гвоздика, дельфиниум и люпин будут прекрасно сочетаться. Также как спирея, роза и гейхера.Для создания синей клумбы можно использовать агапус, василёк, ирис и клематис. Синяя композиция смотрится ярки и главное не переборщить, чтобы не отвлекать внимание от других частей участка и самому не устать, от такого яркого пятна.Пример по цветовому кругуДля достижения такого эффекта в цветнике необходимо подбирать цвета для будущих растений, расположенные рядом на цветовом круге. Красный и оранжевый, пурпурный и синий, голубой и фиолетовый. Сочетать их можно через два и даже три, этот подход будет называться аналоговым, и таким образом удастся усилить, выделить главный оттенок всей будущей клумбы. Кроме этого будет сохранена плавность линей и перехода цветов, а также спокойствие. Именно такой принцип встречается чаще всего в живой природе и когда хочется достигнуть эффекта реального ландшафта, то лучше взять за основу принцип гармонии.Везде важна гармонияЕсть также отличный вариант использовать три ярких цвета для создания основной композиции. Можно выбрать те цвета, что одинаково удалённо расположены относительно друг друга в цветовом круге. Необходимо визуально сделать равносторонний треугольник и выбрать три цвета по углам. Они будут отлично сочетаться межу собой и при этом сделают дачный цветник необычным по цветовой гамме. Зелёный, красный и синий, это классическое их сочетание. Вся композиция тут же оживится, потому что, как правило, один из оттенков будет преобладать, а оставшиеся создадут необходимый акцент и сделают сочетание наиболее нежным, чтобы цвета не смотрелись слишком резкими. Именно поэтому такой подходит и называется гармоничным. Но, кроме этого, важно и чтобы листья у растений также были красивыми, а если этого сделать нельзя, можно высадить такие, которые и будут украшать цветник своими листьями. Многие из них могут прекрасно уживаться в тени сада, а клумба при этом не будет выглядеть однообразно и скучно.Листья украсят клумбуНапример, колеус уже сам по себе выглядит словно цветок, его листья сочетают алый и салатный цвета. Перилла тоже будет смотреться очень изысканно и декоративно. Конечно же, клумбу украсит и распространённая хоста, она в целом может украшать любой вид композиции, вне зависимости от цвета. Гейзера тоже очень популярна, и хоть её цветки не велики, зато листья имеют самые разные оттенки и даже меняют свою расцветку в зависимости от периода вегетации. Гипоэстес — безумно красивое растение, имеющее множество разнообразных узоров на своих декоративных листьях. Кстати, оно подходит для выращивания не только на клумбе, но и отлично смотрится в горшках в доме или квартире.Также для украшения клумбы в классическом стиле можно использовать и яркие ветви, которые сделают её более живой и натуральной, словно цветы сами засеялись в этом месте, образовав такую композицию. Получатся прекрасные сочетания и акценты вместе с декоративными листьями.Белый разбавит любой цветНо самое главное в любом из этих четырёх подходов — не переборщить, не сделать композицию слишком вычурной или яркой. Не нужно засеивать клумбу всем многообразием подходящих по оттенку цветов, потому иначе получится сплошная какофония и невозможно будет разглядеть красоту каждого отдельного цветка. Потому опытные дизайнеры советуют не использовать в одном цветнике более четырёх цветков одновременно, а также двух растений с декоративными листьями. Да и подобрать тип почвы к слишком большому многообразию будет просто невозможно.