7 причин лучше умереть, чем лечиться у средневекового доктора

В современном мире высоких технологий вылечить можно практически любой недуг, и сделать это относительно безболезненно. Но так, конечно же, было далеко не всегда. Вот несколько фактов, узнав которые, вы бы точно не захотели лечиться у средневековых докторов.
Хирургами в раннее Средневековье были монахи — самый образованный класс населения, ведь у них был доступ к лучшей на то время медицинской литературе — чаще всего написанной арабскими учеными. Но в 1215 г. папа римский запретил монашеству практиковать медицину. Монахам пришлось учить крестьян выполнять не особо сложные операции самостоятельно. Фермерам, чьи познания в практической медицине ранее сводились максимум к кастрации домашних животных, пришлось учиться проводить кучу различных операций — от вырывания больных зубов до операций с катарактой глаз.
1. Кровопускание.
Средневековые лекари верили, что подавляющее большинство всех болезней человеческого тела — результат избытка жидкостей в организме. Соответственно вся суть лечения заключалось в том, чтобы избавиться от этой самой жидкости, откачав большое количество крови из тела. Для этого обычно использовали два метода: пиявок и вскрытие вены. В первом случае на больную часть тела пациента прикрепляли пиявок и позволяли им кровопийствовать до тех пор, пока больной не начинал падать в обморок. Во втором — вену на руке протыкали ланцетом (это тонкий нож, длиной примерно в 1,27 см), оставляя небольшую рану, через которую кровь стекала в специальную миску. Этой миской определяли количество выпущенной крови.
2. Военно-полевая хирургия.
В Средние века было смертельно опасно заболеть даже обычной простудой, не говоря уже о получении какого-то тяжёлого ранения на поле боя. И самой большой проблемой были стрелы. Наконечники боевых стрел в то время не всегда приклеивались к древку намертво, чаще они прикреплялись тёплым пчелиным воском. Когда воск затвердевал, стрелами можно было без проблем пользоваться, но после выстрела, когда нужно было вытащить стрелу, древко стрелы вытаскивалось, а наконечник не редко оставался внутри тела. Специально для таких случаев была разработанная "ложка для удаления стрел" — сконструированная таким образом, чтобы зажать кончик стрелы и вытащить его из тела. Затем рану прижигали раскаленным железом, чтобы остановить кровотечение и предотвратить инфекции.
3. Трепанация.
Трепанация — это сверление небольшого отверстия в черепе, с целью доступа к подлежащей полости и внутричерепным образованиям, для их последующего удаления. В Средние века считалось, что такая практика, облегчающая внутричерепное давление, способна вылечить проблемы со здоровьем, локализованные в голове, хотя также считалось что трепанация может вылечить эпилепсию, мигрень, и психические расстройства и должна была "исправить" такие физические проблемы, как переломы черепа. Излишне говорить, что такой опасный выход к головному мозу часто мог стать фатальным. Кроме того, можно только догадываться насколько это было больно!
4. Раскалённое железо против геморроя.
Когда-то считалось, что если человек не молится Святому Фиакру ("защитнику от геморроя"), то, как вы уже догадались, будет от него страдать. Если вы оказались одним из тех несчастных, то вас отправят к монахам, которые засунут раскалённое железо в ваш анус. Не очень приятная, если не сказать большего, процедура. Но менее болезненная альтернатива была не такой эффективной: монахи отправят вас посидеть на известном камне Святого Фиакра, месте, где в седьмом веке ирландский монах чудесным образом излечился от геморроя. Именно по этой причине на протяжении всего средневековья геморрой называли ''болезнью Святого Фиакра". К 12-му веку многое изменилось. Еврейский врач Моисей Маймонид написал трактат из 7 глав о лечении геморроя, ставя под сомнение средства лечения данной эпохи. Он предложил более простой метод: сидячие ванны.
5. Глазная хирургия.
Операция по удалению катаракты в Средние века обычно предполагала наличие какого-либо особо острого инструмента, например, ножа или большой иглы, которым протыкали роговицу и пытались вытолкать хрусталик глаза из образовавшейся капсулы и подвинуть ее вниз к нижней части глаза. Как только мусульманская медицина получила широкое распространение в средневековой Европе, техника проведения операций над катарактой была улучшена. Для извлечения катаракты теперь использовали шприц. Нежелательную затуманивающую зрение субстанцию просто высасывали им. Полый металлический подкожный шприц вставляли в белую часть глаза и успешно удаляли катаракту, просто высасывая её.
6. Клизмы из желчи кабана.
Клизмы в средневековые времена были выполнены в виде устройств, называемых клистерами. Это была длинная металлическая трубка с кружкой на конце. Она, также как и клизма, вставлялась в задний проход и лекарственные жидкости наливались в кружку. Жидкость затем вводилась в толстую кишку серией насосных действий поршня. В отличие от тёплой мыльной воды, которую используют для клизм сегодня, раньше всё было немного приземлённей: одна из самых распространенных жидкостей для клизмы была моча кабана. Такое лечение стало модным во Франции и его использовали даже монархи. Королю Франции Людовику XIV, как известно, было сделано около 2000 клизм во время его правления, некоторые даже ставились в то время как он сидел на своем троне.
7. Ядовитая анестезия.
Одно из самых распространённых заблуждений о Средневековой медицине, что врачи проводили операции больным "на живую", без какой-либо анестезии. Нет, обезболивающие были уже тогда. Другое дело, что их качество, конечно же, совершенно не сравнимо с современными. Вещество, которое использовали в качестве анестезии, представляло из себя неприятный настой трав, смешанный с вином. Чаще всего это были белладонна, болиголов и опиум, взятые в разных пропорциях. Такое средство лишь немного снижало чувствительность пациента, но это была меньшая из проблем. Очень много пациентов умирали не от ран или боли, а от отравления неправильно приготовленным отваром анестезии.
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