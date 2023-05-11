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Набор символов, означающий ругательство, называется «гравликс»

Набор символов, означающий ругательство, называется «гравликс»

$#*@%!!! — пишет кто-нибудь и вам сразу понятно, что человек чем-то недоволен. Что ж, у всего на свете должно быть название, и этот бессмысленный набор символов называется «гравликсом» (grawlix). При написании гравликса используются вышеприведённые символы в любой последовательности.


Гравликс применяется в качестве цензурного «бипа»: как на телевидении, только в интернете. Существует даже смайлик с гравликсом: ?. Термин был придуман покойным мультипликатором Мортом Уокером, но сам гравликс и до этого момента нередко встречался в комиксах.

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Набор символов, означающий ругательство, называется «гравликс»

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Набор символов, означающий ругательство, называется «гравликс»Подписаться на мой Instagram
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