Набор символов, означающий ругательство, называется «гравликс»
$#*@%!!! — пишет кто-нибудь и вам сразу понятно, что человек чем-то недоволен. Что ж, у всего на свете должно быть название, и этот бессмысленный набор символов называется «гравликсом» (grawlix). При написании гравликса используются вышеприведённые символы в любой последовательности.
Гравликс применяется в качестве цензурного «бипа»: как на телевидении, только в интернете. Существует даже смайлик с гравликсом: ?. Термин был придуман покойным мультипликатором Мортом Уокером, но сам гравликс и до этого момента нередко встречался в комиксах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии