Завораживающие интерьеры библиотек

Французский фотограф Thibaud Poirier много лет выискивал в Европе уникальные библиотечные интерьеры. На данный момент в коллекции Тибо есть 25 библиотек. Это даже не библиотеки, скорее, музеи. Впрочем, смотрите сами.







Bibliothèque de la Sorbonne. Библиотека Сорбонны.







La Bibliothèque Sainte-Geneviève. Библиотека Святой Женевьевы — одна из крупнейших публичных и универсальных библиотек Парижа, расположена неподалеку от Пантеона в V административном округе столицы Франции. Помещение библиотеки построено в 1843—1851 годах.







Французская библиотека La Salle Labrouste.







Stuttgart Library. Городская библиотека Штутгарта. Появилось здание сравнительно недавно и фото его интерьеров мгновенно заполонили сеть. Главное — совершенная незаурядность каждой детали этого одиннадцатиэтажного вместилища носителей информации — книг, альбомов и дисков.







Библиотека Коимбрского университета. Это старейший университет в Португалии и один из старейших в Европе, основан в 1290 году декретом короля Диниша I. 22 июня 2013 года университет был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Biblioteca Casanatense, Rome, 1701. Находится в Риме.







Bibliothèque de l’Hotel de Ville de Paris, Paris, 1890. Знание мэрии Парижа – Hotel-de-Ville (Отель-де-Вилль) – величественный дворец в стиле неоренессанса, расположенный в 4-м округе столицы. В здании расположена огромная библиотека.







Palàcio Nacional de Mafra, Mafra, 1755. Дворец Мафра — самый большой королевский дворец в Португалии. Возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля ЖуанаV и его супруги, Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребенка в 1711 г. В состав дворцового ансамбля входят базилика, грандиозная королевская библиотека и францисканский монастырь.







Grimm Zentrum Library, Berlin, 2009. Библиотека в Берлине.







El Ateneo, Buenos Aires, 1919. Это даже не библиотека, а один из самых известных книжных магазинов столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Расположен на проспекте Санта-Фе, 1860, в районе Реколета. По оценке британской газеты Guardian, El Ateneo Grand Splendid является одним из самых красивых книжных магазинов в мире







Bibliothèque Nationale de France, Salle Ovale, Paris, 1868. Национальная библиотека Франции — одна из самых старых в Европе. Королевская библиотека существовала в Лувре ещё при Карле V (правил в 1364—1380 гг.) и насчитывала 1200 рукописей.







Biblioteca Angelica, Rome. Библиотека Анжелика в Риме ‒ одно из величайших собраний редких книг и манускриптов в мире. Среди 200 тысяч томов хранится коллекция античных книг, выдающиеся произведения 15-18 веков. Названа она в честь епископа Анжело Рокка (Angelo Rocca), в чьи обязанности входило присматривать за издательством Ватикана. Он же и основал библиотеку в 1604 году, передав ей 20 тысяч томов книг, а потом финансировал за свой счёт.







Bibliothèque de Musée Guimet, Paris. Еще одна красивая библиотека в Париже.







Bibliothèque de Médecine, Paris. Опять Париж, этот город богат на красивые библиотеки.







Одной из самых красивых библиотек мира является библиотека Тринити-колледж. Она расположена в Дублине, Ирландия. Первое здание библиотеки было возведено в периоде с 1712 по 1732 год. Всего библиотека расположилась в 5 зданиях. Именно в этой библиотеке хранится Келлская книга, которая была создана более 1200 лет назад! Эта книга прекрасно сохранилась и является наиболее значимой находкой ирландского искусства средневековья.



Зал этой знаменитой библиотеки имеет длину в 64 метра. Вдоль секций с книгами стоят бюсты различных писателей и ученых.







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