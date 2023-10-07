7 скрытых проблем, которые ждут каждого любителя выпить

Умеренное употребление алкоголя является социально допустимой нормой для всех слоев общества. Для многих людей алкоголь постепенно становится частью повседневной жизни. Но никто не считает себя алкоголиком — для нас это полностью опустившийся человек, живущий на улице и пробавляющийся случайными заработками. На самом же деле, это далеко не так. Общепринятые заблуждения о приемлемости постоянного злоупотребления алкогольными напитками буквально ставят отдельных индивидов на грань алкоголизма и физического разрушения. Вот далеко не полный, но все же, довольно пугающий список проблем, с которыми легко может столкнуться каждый любитель выпить.









Рак горла

Хронический панкреатит

Депрессия

Инсульт

Бесплодие

Импотенция

Диабет