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Пояс от муравьёв для спасения деревьев

Каждый садовод знает, что колонии муравьев могут нанести непоправимый вред фруктовым деревьям. Именно поэтому очень важно защитить деревья от этих вредителей.
Самым эффективным способом предотвратить атаку муравьев на плодовые деревья является изготовления уникальной конструкции — ловчего пояса.

Для изготовления понадобится:

подложка под ламинат фольгированная 3 мм;

стяжка-хомут 2 х 200 мм;

скотч прозрачный 50 мм;

гель-инсектицид

Оберните фольгированную подложку под ламинат вокруг ствола дерева. У полученного конуса срежьте верхнюю часть, чтобы она стала ровной и аккуратной.

Пояс от муравьёв для спасения деревьев

Закрепите конус на стволе дерева с помощью хомутов.

Пояс от муравьёв для спасения деревьев

Заклейте все открытые участки на конусе широким скотчем. Дополнительно перетяните по кругу весь конус скотчем, не допуская появления складок.

Пояс от муравьёв для спасения деревьев

Подравняйте нижнюю часть конуса, чтобы пояс от муравьев на дереве выглядел аккуратно.

Пояс от муравьёв для спасения деревьев

Заверните конус наверх и промажьте внутреннюю поверхность гелем от муравьев.

Пояс от муравьёв для спасения деревьев

Изготовление защитных конусов для фруктовых деревьев не займет много времени, но поможет спасти плоды от этих вредителей.

Пояс от муравьёв для спасения деревьев
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Муравьисредство

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