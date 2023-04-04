«Дырявые» небоскребы, или Зачем в Гонконге строят здания со сквозными отверстиями

Причины появления сквозных отверстий в высотных зданиях Гонконга для многих остаются загадкой / Фото: twitter.com

1. Дома, возведенные по фэншуй

В строительстве китайских многоэтажек успешно совмещают современные технологии и принципы древней науки фэншуй / Фото: bazi999.ru

Догадок по поводу существования дыр в многоэтажках множество / Фото: noodlemagazine.com

В основе разработок архитекторов в Поднебесной лежат принципы фэншуй / Фото: pinterest.co.uk

2. Все для удобства драконов

Местные жители уверены, что драконы существуют на самом деле и они периодически спускаются с гор к воде / Фото: anashina.com

Многоэтажные здания в Гонконге создают с учетом потребностей драконов / Фото: yandex.ua

Чтобы дракон приносил удачу и оберегал, необходимо обеспечить свободную циркуляцию потоков положительной энергии Ци / Фото: vietdreamtravel.vn