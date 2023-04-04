«Дырявые» небоскребы, или Зачем в Гонконге строят здания со сквозными отверстиями

В восточных странах, в том числе в Китае, есть много чего необычного для нас, как представителей абсолютно другой культуры. Это относится и к постройкам, архитектуре. Здесь очень много зданий имеют необычный экстерьер, свои особенности. Многие из них строятся по уникальным современным технологиям. Еще одна странность с нашей точки зрения – это возведение сооружений жилого и офисного типов в соответствии с принципами фэншуй. Их учитывают многие китайские компании-застройщики.
Причины появления сквозных отверстий в высотных зданиях Гонконга для многих остаются загадкой / Фото: twitter.com
Одними из таких неординарных и странных зданий являются высотки, многоэтажки, в середине которых расположены большие сквозные отверстия. Что это за подход в строительстве, зачем нужна эта особенность, многим вообще непонятно, хотя ничего сложного нет.
1. Дома, возведенные по фэншуй
В строительстве китайских многоэтажек успешно совмещают современные технологии и принципы древней науки фэншуй / Фото: bazi999.ru
Следует сразу отметить, что для китайцев отверстия в многоэтажных зданиях уже стали чем-то обыденным, стандартным, чего нельзя сказать о жителях Запада и Европы. Последние теряются в догадках о назначении огромных сквозных дыр в центральной части конструкций. С каждым годом количество подобных комплексов в Гонконге растет. А все дело в совмещении традиций и технологий разных эпох. В Китае широко применяются в строительстве многоэтажек не только последние современные технологии, но и принципы строительства давно ушедших эпох, а именно принципы, диктуемые фэншуй.
Догадок по поводу существования дыр в многоэтажках множество / Фото: noodlemagazine.com
У людей, далеких от восточной архитектуры и культуры Китая, регулярно возникают новые идеи и объяснения такого подхода. По мнению одних – дыры делаются, чтобы самолет мог пролететь (хотя и не совсем понятно, зачем самолетам летать именно по такому маршруту. Другие уверены, что это позволяет обеспечить огромнейшему мегаполису естественную, нормальную воздушную циркуляцию. Существуют и другие предположения на этот счет.
В основе разработок архитекторов в Поднебесной лежат принципы фэншуй / Фото: pinterest.co.uk
В действительности же все гораздо проще и сложнее одновременно. Архитекторы этой страны работают согласно древнейшим принципам фэншуй, находящимся в основе философии Востока.
2. Все для удобства драконов
Местные жители уверены, что драконы существуют на самом деле и они периодически спускаются с гор к воде / Фото: anashina.com
Население Поднебесной от мала до велика верит в то, что мифические и даже мистические существа есть на самом деле. Особенно они уверены в существовании драконов, которые символизируют достаток и силу. В связи с этим они считают, что при застройке городов, следует учитывать этот факт. То есть конструкции должны быть такими, которые не будут мешать ящерам совершать свой полет. Территориально Гонконг находится на местности, где с одной стороны море, а с другой – горы. Следовательно, драконы с гор должны время от времени прилетать к воде.
Многоэтажные здания в Гонконге создают с учетом потребностей драконов / Фото: yandex.ua
Казалось бы, фантастика, но она и стала причиной того, что архитекторы начали создавать многоэтажки с учетом потребностей драконов, несмотря на то, что спроектировать и построить здание с таким отверстием довольно непросто. Однако специалисты не отрицают и практическую пользу от таких дыр: они обеспечивают хорошую вентиляцию, создают красивый вид, а также являются дополнительным пространством, например, для разбивки сада.
Чтобы дракон приносил удачу и оберегал, необходимо обеспечить свободную циркуляцию потоков положительной энергии Ци / Фото: vietdreamtravel.vn
Местное население уверено, что при отсутствии у драконов возможности пролететь, они начнут атаковать город, а значит людей ждут неприятности и неудачи. В итоге архитекторам ничего больше не оставалось, как принять и учесть мнение своих соотечественников. Так в домах вблизи побережья появились огромные дыры для пролета ящеров. А так как драконам ничего больше не мешает, то и городу не грозит опасность.
Ситуация достаточно комичная, но застройщики все чаще строят именно такие комплексы. Иначе суеверие граждан Китая возьмет верх над благоразумием, и квартиры попросту перестанут пользоваться спросом.
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