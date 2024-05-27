Тарзан из Флориды: трагическая судьба укротителя аллигаторов, от которого сходили с ума женщины

Траппер Нельсон - современный Тарзан.
Одна из главных достопримечательностей Флориды – парк, созданный руками настоящего Тарзана. Именно так прозвали американца с русскими корнями, который прибыл сюда в 1930 году и стал жить с дикими животными. В его зоопарке были аллигаторы и змеи, Тарзан показывал холодящие кровь трюки с их участием.
Траппер Нельсон с дикими животными.
Настоящее имя Тарзана - Винсент Натулкевич. Богатырь по виду, он обустроил зоопарк и сад джунглей, охотно приглашал зрителей на свои представления. А посмотреть было на что: Тарзан лихо брал на руки гремучих змей, боролся с аллигаторами, а однажды даже оседлал грозного хищника.
Траппер Нельсон был любимцем женщин.
Тарзан выступал под псевдонимом Траппер Нельсон. Он быстро стал известен, особой популярностью загорелый красавец пользовался у женщин, он практически никогда не надевал футболку, демонстрируя прекрасное мускулистый торс.
Туристы в зоопарке Траппера, 1940-е годы.
Богатырская внешность прекрасно сочеталась с невероятным аппетитом, он ел, словно герои Рабле, алчно заглатывая целиком шоколадки, опустошая банки с медом и отправляя в рот пироги один за другим.
Траппер Нельсон с грозным аллигатором.
Траппер знал толк в любви. Как правило, он обращал свое внимание на состоятельных женщин. Среди его любовниц оказалось несколько состоятельных персон, которые пожертвовали свои земли и состояние в пользу зоопарка Траппера. Кроме того, Тарзан держал руку на пульсе и отхватил несколько кусков земли по очень привлекательной цене с открытых торгов. Площадь его владений постепенно росла и в какой-то момент стала больше, чем площадь Центрального парка в Нью-Йорке.
Хижина Тарзана.
Внутри хижины.
Идеальная жизнь Траппера закончилась тогда, когда на его зоопарк обратили внимание власти Флориды. Парк признали не соответствующим санитарным нормам и обязали Траппера платить налоги. Траппер, в свою очередь, решил, что это – лишь предлог отобрать его детище. Он параноидально боялся, что его убьют, поэтому забаррикадировал дорогу к парку и попросил даже близких друзей уведомлять его заранее о своем приезде.
Траппер Нельсон - современный Тарзан.
В 1968 году Траппер действительно был обнаружен мертвым, а его земли – перешли в государственную собственность. Полиция признала его смерть – самоубийством, хотя версию убийства нельзя сбрасывать со счетов. Среди возможных врагов Траппера называли его брата (мужчина освободился из тюрьмы незадолго до инцидента, но Траппер отказался приютить его в своей хижине) или кого-то из мужей-ревнивцев, с женами которых Траппер крутил интриги.
Парк Траппера все еще работает, хоть его и переименовали в городской парк. Туристы могут увидеть сохранившуюся хижину Тарзана, а также клетки, где некогда обитали питомцы его зоопарка.
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