5 привычек, которые должны быть у каждого водителя, чтобы продлить жизнь автомобилю

При выборе автомобиля очень много внимания уделяется его надежности. Ведь каждый водитель хочет, чтобы его машина как можно реже ломалась. Однако мало кто задумывается над тем, насколько сильно привычки воителя влияют на надёжность автомобиля. Что это за привычки такие – читайте далее.
1. Регулярная замена масла в двигателе и коробке передач
Очень важно взять за привычку своевременно и регулярно заменять масло в двигателе и коробке передач. | Фото: i.ytimg.com
Масло в двигателе и коробке передач предназначено для смазки и охлаждения трущихся поверхностей, также оно защищает их от коррозии. Поскольку во время работы узлов масло вбирает в себя различные отложения и продукты износа, со временем оно теряет свои характеристики. Езда на таком масле чревата повышенным износом. Поэтому очень важно взять за привычку своевременно и регулярно заменять масло в двигателе и коробке передач.
2. Замена остальных расходников и жидкостей
Все эти детали стоят относительно недорого, но имеют важную функцию. | Фото: s3.amazonaws.com
В автомобиле есть огромное количество деталей и жидкостей кроме моторного и трансмиссионного масла, которые также требуют регулярной замены – их называют расходниками. К ним относятся фильтры (воздушный, топливный, масляный), ремень ГРМ, различные жидкости (тормозная, охлаждающая, жидкость ГУР), тормозные колодки, сайлентблоки подвески. Все эти детали стоят относительно недорого, но имеют важные функции. Так, например, езда на изношенных сайленблоках подвергает повышенной нагрузке остальные детали подвески, что ускоряет их поломку. А вот изношенный ремень ГРМ сам по себе может устроить такую поломку, что мало не покажется – при его разрыве велика вероятность встречи клапанов с поршнем и, соответственно, полного капремонта двигателя. Пренебрегать заменой расходников точно не стоит, а лучше превратить это в привычку.
3. Регулярный мониторинг состояния
Важно регулярно проверять состояния подкапотного пространства машины. | Фото: a.d-cd.net
Важно регулярно проверять состояния подкапотного пространства машины. Это поможет вовремя заметить утечку масла или других жидкостей, а также держать под контролем состояние хомутов и шлангов. Также эксперты Novate.ru рекомендуют хотя бы раз в неделю проверять давление в покрышках.
4. Мойка автомобиля
Регулярная мойка необходима автомобилю. | Фото: slevomat.sgcdn.cz
Регулярная мойка машины позволяет вовремя обнаружить новые вмятины и царапины, и устранить их. Вместе с наружной мойкой необходимо убирать также в салоне. Нужно полировать пластик, обрабатывать кожу сидений специальными средствами, а также просто наводить порядок. Все это поможет продлить жизнь салонной обивки.
5. Внимание на шум
Поломку практически всегда заметно до ее наступления. | Фото: shieldpm.com
Нужно прислушиваться к своей машине. Поломку практически всегда заметно задолго до ее наступления. Так, различные стуки, скрипы, изменение в работе подвески и звуке мотора – все это верные признаки приближающейся неисправности. Если что-то из вышеперечисленного появилось в работе автомобиля, то не стоит лениться. Необходимо сразу же ехать на сервис.
6. Техническое обслуживание – это важно
Желательно пользоваться все время одним и тем же сервисом, и обслуживаться у одного и того же механика. | Фото: kolesa.ru
От обслуживания на сервисе очень сильно зависит качество работы машины. Поэтому желательно пользоваться все время одним и тем же сервисом, и обслуживаться у одного и того же механика. Не лишним будет наладить с ним приятельские отношения.
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