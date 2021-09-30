5 привычек, которые должны быть у каждого водителя, чтобы продлить жизнь автомобилю

1. Регулярная замена масла в двигателе и коробке передач

Очень важно взять за привычку своевременно и регулярно заменять масло в двигателе и коробке передач. | Фото: i.ytimg.com

2. Замена остальных расходников и жидкостей

Все эти детали стоят относительно недорого, но имеют важную функцию. | Фото: s3.amazonaws.com

3. Регулярный мониторинг состояния

Важно регулярно проверять состояния подкапотного пространства машины. | Фото: a.d-cd.net

4. Мойка автомобиля

Регулярная мойка необходима автомобилю. | Фото: slevomat.sgcdn.cz

5. Внимание на шум

Поломку практически всегда заметно до ее наступления. | Фото: shieldpm.com

6. Техническое обслуживание – это важно

Желательно пользоваться все время одним и тем же сервисом, и обслуживаться у одного и того же механика. | Фото: kolesa.ru