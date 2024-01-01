Как Майклу Джексону удалось победить силу тяжести, выполняя свой легендарный наклон

Легендарный антигравитационный наклон Майкла Джексона.
Как бы человеку не хотелось, но всегда будет, как минимум, одна природная сила, победить которую человеку не под силу — это сила тяжести. Именно благодаря этому закону люди ходят по земле, а вещи не витают по воздуху. Но как же тогда популярному танцору и певцу Майклу Джексону удавалось совершать свой знаменитый наклон? Неужели у него получилось открыть секрет и все-таки победить непреклонную гравитацию? Или же тут в чем-то подвох?
Клипе «Smooth Criminal». Джексон в антигравитационном наклоне.
Как только первая волна шока сходит, и подключается здравый смысл понимаешь, что для исполнения подобного трюка одного таланта, увы, недостаточно. Значит есть что-то еще, например, какие-то технические «секретики». Ведь если попробовать воспроизвести такой наклон без специальной подготовки, скорее всего, это обернется разбитым носом.
Рисунок из патента обуви с антигравитационным эффектом.
После того, как знаменитый наклон, «взорвавший» мозг всех зрителей, был совершен в клипе, Майкл Джексон решил на этом не останавливаться. Ему захотелось воссоздать его на живом выступлении, но сделать это было гораздо сложнее, чем в видеоролике, ведь в «онлайн» выступлении тросами обойтись не получится. И тут поп-король придумал некую хитрость, которая и позволила вытворять невероятное на сцене. Джексон в компании двух соавторов разработал особый принцип сцепления обуви исполнителя со сценой. Это позволяло участникам танцевального процесса легко совершать наклоны, не напрягаясь на счет закона гравитации.
Так вот в чём секрет!
Вся система включает в себя колышки-грибочки, которые в нужное время возвышаются над уровнем пола, и уникальную обувь, на которой имеются опоры для голеностопа и пазы в пятках для временного крепления колышек из пола. В 1993 году Джексон и два других участника разработки, получили патент на свое творение.
Секрет поп-короля.
Обувь работала настолько безотказно, что длительное время зрители действительно думали, что артисту удалось «договориться» с законом притяжения. И все было прекрасно до осени 96-го. Тогда на концерте в Москве один из колышков выскочил из разболтавшегося крепления и исполнитель упал во время выступления. До самой смерти поп-короля тот самый «коварный» колышек и испорченная обувь находились в Hard Rock Cafe в Москве, а затем весь «арсенал» был реализован на аукционе за $600 000.
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