После Гагарина: В чём оказался первым на орбите второй космонавт планеты Герман Титов

Второй космонавт планеты Земля Герман Титов.

Крепкое здоровье стало минусом

Юрий Гагарин

Герман Титов на тренировках

Зачем в космосе будильник?

Старт корабля «Восток-2», на котором летел Титов

Поезда и слухи - враги космонавтов

Герман Титов в 1974 году

Гагарину было проще

Герман Титов с той самой кинокамерой, которая была у него на космическом корабле