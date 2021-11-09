После Гагарина: В чём оказался первым на орбите второй космонавт планеты Герман Титов

Второй космонавт планеты Земля Герман Титов.
57 лет назад состоялся второй полет человека в космос – Герман Титов сделал 17 витков вокруг Земли и провел на орбите чуть больше 25 часов. Его благополучное возвращение на Землю стало таким же бурным праздником, как и полет первого в мировой истории космонавта, Юрия Гагарина, и принесло ему не менее громкую славу. Позже в интервью Германа Степановича не раз проскальзывало некоторое сожаление о том, что он не стал первым покинувшим Землю человеком, Ведь у него были на это все шансы. Но все же и в его космической биографии было то, что на орбите сделал впервые именно он.
Крепкое здоровье стало минусом
Именно у него был шанс стать первым. Для этого были все предпосылки: из всех членов первого отряда космонавтов именно Герман Титов был наиболее выносливым, Юрий Гагарин чуть-чуть уступал ему в этом. Но как раз это и стало главной причиной того, что первым в космический полет решено было отправить Гагарина. Первый полет должен был продлиться не очень долго – всего один виток вокруг Земли, а вот во второй раз, если бы в первый все прошло успешно, предполагалось отправить человека в космос на более долгое время. И поэтому более крепкого по здоровью кандидата посчитали правильным приберечь для второго полета.
Юрий Гагарин
При этом Титов был дублером Гагарина, и если бы перед полетом у первого космонавта хоть немного ухудшилось самочувствие, он должен был бы заменить его. Они были лучшими друзьями, и Герман был рад за Юрия, что ему выпала такая невероятная судьба – первым покинуть Землю, но в глубине души он не мог не надеяться, что медики все-таки не допустят его товарища в космос. Что стать самым известным человеком на планете выпадет ему, а не Гагарину.
Но этого не случилось. В небо на корабле «Восток» отправился Юрий Гагарин, а его дублер остался на Земле ждать своей очереди…
Герман Титов на тренировках
Зачем в космосе будильник?
Несмотря на то, что Герман Титов не был первым человеком в космосе, во время своего полета он столько всего сделал на орбите впервые, что считать себя «вечно вторым» его и не назовёшь. Начать хотя бы с того, что Юрий Гагарин облетел вокруг Земли всего один раз и приземлился через 108 минут после взлета, а Титов провел в космосе больше суток - Герман Степанович совершил первый в истории человечества длительный космический полет и собственным примером доказал, что это возможно – столько времени находиться в невесомости.
Старт корабля «Восток-2», на котором летел Титов
И это не единственное, в чем он стал первопроходцем в космосе. Для начала в таких обычных на Земле делах, как сон. Юрию Гагарину спать во время полета было некогда, у Титова же в составленном для него расписании было специально отведено время на сон – с семи часов вечера до двух ночи.
После пробуждения он должен был в очередной раз выйти на связь с Землей, но случилось так, что этот сеанс связи космонавт проспал. Титов проснулся без пятнадцати минут два, решил подремать оставшееся время и снова закрыл глаза… А открыл их, когда на часах было уже 2.35. На Земле его молчание чуть не вызвало панику, но после того, как все благополучно разрешилось, этот случай стал поводом для шуток о том, что даже на космическом корабле, построенном по последнему слову техники, не нашлось хорошего будильника. Хотя на самом деле будильника у второго космонавта не было вовсе.
Поезда и слухи - враги космонавтов
Возвращение Германа Титова на Землю тоже не обошлось без курьезов. Он приземлился на окраине небольшого городка Красный Кут, совсем рядом с железной дорогой, по которой как раз в тот момент проходил поезд. Если бы спускаемый аппарат, в котором находился космонавт, опустился на рельсы, все могло бы кончиться трагически и для него, и для находившихся в поезде людей. К счастью, Титов немного «промахнулся» мимо железнодорожных путей, и никто не пострадал.
Но на этом проблемы вернувшегося с небес космонавта не закончились. Если Юрия Гагарина в скафандре, приземлившегося недалеко от города Энгельса, местные жители просто испугались и разбежались, то Германа Титова бдительные граждане приняли за шпиона и заперли в первом попавшемся доме. Позже, извиняясь перед ним, они оправдывались, что посчитали шпионским атрибутом тянувшийся за ним парашют.
Из-за того, что приземлившегося космонавта долго продержали в скафандре, кто-то пустил слух, что во время полета он получил большую дозу радиации. Этот слух тут же начал обрастать разными подробностями: кто-то рассказывал, что Титов ослеп, кто-то утверждал, что лично видел его полностью лысым. К счастью, сам Герман Степанович отнесся ко всем этим сплетням с юмором.
Герман Титов в 1974 году
Гагарину было проще
При этом Герман Титов был не только первым космонавтом, с которым случались смешные казусы. Во время полета Гагарина его корабль «Восток» работал на автоматическом управлении, Титов же впервые в истории попробовал управлять космическим кораблем вручную. И первые фотографии и видеосъемку из космоса тоже сделал второй космонавт – у Гагарина не было никакой техники для этого, а Титову перед полетом вручили фотоаппарат и кинокамеру «Конвас». Снятые им кадры были не только первыми фото и видео, сделанными за пределами Земли – это была еще и первая съемка в невесомости.
Герман Титов с той самой кинокамерой, которая была у него на космическом корабле
От того, что сделал эти снимки и видеозапись "вечно второй" космонавт, менее ценными они не стали.
Текст: Татьяна Алексеева
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