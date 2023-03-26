5 вкуснейших блюд, которые можно приготовить из раков

Со сметаной, с маслом и пивом, с аджикой, варёные, тушёные и запечённые в духовке, жареные и на пару – лишь малая часть того, как можно приготовить свежевыловленных речных раков, вкус которых знаком практически каждому из детства. Выбирайте понравившийся рецепт, готовьте с удовольствием и наслаждайтесь ярким насыщенным вкусом разнообразных блюд.
1. Паста с добавлением соуса из раков
Паста с раками. \ Фото: lukeslobster.com.
Хотите почувствовать себя посетителем изысканного ресторана, не выходя из дома? Тогда этот рецепт пасты с соусом из раков – то, что нужно.
Ингредиенты:
• Спагетти или лапша - 250 г;
• Укроп - 1 пучок;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Морская соль - 0,5 ч.л;
Для соуса:
• Раки - 2 кг;
• Перец чили свежий - 2 стручка;
• Укроп сушёный - 1 пучок;
• Укроп свежий - 1 пучок;
• Чеснок - 3 зубка;
• Лимон - 0,5 шт;
• Масло оливковое - 8 ч.л;
• Душистый перец - 5-6 горошин;
• Морская соль - по вкусу.
Паста с соусом из раков. \ Фото: buzzfeed.com.
Способ приготовления:
• Раков вымыть под холодной проточной водой;
• В большую кастрюлю набрать воду и довести до кипения;
• Всыпать в кипящую воду чайную ложку соли;
• Бросить душистый перец и сухой укроп;
• Затем аккуратно выложить раков;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне сорок-сорок пять минут;
• После достать раков;
• Остудить до комнатной температуры;
• Извлечь мясо;
• Переложить в миску;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку, перепонки и семена;
• Мякоть мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Укроп вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Высыпать в миску к мякоти раков;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Приправить солью;
• Перемешать;
• Спагетти или лапшу отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке;
• Слить воду, откинув на дуршлаг;
• Разложить макароны по тарелкам;
• Добавить соус из раков;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать и подать к столу.
2. Фасоль с пряными травами и раками
Фасоль с раками. \ Фото: louisianacookin.com.
«Сытно, питательно и вкусно», – именно так можно сказать о фасоли с пряными душистыми травами и нежнейшим мясом из раков.
Ингредиенты:
• Фасоль белая - 1 стакан;
• Раки - 1 кг;
• Чили свежий красный - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Листья шалфея свежего - 6-8 шт;
• Укроп свежий - 3-4 стебля;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый душистый - по вкусу.
Для раков:
• Укроп сушёный - 1 пучок;
• Листья хрена свежего - 1 шт;
• Перец душистый - 6-8 горошин;
• Соль - по вкусу.
Фасоль с пряными травами и раками. \ Фото: southernliving.com.
Способ приготовления:
• Раков вымыть под холодной проточной водой;
• В кастрюлю набрать воду и довести до кипения;
• Всыпать соль не менее одной-двух чайных ложек;
• Бросить душистый перец, листья хрена и сухой укроп;
• Затем аккуратно выложить раков;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне примерно тридцать-тридцать пять минут;
• Затем остудить до комнатной температуры;
• Извлечь мякоть;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Обжарить на небольшом количестве оливкового масла;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Добавить к чесноку;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Добавить шалфей;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Снять с огня;
• Фасоль промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• Затем отварить до готовности (примерно сорок пять-пятьдесят минут);
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать воде полностью стечь;
• Переложить фасоль в сковородку к чесноку;
• Перемешать аккуратно;
• Готовить две-три минуты;
• Добавить мясо раков;
• Перемешать;
• Перед подачей посыпать свежим мелко нарезанным укропом.
3. Цитрусовый салат с мясом раков
Салат. \ Фото: gourmet-de-paris-thailand.myshopify.com.
Салат из сочных апельсинов и помело, нежнейшего мяса раков и пряных трав – блюдо, которое отлично подойдёт как для банального перекуса, так и для романтического ужина.
Ингредиенты:
• Раки - 6 шт;
• Помидоры коктейльные - 8 шт;
• Рукола - 100 г;
• Помело - 0,5 шт;
• Кешью - одна горсть;
• Семена укропа - 1 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец душистый - 8 горошин;
• Лист лавровый - 3-4 шт.
Для соуса:
• Апельсины крупные - 1 шт;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л.
Цитрусовый салат. \ Фото: pinterest.co.uk.
Способ приготовления:
• Раков отварить в большом количестве солёной воды с лавровым листом, душистым перцем и семенами укропа;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Затем извлечь мясо;
• Орехи обжарить на сухой сковородке до лёгкого золотистого цвета со всех сторон;
• Из апельсинов выжать сок;
• Смешать с мёдом и оливковым маслом;
• Перемешать до однородной массы;
• Помидоры вымыть и нарезать дольками;
• Помело очистить;
• Разобрать на дольки;
• Снять плёнку;
• Мякоть нарезать кубиком;
• Все ингредиенты сложить в миску;
• Добавить орехи;
• Заправить апельсином соусом;
• Перемешать и подать к столу, украсив руколой.
4. Рис с раками
Рис с раками. \ Фото: wesydney.com.au.
Раков можно подавать не только в качестве закуски, а и как гарнир, например, с отварным рисом.
Ингредиенты:
• Рис - 1 стакан;
• Раки - 20 шт;
• Укроп свежий - 1 пучок;
• Масло оливковое - 1 ст.л;
• Лавр - 3 шт;
• Перец душистый - 5-6 горошин;
• Перец чёрный - 8-10 горошин;
• Соль - по вкусу.
Для соуса:
• Перец чили красный - 1 стручок;
• Лук-шалот - 2 шт;
• Чеснок - 3 зубка;
• Вино белое - 0,5 стакана;
• Сливки средней жирности - 0,5 стакана;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу.
Рисовая каша с раками. \ Фото: louisianacookin.com.
Способ приготовления:
• Раков отварить в большом количестве солёной воды с лавровым листом, душистым и чёрным перцем;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Затем извлечь мясо;
• Рис вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• И обжарить на небольшом количестве оливкового масла;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать мелко;
• Добавить к луку с чесноком;
• Перемешать;
• Готовить одну-две минуты;
• Затем добавить ещё немного оливкового масла;
• Влить сливки и вино;
• Протушить пару минут;
• Затем добавить в сковороду рис;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Добавить мясо раков;
• Перемешать;
• Выключить огонь;
• Дать блюду настояться пару минут;
• Разложить на тарелки и подать к столу, украсив мелко нарезанным укропом.
5. Раки на пиве
Раки на пиве. \ Фото: blogspot.com.
Раки, приготовленные на пиве, отлично подойдут в качестве закуски для большой и шумной компании как в холодном, так и тёплом виде.
Ингредиенты:
• Раки - 2 кг;
• Пиво светлое - 1 бутылка 0,5 л;
• Сало - 100 г;
• Лимоны - 1 шт;
• Горчица - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Укроп свежий - 1 пучок.
Отварные раки. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Раков вымыть под холодной проточной водой;
• Воду довести до кипения;
• Добавить соль;
• Выложить в кастрюлю с кипящей водой раков;
• Проварить одну-две минуты;
• Добавить ломтики сала;
• Проварить три-четыре минуты;
• Влить пиво, добавить лимонный сок, горчицу;
• Готовить десять-пятнадцать минут;
• Затем добавить мелко нарезанный укроп;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне сорок-сорок пять минут;
• Перед подачей выложить на тарелки.
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