«Танец»: почему картина Анри Матисса доводила публику до белого каления

Танец. Анри Матисс, 1910 год. | Фото: artelio.ru.
Анри Матисса называли «диким» художником, упростившим законы живописи донельзя. Публика возмущалась, критиковала новаторство художника, но при этом постоянно заказывала ему полотна. «Танец» (1910) года считается самой провокационной картиной художника. Обнаженные тела, «примитивное» изображение, широкие мазки – все это эпатировало и, в то же время, привлекало зрителей.
Портрет С. И. Щукина. Х. Крон. | Фото: beesona.ru.
В 1908 году в мастерскую к Анри Матиссу заглянул русский промышленник и коллекционер Сергей Щукин. Он сделал художнику заказ на несколько картин для украшения своего московского особняка. Щукину хотелось получить что-то эдакое на тему танца и музыки. Матисс с радостью согласился, ведь в его голове уже довольно долгое время зрела идея некой аллегории на танцы.
La Danse. Henri Matisse, 1910. | Фото: img0.liveinternet.ru.
При написании картины художник вдохновлялся русскими сезонами популярного на тот момент Сергея Дягилева, раскрепощенными танцами Айседоры Дункан, греческой вазовой живописью. Почти 4-метровое полотно изображали танцующих в хороводе девушек. Несмотря на то, что мастер упростил их изображение почти что до схематизации, все равно он смог передать экспрессию через цвета (хоть их было все три). Красный символизировал собой внутренний жар человека, объединяющий собой небо и землю, представленных синим и зеленым оттенками. Сам же хоровод олицетворяет экспрессию безумного XX века.
Музыка, Анри Матисс, 1910 год. | Фото: gallery.lariel.ru.
Кроме «Танца», художник написал картину в том же стиле «Музыка». Третье полотно под название «Купание, или Медитация» осталось незаконченным.
Перед тем, как отправить два полотна в Москву, их выставили на всеобщее обозрение в Осеннем салоне в Гранд-Пале. Несмотря на то, что в начале XX века художники, скульпторы и прочие творческие личности позволяли себе экспериментировать и переходить рамки дозволенного, картины Матисса вызвали бурю эмоций и негодования у публики. Простые небрежные линии, всего лишь три доминирующих цвета и (верх неприличия!) неприкрытые гениталии.
Художник Анри Матисс. | Фото: theredlist.com.
Сергея Щукина обвинили в безвкусице, назвали его собирателем мусора и чуть ли не сумасшедшим. Коллекционер испугался такого натиска и отказался забирать картины. Но уже через несколько дней, будучи на полпути в Москву, Щукин прислал Матиссу телеграмму с просьбой все-таки выслать ему картины. Он просил у художника прощения за свою слабость и трусость, но «причинные» места нужно было все-таки зарисовать.
После наступления Октябрьской революции и прихода к власти большевиков Сергей Щукин в спешке покидает Россию, но картины пришлось оставить. Полотна коллекционера отправились в Эрмитаж.
Картина «Танец» в Эрмитаже. | Фото: art-assorty.ru.
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