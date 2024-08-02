Лайфхак, который поможет ванной комнате всегда оставаться чистой

С этим секретом вы забудете о многочасовой уборке ванной комнаты.







Как известно, самые грязные комнаты в любом доме — это ванная и кухня. Все потому, что в остальных помещениях мы не делаем того, что может их загрязнить: не готовим и не принимаем пищу, не умываемся и не чистим зубы, не наносим макияж и так далее.

Поэтому на еженедельной или ежемесячной уборке ванная комната становится личным «кругом ада» для каждой хозяйки.Но есть лайфхак, который поможет убирать ванную быстрее, а еще держать ее в кристальной чистоте до следующей уборки. Им поделилась специалист клининга из Великобритании Кендра Хеннеси, которая проверила его в собственном доме. Итак, все, что вам нужно — это убирать за собой сразу после того, как вы увидели загрязнения.Например, если вы оставили след от зубной пасты на зеркале — уберите его прямо сейчас, а не через неделю, когда настанет время уборки. Это в разы проще, ведь еще не засохший след можно просто стереть сухой салфеткой, а засохший нужно будет оттирать с губкой и средством. Тот же совет касается душевых кабин, на которых часто оседают мыльные разводы. Кроме того, мыло и средства для тела и волос попадают в «швы» душевой кабины, провоцируя плесень. Чтобы этого избежать, после каждого приема душа очищайте стенки специальным скребком, который удалит лишнюю воду и остатки средства.Кроме того, важно сразу убирать остатки волос из слива. Они становятся причиной плохой проходимости воды и неприятного запаха, а также привлекают насекомых.Другие самые грязные места ванной комнаты — это шторка, которая часто становится желтого или оранжевого цвета, а также известковый налет. От них помогут избавиться несколько лайфхаков:Чтобы избавиться от налета, смешайте соль и лимонный сок в пропорции 50/50. Абразивные свойства соли и высокая кислотность лимона растворят налет и удалят запахи.Чтобы очистить шторку, поможет перекись водорода. Налейте ее в пульверизатор и опрыскайте всю штору. Оставьте так на 20 минут, а затем смойте холодной водой.